Megérkezett a magyar Karib-tenger kalózai-film előzetese: a látvány magával ragadó

Már 2022 óta dolgoznak A Karib-tenger kalózai: A lámpás titka című hazai rajongói filmen. A most nyilvánosságra hozott előzetes alapján a készítők kifejezetten nagy ívű kalandfilmet próbálnak tető alá hozni, mely vetekszik a Disney kaladfilmjeivel.

A Karib-tenger kalózai: A lámpás titka - A magyar Jack Sparrow a megszólalásig hasonlít Johnny Deppre

A projekt egyik kulcsfigurája Slemmer Ádám, aki Jack Sparrow kapitány szerepében tűnik fel. Alakítása sokak szerint meglepően közel áll az eredeti karakterhez. A magyar alkotás több ismert figurát is visszahoz az eredeti filmsorozat világából: feltűnik Joshamee Gibbs, a Fekete Gyöngy első tisztje, valamint Will Turner és Angelica Teach is. A cselekményben szerepet kap Robert Maynard, a brit flotta becsvágyó és kíméletlen parancsnoka, aki új ellenfélként jelenik meg. A történet középpontjában egy különleges lámpás áll, amely a legendák szerint képes megváltoztatni a sors alakulását.

A Karib-tenger kalózainak magyar változata 2027-ben mutatjákbe

A produkció létrejöttét az elmúlt években többször is közösségi finanszírozással támogatták. A készítők hangsúlyozzák, hogy a film non-profit jellegű, és nincs hivatalos kapcsolata sem a Disney-vel, sem az eredeti Karib-tenger kalózai franchise-zal.

A forgatás nemzetközi helyszíneken zajlik: többek között Mallorcán, Horvátországban, Magyarországon, Görögországban és Madeirán is dolgozott a stáb. A munkát számos önkéntes segíti, a forgatás pedig jelenleg is tart. A tervek szerint még idén megkezdik az utómunkákat. A bemutatót 2027-re tervezik, és a film több platformon is elérhető lesz: vetítik majd mozikban, bemutatják a Comic Conon, valamint online is közzéteszik – a készítők szándéka szerint ingyenesen.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: