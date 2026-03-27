2026. márc. 27., péntek Hajnalka

Vilmos herceg és Kamilla királyné között egyre nagyobb a feszültség : emiatt vesztek össze

Horváth Angéla
2026.03.27.
Komoly ellentét alakult ki Vilmos herceg és Kamilla királyné között Károly király terhelhetősége és egészségi állapota miatt - ám egyes források szerint a háttérben régi sérelmek is állnak.

A pletykák szerint az elmúlt hetekben elmérgesedett a viszony Vilmos herceg és Kamilla királyné között. A konfliktus középpontjában az áll, hogy a trónörökös szerint édesapja, a rákkal küzdő Károly király túl sok hivatalos feladatot vállal. Szerinte inkább a pihenésre és a gyógyulásra kellene koncentrálnia.

Kamilla királyné és Vilmos herceg mostanában nincsenek jóban
Kamilla királyné és Vilmos herceg mostanában nincsenek jóban
Vilmos herceg aggódik az édesapjáért

A beszámolók alapján Vilmos herceg többször jelezte, hogy aggódik az apjáért, ám intelmei süket fülekre találtak. A források szerint Vilmos úgy látja, hogy Kamilla arra ösztönzi a királyt, hogy nyugodtan folytassa a nyilvános szerepléseket, ezzel pedig nem ért egyet.

Károly király ugyan az év elején arról beszélt, hogy állapota javul, ennek megfelelően pedig a programjai sűrűsödtek. Az elmúlt hetekben részt vett egy állami banketten a nigériai elnök tiszteletére, majd Cornwallba látogatott, és egy amerikai út is szerepel a tervek között. Egy bennfentes szerint a nigériai állami vacsora hozta felszínre a feszültséget. Vilmos úgy vélte, apja nincs olyan állapotban, hogy részt vegyen a rendezvényen, és inkább pihenésre lenne szüksége. Kamilla királyné azonban ragaszkodott ahhoz, hogy az uralkodó megjelenjen - szerinte nagyon fontos, hogy az András herceg miatt kialakult botrányos helyzetben a királyi család összetartást mutasson. A király végül részt vett az eseményen, de ez csak tovább mélyítette a nézeteltérést. 

Egyes udvari körökben már úgy látják, hogy a konfliktus személyes szintre emelkedett. Vilmos állítólag egyre frusztráltabb amiatt, hogy nem veszik komolyan a figyelmeztetéseit, és úgy érzi, nem tud érdemben hatni az apjára. De Vilmos herceg és Kamilla királyné kapcsolatát hosszú ideje beárnyékolja a múlt: Vilmos és Harry Kamillát okolták Károly és Diana hercegné házasságának felbomlásáért. Az elmúlt években ugyan úgy tűnt, hogy a viszonyuk rendeződött, sőt bizonyos kérdésekben együtt is tudtak működni, ám ez az egyensúly most megbillent.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Megérkezett a magyar Karib-tenger kalózai-film előzetese: a látvány magával ragadó

Hosszú évek munkája után végre bemutatták A Karib-tenger kalózai: A lámpás titka című magyar rajongói film első nagy előzetesét. A produkció a hollywoodi filmekkel vetekszik.

Apa lesz az Alkonyat szívtiprója: Taylor Lautner és felesége kisbabájuk nevét is elárulták

Taylor Lautner és felesége, Tay első közös gyermeküket várják. Az örömhírt mehitt fotókkal jelentették be – ráadásul egy vicces megjegyzéssel a baba nevére is utaltak.

Az ördög Pradát visel 2.: Anne Hathaway kikötötte, milyen modellek szerepelhetnek a folytatásban

Ahogy közeleg a májusi premier, egyre több kulisszatitkot árul el Meryl Streep és Anne Hathaway a kultikus film folytatásáról. Az ördög Pradát visel 2 forgatásán nemcsak a divatvilág árnyoldalai kerültek fókuszba, hanem komoly döntések is születtek arról, milyen értékeket képviseljen a produkció.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu