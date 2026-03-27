Vilmos herceg és Kamilla királyné között egyre nagyobb a feszültség : emiatt vesztek össze

A pletykák szerint az elmúlt hetekben elmérgesedett a viszony Vilmos herceg és Kamilla királyné között. A konfliktus középpontjában az áll, hogy a trónörökös szerint édesapja, a rákkal küzdő Károly király túl sok hivatalos feladatot vállal. Szerinte inkább a pihenésre és a gyógyulásra kellene koncentrálnia.

Kamilla királyné és Vilmos herceg mostanában nincsenek jóban

Forrás: Getty Images

Vilmos herceg aggódik az édesapjáért

A beszámolók alapján Vilmos herceg többször jelezte, hogy aggódik az apjáért, ám intelmei süket fülekre találtak. A források szerint Vilmos úgy látja, hogy Kamilla arra ösztönzi a királyt, hogy nyugodtan folytassa a nyilvános szerepléseket, ezzel pedig nem ért egyet.

Károly király ugyan az év elején arról beszélt, hogy állapota javul, ennek megfelelően pedig a programjai sűrűsödtek. Az elmúlt hetekben részt vett egy állami banketten a nigériai elnök tiszteletére, majd Cornwallba látogatott, és egy amerikai út is szerepel a tervek között. Egy bennfentes szerint a nigériai állami vacsora hozta felszínre a feszültséget. Vilmos úgy vélte, apja nincs olyan állapotban, hogy részt vegyen a rendezvényen, és inkább pihenésre lenne szüksége. Kamilla királyné azonban ragaszkodott ahhoz, hogy az uralkodó megjelenjen - szerinte nagyon fontos, hogy az András herceg miatt kialakult botrányos helyzetben a királyi család összetartást mutasson. A király végül részt vett az eseményen, de ez csak tovább mélyítette a nézeteltérést.

Egyes udvari körökben már úgy látják, hogy a konfliktus személyes szintre emelkedett. Vilmos állítólag egyre frusztráltabb amiatt, hogy nem veszik komolyan a figyelmeztetéseit, és úgy érzi, nem tud érdemben hatni az apjára. De Vilmos herceg és Kamilla királyné kapcsolatát hosszú ideje beárnyékolja a múlt: Vilmos és Harry Kamillát okolták Károly és Diana hercegné házasságának felbomlásáért. Az elmúlt években ugyan úgy tűnt, hogy a viszonyuk rendeződött, sőt bizonyos kérdésekben együtt is tudtak működni, ám ez az egyensúly most megbillent.

