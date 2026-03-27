Apa lesz az Alkonyat szívtiprója: Taylor Lautner és felesége kisbabájuk nevét is elárulták

Bejelentették a nagy hírt: Taylor Lautner és felesége, Tay szülők lesznek. A házaspár március 26-án osztotta meg az örömhírt az Instagramon. Ultrahangfelvételeket is mutattak a babáról, és az is jól átszik a bejegyzéshet csatolt képeken, hogy milyen nagy már a kismama pocakja.

Taylor Lautner és felesége, Tay lső közös gyermeküket várják

Taylor Lautner és felesége ultrahangképekkel és meghitt fotókkal jelentették be, hogy első közös gyermeküket várják.

A pár 2022 novemberében házasodott össze, kapcsolatukat 2018-ban vállalták fel nyilvánosan.

Taylor Lautner romantikus környezetben, rózsaszirmok és gyertyák között kérte meg Tay kezét.

Az Alkonyat egykori sztárja és 29 éves felesége a bejegyzéshez egyetlen mondatot írtak: „Mi lehetne jobb, mint két Taylor Lautner?” Ezzel pedi sokak szerint arra utaltak, hogy a baba kisfiú és az édesapja nevét is viseli majd.

Taylor Lautner és felesége 8 éve vannak együtt

A pár története több évre nyúlik vissza: 2018-ban találkoztak, Taylor Lautner nővére, Makena Moore mutatta be őket egymásnak. A színész éppen egy nyugodtabb időszakban, a színészi karrierjében tartott szünet alatt találkozott Tayjel.

„Szerettem volna egy kicsit visszavonulni, élvezni az életet, több időt tölteni a családommal és a barátaimmal. És közben megismertem a menyasszonyomat – szóval minden a helyére került” – mondta korábban a People magazinnak. Az eljegyzés 2021 novemberében történt. Lautner az Instagramon osztotta meg a hírt, akkor így fogalmazott: „És így, egy pillanat alatt, minden kívánságom valóra vált.”

Tay saját közösségi oldalán a legjobb barátjaként hivatkozott leendő férjére, és azt írta: „Alig várom, hogy örökké veled lehessek.” Lautner erre a kommentek között reagált: „Van egy jó hírem számodra: az érzés kölcsönös.”

A pár 2022. november 11-én mondta ki a boldogító igent egy kaliforniai borbortokon.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: