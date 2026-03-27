Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 27., péntek Hajnalka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gólyahír

Apa lesz az Alkonyat szívtiprója: Taylor Lautner és felesége kisbabájuk nevét is elárulták

gólyahír Alkonyat (film) Taylor Lautner
Horváth Angéla
2026.03.27.
Taylor Lautner és felesége, Tay első közös gyermeküket várják. Az örömhírt mehitt fotókkal jelentették be – ráadásul egy vicces megjegyzéssel a baba nevére is utaltak.

Bejelentették a nagy hírt: Taylor Lautner és felesége, Tay szülők lesznek. A házaspár március 26-án osztotta meg az örömhírt az Instagramon. Ultrahangfelvételeket is mutattak a babáról, és az is jól átszik a bejegyzéshet csatolt képeken, hogy milyen nagy már a kismama pocakja. 

Taylor Lautner és felesége, Tay első közös gyermeküket várják
Forrás: WireImage
  • Taylor Lautner és felesége ultrahangképekkel és meghitt fotókkal jelentették be, hogy első közös gyermeküket várják.
  • A pár 2022 novemberében házasodott össze, kapcsolatukat 2018-ban vállalták fel nyilvánosan.
  • Taylor Lautner romantikus környezetben, rózsaszirmok és gyertyák között kérte meg Tay kezét.

Az Alkonyat egykori sztárja és 29 éves felesége a bejegyzéshez egyetlen mondatot írtak: „Mi lehetne jobb, mint két Taylor Lautner?” Ezzel pedi sokak szerint arra utaltak, hogy a baba kisfiú és az édesapja nevét is viseli majd.

Taylor Lautner és felesége 8 éve vannak együtt

A pár története több évre nyúlik vissza: 2018-ban találkoztak, Taylor Lautner nővére, Makena Moore mutatta be őket egymásnak. A színész éppen egy nyugodtabb időszakban, a színészi karrierjében tartott szünet alatt találkozott Tayjel.

„Szerettem volna egy kicsit visszavonulni, élvezni az életet, több időt tölteni a családommal és a barátaimmal. És közben megismertem a menyasszonyomat – szóval minden a helyére került” – mondta korábban a People magazinnak. Az eljegyzés 2021 novemberében történt. Lautner az Instagramon osztotta meg a hírt, akkor így fogalmazott: „És így, egy pillanat alatt, minden kívánságom valóra vált.”

Tay saját közösségi oldalán a legjobb barátjaként hivatkozott leendő férjére, és azt írta: „Alig várom, hogy örökké veled lehessek.” Lautner erre a kommentek között reagált: „Van egy jó hírem számodra: az érzés kölcsönös.”

A pár 2022. november 11-én mondta ki a boldogító igent egy kaliforniai borbortokon. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu