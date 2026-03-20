Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 20., péntek

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
tragédia Chuck Norris gyász
Rideg Léna
2026.03.20.
A családja jelentette be a megrendítő hírt: elhunyt Chuck Norris. A legendás színészt nemrég kórházba szállították, halálának pontos oka azonban egyelőre nem ismert.

Forrás: Getty Images
  • 86 éves korában meghalt Chuck Norris
  • A halálhírt családja jelentette be
  • Halálának pontos okát nem hozták nyilvánosságra
  • A legendás színészt egy nappal korábban kórházba szállították
  • Karrierje a harcművészetektől Hollywoodig ívelt
  • Utolsó éveiben visszavonultan, családja körében élt

Chuck Norris halálhírét családja jelentette be

Ahogy arról mi is hírt adtunk, a legendás színészt egy nappal korábban kórházba szállították, állapotáról azonban akkor még nem közöltek részleteket. A család közleménye szerint Norris csütörtök reggel hunyt el, szerettei körében, békés körülmények között.

A hozzátartozók azt írták, nem kívánják nyilvánosságra hozni a halál pontos okát, ugyanakkor hangsúlyozták: számukra nem csupán egy világszerte ismert harcművész és filmsztár volt, hanem mindenekelőtt szerető férj, gondoskodó édesapa és nagyapa, valamint a család összetartó ereje.

Kiemelték, hogy Chuck Norris egész életét hit, céltudatosság és a szerettei iránti elkötelezettség határozta meg. Munkásságával, fegyelmével és emberi tartásával milliókat inspirált, és maradandó nyomot hagyott rajongói életében világszerte.

A család háláját fejezte ki mindazért az időért, amelyet vele tölthettek, és külön köszönetet mondtak a rajongóknak is a sok szeretetért és támogatásért. Mint írták, Norris számára a közönség nem pusztán rajongókat jelentett, hanem egyfajta közösséget, amelyhez erős kötelék fűzte. A közlemény végén arra is kitértek, hogy sokan értesültek a közelmúltbeli kórházi kezelésről, és külön köszönetet mondtak azoknak, akik imáikkal és jókívánságaikkal támogatták őt ezekben a nehéz napokban.

Chuck Norris karrierje: nagy utat járt be

Chuck Norris pályafutása egyedülálló módon ötvözte a harcművészetek világát és Hollywoodot. Többszörös karatevilágbajnokként vált ismertté a hatvanas években, majd Bruce Lee oldalán tűnt fel a filmvásznon, ami elindította színészi karrierjét. A hetvenes-nyolcvanas években az akciófilmek egyik meghatározó alakjává vált, olyan produkciókkal, mint a Delta Force vagy az Ütközetben eltűnt sorozat.

Később a Walker, a texasi kopó című sorozattal ért el hatalmas televíziós sikert, amelyben nemcsak főszereplőként, hanem producerként is dolgozott. Karrierjét végigkísérte a fegyelem, a fizikai erő és a morális tartás hangsúlyozása, amelyek mára a róla kialakult ikonikus imázs alapjává váltak.

Chuck Norris utolsó évei

Az utóbbi években Chuck Norris fokozatosan visszavonult a nyilvánosságtól, és egyre kevesebb filmes vagy televíziós szerepet vállalt. Ideje nagy részét családjával töltötte, különösen felesége egészségi állapotára fordított kiemelt figyelmet, miután korábban komoly megpróbáltatásokon mentek keresztül. Bár ritkábban szerepelt a képernyőn, továbbra is aktív maradt saját márkája, jótékonysági tevékenységei és harcművészeti programjai révén. Időnként közösségi oldalain is megszólalt, ahol hitről, kitartásról és életfilozófiájáról osztotta meg gondolatait, megőrizve azt a példaképszerepet, amely évtizedek óta jellemzi.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
