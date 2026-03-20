86 éves korában elhunyt Chuck Norris – a hírt a színész családja jelentette be a közösségi oldalán.
- 86 éves korában meghalt Chuck Norris
- A halálhírt családja jelentette be
- Halálának pontos okát nem hozták nyilvánosságra
- A legendás színészt egy nappal korábban kórházba szállították
- Karrierje a harcművészetektől Hollywoodig ívelt
- Utolsó éveiben visszavonultan, családja körében élt
Chuck Norris halálhírét családja jelentette be
Ahogy arról mi is hírt adtunk, a legendás színészt egy nappal korábban kórházba szállították, állapotáról azonban akkor még nem közöltek részleteket. A család közleménye szerint Norris csütörtök reggel hunyt el, szerettei körében, békés körülmények között.
A hozzátartozók azt írták, nem kívánják nyilvánosságra hozni a halál pontos okát, ugyanakkor hangsúlyozták: számukra nem csupán egy világszerte ismert harcművész és filmsztár volt, hanem mindenekelőtt szerető férj, gondoskodó édesapa és nagyapa, valamint a család összetartó ereje.
Kiemelték, hogy Chuck Norris egész életét hit, céltudatosság és a szerettei iránti elkötelezettség határozta meg. Munkásságával, fegyelmével és emberi tartásával milliókat inspirált, és maradandó nyomot hagyott rajongói életében világszerte.
A család háláját fejezte ki mindazért az időért, amelyet vele tölthettek, és külön köszönetet mondtak a rajongóknak is a sok szeretetért és támogatásért. Mint írták, Norris számára a közönség nem pusztán rajongókat jelentett, hanem egyfajta közösséget, amelyhez erős kötelék fűzte. A közlemény végén arra is kitértek, hogy sokan értesültek a közelmúltbeli kórházi kezelésről, és külön köszönetet mondtak azoknak, akik imáikkal és jókívánságaikkal támogatták őt ezekben a nehéz napokban.
Chuck Norris karrierje: nagy utat járt be
Chuck Norris pályafutása egyedülálló módon ötvözte a harcművészetek világát és Hollywoodot. Többszörös karatevilágbajnokként vált ismertté a hatvanas években, majd Bruce Lee oldalán tűnt fel a filmvásznon, ami elindította színészi karrierjét. A hetvenes-nyolcvanas években az akciófilmek egyik meghatározó alakjává vált, olyan produkciókkal, mint a Delta Force vagy az Ütközetben eltűnt sorozat.
Később a Walker, a texasi kopó című sorozattal ért el hatalmas televíziós sikert, amelyben nemcsak főszereplőként, hanem producerként is dolgozott. Karrierjét végigkísérte a fegyelem, a fizikai erő és a morális tartás hangsúlyozása, amelyek mára a róla kialakult ikonikus imázs alapjává váltak.
Chuck Norris utolsó évei
Az utóbbi években Chuck Norris fokozatosan visszavonult a nyilvánosságtól, és egyre kevesebb filmes vagy televíziós szerepet vállalt. Ideje nagy részét családjával töltötte, különösen felesége egészségi állapotára fordított kiemelt figyelmet, miután korábban komoly megpróbáltatásokon mentek keresztül. Bár ritkábban szerepelt a képernyőn, továbbra is aktív maradt saját márkája, jótékonysági tevékenységei és harcművészeti programjai révén. Időnként közösségi oldalain is megszólalt, ahol hitről, kitartásról és életfilozófiájáról osztotta meg gondolatait, megőrizve azt a példaképszerepet, amely évtizedek óta jellemzi.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: