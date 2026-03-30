2026.03.30.
Hollywood egyik legszerethetőbb testvérpárja, Dakota Fanning és Elle Fanning egy fővárosi bisztróban vacsorázott a minap, az ott dolgozók pedig boldogan posztoltak a világsztárokról.

A két világsztár, Dakota Fanning és Elle Fanning  fővárosunk egyik ismert bisztrójában vacsorázott. Bár feltűnésmentesen érkeztek az étterembe, a személyzettel azért lőttek egy közös fotót. 

Dakota Fanning és Elle Fanning Budapesten járt.
Dakota Fanning és Elle Fanning visszatérő vendégek

„Kedd este különleges vendéget fogadhattunk vacsorára: Dakota és Elle Fanning látogattak el hozzánk! Nem véletlenül jártak erre… Sőt, a legnagyobb elismerés számunkra, hogy régi vendégként tértek vissza hozzánk” − írta a Kispiac Bisztró az Instagram-posztja alá. A hírek szerint a testvérek,  Dakota Fanning és Elle Fanning nemcsak kirándulni és finomakat enni jöttek kis hazánkba: állítólag itt fogatják A fülemüle című 2. világháborús thrillert, ami két testvér történetét meséli el. Azt egyelőre nem tudni, hogy a filmet mikor mutatják be, és hogy a színésznők meddig maradnak Budapesten.

Dakota Fanning neve olyan filmekből lehet ismerős, mint az Alkonyat vagy a Világok harca, míg Elle Fanning a Demóna és A Benjamin Button különös élete című alkotásokban szerepelt.

