Kim Novak kiakadt a róla készülő film miatt: nem akarja, hogy Sydney Sweeney alakítsa őt

Hollywood újabb életrajzi filmje már a premier előtt beszédtémává vált – és nem feltétlenül a története miatt. A legendás színésznő, Kim Novak ugyanis nyíltan kritizálta, hogy Sydney Sweeney alakítja őt a készülő Scandalous! című moziban. A produkció Novak és Sammy Davis Jr. titkolt, majd botrányba fulladt kapcsolatát mutatná be az 1950-es évek Hollywoodjában.

A színésznő szerint a mozi túl nagy hangsúlyt tehet a kapcsolat szexuális oldalára.

A projektet Colman Domingo rendezi, Sammy Davis Jr.-t pedig David Jonsson alakítja majd.

A 93 éves színésznő egy friss interjúban meglehetősen egyértelműen fogalmazott:

Szerinte Sweeney „rossz választás” a szerepre, és ha rajta múlt volna, soha nem hagyta volna jóvá a castingot.

Novak szerint nem az a probléma, hogy a fiatal színésznő tehetségtelen lenne – bár arra is tett pár csípős megjegyzést − hanem az, hogy teljesen más karaktert képvisel. Úgy fogalmazott, Sweeney „túl feltűnő”, és attól tart, hogy a film elsősorban a kapcsolat szexuális oldalára koncentrál majd, miközben az ő és Davis története ennél jóval összetettebb volt − hasonlóan, mint a Love story-sorozat első szerelmespárjának, JFK Juniornak és Carolyn Bessette-nek a kapcsolata.

Egy hollywoodi románc, amely valóban botrányt kavart

A készülő film egy olyan korszakot idéz meg, amikor Hollywood még sokkal szigorúbb szabályok szerint működött. Novak és Davis 1956-ban találkoztak, és kapcsolatuk hamar mély érzelmi kötelékké vált. A gond csak az volt, hogy a kapcsolat interracial (nemzetközi) volt – ami az akkori Amerikában komoly társadalmi és iparági feszültségeket váltott ki. A románcot titkolták, de amikor egy pletykarovatban kiszivárgott, a filmstúdiók pánikba estek.

A történet egyik legsötétebb epizódja, hogy a Columbia Pictures vezetője állítólag nyomást gyakorolt Davisre, hogy gyorsan házasodjon meg egy fekete nővel, különben komoly következményekkel kell számolnia. A zenész végül néhány napon belül el is vett egy táncost, bár a házasság rövid életűnek bizonyult.