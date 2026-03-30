Kim Novak kiakadt a róla készülő film miatt: nem akarja, hogy Sydney Sweeney alakítsa őt

Hajdu Viktória
2026.03.30.
Egy legendás hollywoodi románc, egy új film és egy meglepően éles kritika. Kim Novak szerint Sydney Sweeney lehet a legrosszabb választás a róla készülő filmhez.

Hollywood újabb életrajzi filmje már a premier előtt beszédtémává vált – és nem feltétlenül a története miatt. A legendás színésznő, Kim Novak ugyanis nyíltan kritizálta, hogy Sydney Sweeney alakítja őt a készülő Scandalous! című moziban. A produkció Novak és Sammy Davis Jr. titkolt, majd botrányba fulladt kapcsolatát mutatná be az 1950-es évek Hollywoodjában.

Kim Novak teljesen kiakadt Sydney Sweeneyre.
  • Kim Novak erősen bírálta Sydney Sweeney castingját a készülő „Scandalous!” filmben.
  • A színésznő szerint a mozi túl nagy hangsúlyt tehet a kapcsolat szexuális oldalára.
  • A projektet Colman Domingo rendezi, Sammy Davis Jr.-t pedig David Jonsson alakítja majd.

A 93 éves színésznő egy friss interjúban meglehetősen egyértelműen fogalmazott: 

Szerinte Sweeney „rossz választás” a szerepre, és ha rajta múlt volna, soha nem hagyta volna jóvá a castingot.

Novak szerint nem az a probléma, hogy a fiatal színésznő tehetségtelen lenne – bár arra is tett pár csípős megjegyzést − hanem az, hogy teljesen más karaktert képvisel. Úgy fogalmazott, Sweeney „túl feltűnő”, és attól tart, hogy a film elsősorban a kapcsolat szexuális oldalára koncentrál majd, miközben az ő és Davis története ennél jóval összetettebb volt − hasonlóan, mint a Love story-sorozat első szerelmespárjának, JFK Juniornak és Carolyn Bessette-nek a kapcsolata.

Egy hollywoodi románc, amely valóban botrányt kavart

A készülő film egy olyan korszakot idéz meg, amikor Hollywood még sokkal szigorúbb szabályok szerint működött. Novak és Davis 1956-ban találkoztak, és kapcsolatuk hamar mély érzelmi kötelékké vált. A gond csak az volt, hogy a kapcsolat interracial (nemzetközi) volt – ami az akkori Amerikában komoly társadalmi és iparági feszültségeket váltott ki. A románcot titkolták, de amikor egy pletykarovatban kiszivárgott, a filmstúdiók pánikba estek.

A történet egyik legsötétebb epizódja, hogy a Columbia Pictures vezetője állítólag nyomást gyakorolt Davisre, hogy gyorsan házasodjon meg egy fekete nővel, különben komoly következményekkel kell számolnia. A zenész végül néhány napon belül el is vett egy táncost, bár a házasság rövid életűnek bizonyult.

Novak szerint azonban a kapcsolatuk nem a botrányról szólt. Sokkal inkább arról, hogy két ember megérti egymást egy olyan iparágban, ahol mindenki folyamatosan a külsőségeket figyelte.

A film mögött egy új rendező áll

A Scandalous! rendezője Colman Domingo lesz, aki ezzel a művel debütálna. A projekt külön érdekessége, hogy Domingo és Sweeney már dolgoztak együtt az HBO sikersorozatában, az Eufóriában, aminek következő évada hamarosan érkezik. 

A filmben Sammy Davis Jr.-t a brit színész, David Jonsson alakítja majd, aki az Alien-filmekből már ismerős lehet. Sweeney egyébként nemcsak főszereplőként vesz részt majd a projektben, hanem producerként is dolgozik rajta, ami azt jelenti, hogy jelentős beleszólása van a film kreatív irányába. A színésznő korábban azt nyilatkozta, hogy hatalmas megtiszteltetés számára, hogy elmesélheti Novak történetét. Szerinte a legenda élete most is aktuális, hiszen Hollywood ma is kíméletlenül kezeli a hírességek magánéletét és imázsát.

Kim Novak rosszalló véleménye azonban nem biztos, hogy megállítja a produkciót. Hollywoodban ugyanis gyakran éppen az ilyen viták generálják a legnagyobb érdeklődést. És ha valami biztos: egy film, amely már a forgatás előtt vitát kavar, ritkán marad észrevétlen.

