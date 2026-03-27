Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 27., péntek Hajnalka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Budapest

Hollywoodi sztárok bukkantak fel a fővársoban: Dakota és Elle Fanning kedvenc helyükre tértek vissza

Budapest Dakota Fanning Elle Fanning
Horváth Angéla
2026.03.27.
Dakota és Elle Fanning ismét Budapest egyik ismert bisztrójában vacsoráztak. A világsztárok ezúttal is feltűnés nélkül érkeztek az étterembe, de a személyzettel azért lőttek egy közös fotót.

Különleges vendégek érkeztek kedden este a fővárosi Kispiac Bisztróba: Dakota Fanning és húga, Elle Fanning ültek asztalhoz az étteremben. A színésznőkről a vendéglátóhely fotót is posztolt, a képhez ezt írták: „Kedd este különleges vendéget fogadhattunk vacsorára: Dakota és Elle Fanning látogattak el hozzánk!"

Dakota és Elle Fanning Budapesten
Dakota és Elle Fanning Budapesten
Forrás: Instagram

Dakota Fanning neve olyan filmekből lehet ismerős, mint az Alkonyat vagy a Világok harca, míg Elle Fanning a Demóna és A Benjamin Button különös élete című alkotásokban szerepelt. A vörös szőnyeges eseményekhez szokott testvérpár ezúttal nem fine dining élményt keresett, hanem inkább a magyar konyha klasszikusait választotta.

Magyaros ételekért tért vissza Dakota és Elle Fanning a Kispiacba

 A Fanning-testvérek nem először jártak az étteremben: visszatérő vendégek, és ezúttal is kifejezetten azért tértek be, mert kedvelik a hely hangulatát és ízvilágát. Állítólag még arra is rákérdeztek, emlékeznek-e rájuk a bisztró munkatársai. Az asztalra csirkepaprikás került, és a vaddisznóoldalasból is kértek. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu