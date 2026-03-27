Hollywoodi sztárok bukkantak fel a fővársoban: Dakota és Elle Fanning kedvenc helyükre tértek vissza

Különleges vendégek érkeztek kedden este a fővárosi Kispiac Bisztróba: Dakota Fanning és húga, Elle Fanning ültek asztalhoz az étteremben. A színésznőkről a vendéglátóhely fotót is posztolt, a képhez ezt írták: „Kedd este különleges vendéget fogadhattunk vacsorára: Dakota és Elle Fanning látogattak el hozzánk!"

Dakota és Elle Fanning Budapesten

Forrás: Instagram

Dakota Fanning neve olyan filmekből lehet ismerős, mint az Alkonyat vagy a Világok harca, míg Elle Fanning a Demóna és A Benjamin Button különös élete című alkotásokban szerepelt. A vörös szőnyeges eseményekhez szokott testvérpár ezúttal nem fine dining élményt keresett, hanem inkább a magyar konyha klasszikusait választotta.

Magyaros ételekért tért vissza Dakota és Elle Fanning a Kispiacba

A Fanning-testvérek nem először jártak az étteremben: visszatérő vendégek, és ezúttal is kifejezetten azért tértek be, mert kedvelik a hely hangulatát és ízvilágát. Állítólag még arra is rákérdeztek, emlékeznek-e rájuk a bisztró munkatársai. Az asztalra csirkepaprikás került, és a vaddisznóoldalasból is kértek.