Amikor Hollywood vad bulizásba kezd: a SAG-gála after partyjának kulisszafotói

Az Actor Awards (leánykori nevén SAG-gála) rendezvényének büszke mottója: színészektől, színészeknek. Ez nemcsak a díjátadó és a vörös szőnyeg során volt érezhető, hanem a gálát követő after partyn is. A nagy, A-listás világsztárok végre kiengedhették a gőzt, és vad bulizásba kezdtek. Mutatjuk a party kulisszafotóit!
A SAG-gála after partyja minden eddigi bulit lekörözött
- Idén a SAG-gála nevet és stílust változtatott, amelynek elképesztő sikere volt.
- A díjátadó vörös szőnyege magáért beszélt, és ez a laza, kreatív hangulat érezhető volt a hírességeken.
- Mutatjuk az est legizgalmasabb party fotóit!
A hétvégén rendezték meg az Actor Awardsot, vagy ahogy korábban mindenki ismerte, a SAG-gálát. Bár a díjátadót gyakran emlegetik az Oscar előszobájaként, ez a rendezvény sokkal lazább hangvételű, ami a sztárok hangulatán is azonnal érződött. Az est legnagyobb ikonjai a Los Angeles-i Shrine Auditoriumból egyenesen a Netflix hivatalos after partyjára vonultak át a Milk Studiosba. Ahogy azt már megtanulhattuk a Golden Globe és a Grammy after partyjáról, ezeken a bulikon végre elszabadulhatnak a sztárok.
A bársonyboxok, az ezüsttálcák és a különleges koktélok tökéletesen megalapozták az éjszaka exkluzív atmoszféráját. A buli elején még egy profi fotós csatlakozott, így mi is láthatjuk, hogyan szórakozik Hollywood krémje. Az este további részéről azonban már nincsenek felvételek: a telefonhasználatot szigorúan korlátozták, hogy a hírességek tényleg felszabadultan, a villanó vakuktól távol élvezhessék a privát szférájukat.
A buli hevében néhány híresség, köztük Kate Hudson és Janelle James, a vörös szőnyeges nagyestélyit kényelmesebb, partiképesebb szettre cserélte. Mások viszont, mint Demi Moore, az utolsó pillanatig kitartottak eredeti outfitjük mellett. De ott volt Sarah Pidgeon példája is, aki megszabadult a szorító magassarkújától, hogy felhőtlenül ünnepeljen.
Nézd meg galériánkban a 2026-os Actor Awards after partyjának legemlékezetesebb pillanatait!
Az Actor Awards mindig izgalmas pontja a díjátadószezonnak: a gálák sora már a végéhez közeledik, de a legnagyobb dobás, az Oscar még hátravan. Alig pár héttel Hollywood legfontosabb éjszakája előtt tapintani lehetett a vibrálást a levegőben, a sztárok végre elengedték magukat, és láthatóan minden percét kiélvezték az ünneplésnek.
