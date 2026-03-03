Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 3., kedd Kornélia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
vörös szőnyeg

Amikor Hollywood vad bulizásba kezd: a SAG-gála after partyjának kulisszafotói

Getty Images North America - Roger Kisby
vörös szőnyeg SAG-gála világsztárok after party
Hollywood krémje ledobta a magassarkút és megmutatta, milyen az igazi felhőtlen ünneplés: a SAG-gála után exkluzív after party vette kezdetét. Exkluzív fotókon mutatjuk, mi történt a zárt ajtók mögött, ahol a hírességek végre önmaguk lehettek.

Az Actor Awards (leánykori nevén SAG-gála) rendezvényének büszke mottója: színészektől, színészeknek. Ez nemcsak a díjátadó és a vörös szőnyeg során volt érezhető, hanem a gálát követő after partyn is. A nagy, A-listás világsztárok végre kiengedhették a gőzt, és vad bulizásba kezdtek. Mutatjuk a party kulisszafotóit! 

SAG-gála after party
A SAG-gála after partyja minden eddigi bulit lekörözött.
Forrás: Getty Images North America

A SAG-gála after partyja minden eddigi bulit lekörözött 

  • Idén a SAG-gála nevet és stílust változtatott, amelynek elképesztő sikere volt.  
  • A díjátadó vörös szőnyege magáért beszélt, és ez a laza, kreatív hangulat érezhető volt a hírességeken. 
  • Mutatjuk az est legizgalmasabb party fotóit! 

A hétvégén rendezték meg az Actor Awardsot, vagy ahogy korábban mindenki ismerte, a SAG-gálát. Bár a díjátadót gyakran emlegetik az Oscar előszobájaként, ez a rendezvény sokkal lazább hangvételű, ami a sztárok hangulatán is azonnal érződött. Az est legnagyobb ikonjai a Los Angeles-i Shrine Auditoriumból egyenesen a Netflix hivatalos after partyjára vonultak át a Milk Studiosba. Ahogy azt már megtanulhattuk a Golden Globe és a Grammy after partyjáról, ezeken a bulikon végre elszabadulhatnak a sztárok. 

A bársonyboxok, az ezüsttálcák és a különleges koktélok tökéletesen megalapozták az éjszaka exkluzív atmoszféráját. A buli elején még egy profi fotós csatlakozott, így mi is láthatjuk, hogyan szórakozik Hollywood krémje. Az este további részéről azonban már nincsenek felvételek: a telefonhasználatot szigorúan korlátozták, hogy a hírességek tényleg felszabadultan, a villanó vakuktól távol élvezhessék a privát szférájukat. 

A buli hevében néhány híresség, köztük Kate Hudson és Janelle James, a vörös szőnyeges nagyestélyit kényelmesebb, partiképesebb szettre cserélte. Mások viszont, mint Demi Moore, az utolsó pillanatig kitartottak eredeti outfitjük mellett. De ott volt Sarah Pidgeon példája is, aki megszabadult a szorító magassarkújától, hogy felhőtlenül ünnepeljen. 

Nézd meg galériánkban a 2026-os Actor Awards after partyjának legemlékezetesebb pillanatait! 

1 / 13
1 / 13
1 / 13
1 / 13
1 / 13
1 / 13
1 / 13
1 / 13
1 / 13
1 / 13
1 / 13
1 / 13
1 / 13
Actor Awards 2026 after party
Getty Images North America

 

Az Actor Awards mindig izgalmas pontja a díjátadószezonnak: a gálák sora már a végéhez közeledik, de a legnagyobb dobás, az Oscar még hátravan. Alig pár héttel Hollywood legfontosabb éjszakája előtt tapintani lehetett a vibrálást a levegőben, a sztárok végre elengedték magukat, és láthatóan minden percét kiélvezték az ünneplésnek. 

Tekintsd meg az előző sztáros after partykat is:

Nem volt fék az éjszakában: exkluzív fotókon a BAFTA-gála utáni buli

A vörös szőnyeg csupán a bemelegítés volt! A BAFTA after partyján a világsztárok elengedték a protokollt, és merészebb, dögösebb, sőt, meglepően játékos szettekben ünnepelték az év egyik legnagyobb filmes estéjét. Nézd meg galériánkban a buli legnagyobb sztárjait!

Amikor eldurvul a buli: mutatjuk, milyen szettekben buliztak a sztárok a Grammy after partyján

Ha azt hitted, hogy a sztárok nem tudták felülmúlni önmagukat, akkor tévedsz!

A vörös szőnyeg csak az előjáték volt: a Golden Globe után féktelen buli kezdődött – Fotókon a sztárok

Bulizás luxusstílusban! A Golden Globe 2026-os díjátadóját egy exkluzív after party követte, ahol kedvenc sztárjaink meztelen ruhákban jelentek meg.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu