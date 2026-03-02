Meghalt a The Prodigy legendája: gyászol a zenekar

A brit elektronikus zenei szcéna egyik meghatározó háttérembere, Ziggy Chowdry meghalt. A The Prodigy a közösségi oldalán osztotta meg fájdalmát, és emlékezett meg egykori menedzseréről.

A The Prodigy háttérembere közel hét évvel az együttes ikonikus frontembere, Keith Flint halála után távozott.

Forrás: Getty Images

A The Prodigy bejelentette, hogy 60 éves korában elhunyt első menedzserük, Ziggy Chowdry.

Chowdry 1991-ben segítette az együttest első fellépéseikhez.

A zenekar megható üzenetben búcsúzott tőle közösségi oldalán.

A The Prodigy világszerte mintegy 25 millió lemezt adott el, hét egymás utáni albumuk listavezető volt Egyesült Királyságban.

Elhunyt a The Prodigy első menedzsere, Ziggy Chowdry

A The Prodigy március 1-jén osztott meg egy fényképet Ziggyről a Facebookon. A bejegyzésben ezt írták: „Nyugodj békében, Ziggy. Ő volt az első menedzserünk 91-ben, és ő szerezte meg nekünk az első fellépésünket a 4 Aces-ben, a Labyrinthben és a Dalstonban. Őserő volt. Szomorú hír. Nyugodj békében, Zig. Tisztelettel, LH és M x.”

Chowdry kulcsszerepet játszott az együttes indulásában. A The Prodigy 1990 októberében alakult, első koncertjét pedig 1991 februárjában adta a dalstoni Labrynthben, amely ma már The Four Aces néven működik. A korai időszak meghatározó kislemezei között szerepelt a Charly és az Everybody In the Place, amelyek megalapozták a zenekar gyorsan növekvő ismertségét. Frontembere, Keith Flint 2019 márciusában halt meg, az énekes szervezetében kokain, kodein és alkohol nyomát találták. Személyes tárgyait elárverezték. Nem sokkal később a formáció testőre, Cornelius „Con” Murphy is életét vesztette.

A kilencvenes évek ikonikus zenekara volt a The Prodigy

Az együttes a kilencvenes évek egyik legmeghatározóbb elektronikus formációja volt. A Breathe és a Firestarter című dalokkal vezették a slágerlistákat, és nemzetközi szinten is áttörést értek el. Pályafutásuk során a becslések szerint 25 millió lemezt adtak el világszerte, az Egyesült Királyságban pedig hét egymást követő albumuk debütált az első helyen. Munkásságukat számos díjjal ismerték el, köztük két Brit Awardsszal és három MTV Video Music Awardsszal.

A The Prodigy ismét Magyarországra látogat. Az elektronikus zene egyik legismertebb formációja 2026. július 4-én a a VOLT Fesztivál egykori helyszínén, SopronFest színpadán lép fel, ahol korábban is telt házas koncerteket adtak.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: