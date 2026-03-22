Disney-hercegnők, akiket valós történelmi személyekről mintázták

A Disney-hercegnők mesebeli világa mögött gyakran igaz történetek és valós történelmi személyek állnak. Bár ezek a karakterek a fejünkben a rajzfilmek színes, fantáziadús univerzumában élnek, azonban a valóságban hús-vér emberek voltak, akiknek az életéből Hollywood inspirációt merített.

Disney-hercegnők, akik a valóságban is léteztek

Sok rajongó számára a Disney-hercegnők pusztán mesekarakterek, pedig Pocahontas, Mulan vagy Hófehérke története mögött is találunk valós embereket és történelmi figurákat, akikről Hollywood mintázta mindannyiunk kedvenc rajzfilmjeinek hősnőit. Mutatjuk a legnépszerűbb Disney-hercegnők történelmi hátterét!

Hófehérke

Hófehérke a klasszikus Disney-mesék egyik legismertebb alakja. A rajzfilm hősnőjét valójában a 16. században élt német Margaretha von Waldeck grófnőről mintázták, aki Waldeck-Wildungen grófjának egyetlen gyermeke volt. Gyermekként elvesztette édesanyját, amikor apja újranősült, akkor Margaretha mostohaanyja meggyűlölte az ifjú lányt a szépsége miatt. 16 évesen száműzték a kastélyból. A száműzetése alatt beleszeretett II. Fülöp spanyol királyba, de kapcsolatukat politikai okokból ellehetetlenítették. 21 évesen rejtélyes módon megbetegedett és meghalt, valószínűleg mérgezés miatt. A Disney-mesében a gonosz mostoha, a királyfi és a mérgezett alma elemei mind-mind a valós történelmi események leegyszerűsített változatai.

Hamupipőke

Az igazi Hamupipőke története Musza párthus királynőről szól, aki rabszolgalányként kezdte az életét Rómában. Musza királynő I. e. 20 körül került a pártus udvarba, ahol kedvence lett IV. Phraatész királynak. Az igazi Hamupipőke története azonban minden, csak nem gyerekmese. Ambíciói miatt férjét i. e. 2-ben megmérgezte, és fiával társuralkodóként vette át a trónt. Bár teljesen egyenrangú volt fiával, az arisztokrácia nem nézte jó szemmel egy egykori rabszolga uralkodását. Hat év után elűzték őket, és végül száműzetésben éltek le az életüket Rómában. Musza története vérbeli intrikákkal és hatalmi játszmákkal teli, a Disney-mesék Hamupipőkéjének sötétebb, valóságosabb verziója.