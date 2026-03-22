Disney-hercegnők, akiket valós történelmi személyekről mintázták

A Disney-hercegnők mesebeli világa mögött gyakran igaz történetek és valós történelmi személyek állnak. Bár ezek a karakterek a fejünkben a rajzfilmek színes, fantáziadús univerzumában élnek, azonban a valóságban hús-vér emberek voltak, akiknek az életéből Hollywood inspirációt merített.
Disney-hercegnők, akik a valóságban is léteztek
Sok rajongó számára a Disney-hercegnők pusztán mesekarakterek, pedig Pocahontas, Mulan vagy Hófehérke története mögött is találunk valós embereket és történelmi figurákat, akikről Hollywood mintázta mindannyiunk kedvenc rajzfilmjeinek hősnőit. Mutatjuk a legnépszerűbb Disney-hercegnők történelmi hátterét!
Hófehérke
Hófehérke a klasszikus Disney-mesék egyik legismertebb alakja. A rajzfilm hősnőjét valójában a 16. században élt német Margaretha von Waldeck grófnőről mintázták, aki Waldeck-Wildungen grófjának egyetlen gyermeke volt. Gyermekként elvesztette édesanyját, amikor apja újranősült, akkor Margaretha mostohaanyja meggyűlölte az ifjú lányt a szépsége miatt. 16 évesen száműzték a kastélyból. A száműzetése alatt beleszeretett II. Fülöp spanyol királyba, de kapcsolatukat politikai okokból ellehetetlenítették. 21 évesen rejtélyes módon megbetegedett és meghalt, valószínűleg mérgezés miatt. A Disney-mesében a gonosz mostoha, a királyfi és a mérgezett alma elemei mind-mind a valós történelmi események leegyszerűsített változatai.
Hamupipőke
Az igazi Hamupipőke története Musza párthus királynőről szól, aki rabszolgalányként kezdte az életét Rómában. Musza királynő I. e. 20 körül került a pártus udvarba, ahol kedvence lett IV. Phraatész királynak. Az igazi Hamupipőke története azonban minden, csak nem gyerekmese. Ambíciói miatt férjét i. e. 2-ben megmérgezte, és fiával társuralkodóként vette át a trónt. Bár teljesen egyenrangú volt fiával, az arisztokrácia nem nézte jó szemmel egy egykori rabszolga uralkodását. Hat év után elűzték őket, és végül száműzetésben éltek le az életüket Rómában. Musza története vérbeli intrikákkal és hatalmi játszmákkal teli, a Disney-mesék Hamupipőkéjének sötétebb, valóságosabb verziója.
Pocahontas
Az igazi Pocahontas, eredeti neve Matoaka, aki a 17. században a Powhatan törzs tagja volt a mai Virginia területén. 11-12 évesen találkozott az angol telepesekkel, és a legenda szerint megmentette egyikük, John Smith életét – bár a történészek szerint inkább valamilyen rituáléról lehetett szó. 1613-ban fogságba ejtették, és ekkor ismerkedett meg John Rolfe-val, akihez később feleségül ment, majd a keresztségben a Rebecca nevet vette fel. Házasságuk politikailag is jelentős volt, az első dokumentált kapcsolat egy európai ember és egy őslakos között Észak-Amerikában. 1616-ban Angliába utaztak, ahol „indián hercegnőként” mutatták be a londoni udvarban. 1617-ben, alig 21 évesen halt meg Gravesendben, valószínűleg valamilyen európai betegség miatt, öröksége azonban a béke és a kultúrák közötti megértés szimbóluma lett.
Belle
A Szépség és a szörnyeteg igaz története egy bájos lányról szól, aki hirtelen egy kívülről hátborzongatónak tűnő kastélyban találja magát. Idővel rájön, hogy a palota szörnyetege nem olyan félelmetes, mint elsőre tűnt, és lassan szerelem szövődik közöttük. A klasszikus, ma ismert történetet Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve francia író tollából született meg 1740-ben. A meséhez Petrus Gonsalvus élete szolgált alapként, aki 1537-ben született a Kanári-szigeteken és úgynevezett farkasember-szindrómában (hipertrichózis) szenvedett. Gyermekként embertelen körülmények között élt, ketrecben tartották és nyers hússal etették, emiatt sokan szörnyként tekintettek rá. Majd tízévesen II. Henrik francia király udvarába került, később királynéja, Medici Katalin összeházasította egy udvari szolga lányával, akivel állítólag újra megtalálta az élet értelmét. 40 évig éltek együtt és hét gyermeket neveltek fel közösen, így Petrus élete a mesében ábrázolt „szörnyeteg” mögött álló valós emberi történetet tükrözi.
Mulan
Hua Mulan egy ősi kínai legenda hősnője, akit a Disney-film világszerte ismertté tett. A történet a Wei-dinasztia idején játszódik, amikor minden családnak férfit kellett adnia a háborúba, de Mulan az idős apja helyett belépett a seregbe. Férfiruhát öltve évekig szolgált anélkül, hogy bárki rájött volna valódi kilétére. Kiváló harcosként több csatában is kitűnt, és a legenda szerint a császár tábornoki rangot is ajánlott neki, ám ő inkább hazatért családjához. Bár történészek vitatják, hogy valódi személy volt, de Mulan alakja évszázadok óta a bátorság és kitartás szimbóluma.
