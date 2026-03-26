Őrületes áron árulja Drew Barrymore a 280 éves történelmi birtokát − FOTÓK

Az elmúlt években egyre több híresség dönt úgy, hogy átalakítja ingatlanportfólióját, és rövid időn belül továbbad frissen vásárolt otthonain. Esetükben ennek hátterében ritkán anyagi megfontolás, inkább életmódbeli változás, befektetési szempont vagy egyszerűen új terv áll. Most épp Drew Barrymore színésznőn a sor, egy igazán különleges, történelmi jelentőségű ingatlannal, amely nemcsak múltja, hanem ára miatt is beszédtéma lett.

A New York állambeli Westchester megyében található 12 hektáros birtok igazi időutazás. Az 51 éves Drew Barrymore otthona komoly múltra tekint vissza. Eredete egészen a 18. századig nyúlik vissza. A klasszikus, kolonialista stílusjegyeket hordozó ház az évek során többször is megújult, de közben végig megőrizte történelmi karakterét. A tágas szobák, a kandallók, valamint a gondosan kialakított kert mind hozzájárulnak ahhoz az elegáns, mégis otthonos hangulathoz, ami az ilyen típusú ingatlanokat különlegessé teszi.

A színésznő 2024 környékén vásárolta meg a hat hálószobás, kilenc fürdőszobás ingatlant 4,4 millió dollárért, és szinte azonnal jelentős felújításokba kezdett. Az egyéves munkálatok során igyekezett ötvözni a modern kényelmet a klasszikus elemekkel, így az ingatlan ma már egyszerre felel meg a modern igényeknek és őrzi a múlt értékeit. Épp ezért sokakat meglepett, hogy a rendetlen otthonáról elhíresült Drew Barrymore ilyen rövid idő után megválna tőle. Ráadásul a jelenlegi ára 4,99 millió dollár, ami átszámítva közel 1,7 milliárd forint.