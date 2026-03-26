Őrületes áron árulja Drew Barrymore a 280 éves történelmi birtokát − FOTÓK

Az elmúlt években egyre több híresség dönt úgy, hogy átalakítja ingatlanportfólióját, és rövid időn belül továbbad frissen vásárolt otthonain. Esetükben ennek hátterében ritkán anyagi megfontolás, inkább életmódbeli változás, befektetési szempont vagy egyszerűen új terv áll. Most épp Drew Barrymore színésznőn a sor, egy igazán különleges, történelmi jelentőségű ingatlannal, amely nemcsak múltja, hanem ára miatt is beszédtéma lett.
Miért beszél most mindenki Drew Barrymore ingatlanhirdetéséről?
- Egy több mint 280 éves, történelmi jelentőségű birtokról van szó.
- A tulajdonos, Drew Barrymore mindössze két éve vásárolta.
- A felújítások ellenére máris túladna rajta, nem csekély haszonnal.
A New York állambeli Westchester megyében található 12 hektáros birtok igazi időutazás. Az 51 éves Drew Barrymore otthona komoly múltra tekint vissza. Eredete egészen a 18. századig nyúlik vissza. A klasszikus, kolonialista stílusjegyeket hordozó ház az évek során többször is megújult, de közben végig megőrizte történelmi karakterét. A tágas szobák, a kandallók, valamint a gondosan kialakított kert mind hozzájárulnak ahhoz az elegáns, mégis otthonos hangulathoz, ami az ilyen típusú ingatlanokat különlegessé teszi.
Drew Barrymore mesés villája
A színésznő 2024 környékén vásárolta meg a hat hálószobás, kilenc fürdőszobás ingatlant 4,4 millió dollárért, és szinte azonnal jelentős felújításokba kezdett. Az egyéves munkálatok során igyekezett ötvözni a modern kényelmet a klasszikus elemekkel, így az ingatlan ma már egyszerre felel meg a modern igényeknek és őrzi a múlt értékeit. Épp ezért sokakat meglepett, hogy a rendetlen otthonáról elhíresült Drew Barrymore ilyen rövid idő után megválna tőle. Ráadásul a jelenlegi ára 4,99 millió dollár, ami átszámítva közel 1,7 milliárd forint.
Az eladás mögött többféle ok is állhat
A sztárok otthonai körül nem ritka a gyors váltás − elég csak Jennifer Aniston ingatlanportfóliójára gondolni −, legyen szó új projektről, költözésről vagy egyszerűen egy másik álomotthon felbukkanásáról. Drew Barrymore azonban elárulta, esetében igen egyszerű a megválás oka. Amikor megvásárolta ezt a csodás menedéket, nem sejtette, hogy a tervezett felújítás ennyire elhúzódik. Ez az idő azonban épp elég volt ahhoz, hogy családjának igényei megváltozzanak. Mivel nem tudja kihasználni a birtokot, inkább eladja, hogy más élvezhesse. A színésznő azonban nyertesként kerül ki az ingatlanügyből, hiszen itt igazán kiélvezhette nagy szenvedélyét, a belsőépítészetet.
Attól, hogy erre az 1740-ben épült csodás kúriára nem lesz kereslet, nem kell tartania. A birtok ugyanis nemcsak mérete és történelme miatt különleges, hanem azért is, mert ritkán kerülnek piacra ilyen múltú, mégis korszerűsített otthonok. A kérdés már csak az, vajon egy újabb hollywoodi híresség lesz-e az, aki lecsap erre az egyedülálló, több száz éves álomotthonra?
