Nézz szét Zoë Kravitz laza 1 milliárdot érő brooklyni loftlakásában − FOTÓ

A sztárok lakásai gyakran a túlzásokról szólnak, de nem a színésznő brooklyni otthona. Zoë Kravitz 1 milliárd forintot érő loftlakása egészen más irányt képvisel. Nem hivalkodó, mégis karakteres tér, ahol a természetes anyagok és a meglepően elcseppentett színfoltok mind tudatos választás eredményei. Ez a sztárotthon egy olyan nepo baby élettere, amely a belső világát hivatott visszatükrözni.

Forrás: Getty/WireImage

Zoë Kravitz otthona: a minimalizmus új szintje egy csipet merészséggel A természetes fényben úszó lakás alapját a semleges, természetes színpaletta adja.

Karakterességét a piros és sárga kiegészítőknek köszönheti.

Anyaghasználatában megjelenik a természetes fa, kő és lenvászon.

A dekoráció inkább kiemeli a részleteket, mintsem leuralja a teret.

Lenny Kravitz lánya egy hamisítatlan nepo baby, aki azonban saját jogán vált világsztárrá. Édesapjához hasonlóan hozzá is extravagáns otthont képzelünk el, pedig a közel 300 négyzetméteres brooklyni loftlakása meglepően letisztult és nyugodt. A szerelemben nem túl szerencsés Zoë Kravitz ugyanis pontosan tudja, hogy az otthon egyfajta menedék, ahová a világ zaja elől menekülünk. Szükségünk van ugyan arra, hogy megjelenjen benne a személyiségünk, de az audiovizuális szennyezést jobb, ha az ajtón kívül hagyjuk.

Forrás: Getty Images North America

Mi is azonnal beköltöznénk Zoë Kravitz New York-i otthonába

A sztárok lakásaival ellentétben a színésznő egy olyan inspiráló teret álmodott meg magának, ahová visszavonulhat. A világos, neutrális árnyalatok és a natúr fa felületek megbabonázóan nyers, mégis kifinomult alapot adnak a térnek.

Ami igazán különlegessé teszi a loftlakást, az a kiegészítő színek használata. A piros és a sárga nem nagy felületeken jelenik meg, hanem apró, tudatosan elhelyezett tárgyakon: kerámiákon, műalkotásokon vagy akár egy-egy dekorációs elemen. A színpszichológia szerint a sárga energiát és optimizmust hoz, míg a piros dinamizmust és egy kis váratlanságot csempész a lakásba. Ezek a színek szinte vizuálisan homályos vibrálásként működnek, megtörik a visszafogott összképet, és azonnal odavonzzák a tekintetet.