Nézz szét Zoë Kravitz laza 1 milliárdot érő brooklyni loftlakásában − FOTÓ

Nem ezt vártuk a vadóc nepo babytől. Az impulzív összhatás helyett Zoë Kravitz otthona a visszafogott luxus és a játékos részletek tökéletes egyensúlyában tekint le New York elragadó látképére.

A sztárok lakásai gyakran a túlzásokról szólnak, de nem a színésznő brooklyni otthona. Zoë Kravitz 1 milliárd forintot érő loftlakása egészen más irányt képvisel. Nem hivalkodó, mégis karakteres tér, ahol a természetes anyagok és a meglepően elcseppentett színfoltok mind tudatos választás eredményei. Ez a sztárotthon egy olyan nepo baby élettere, amely a belső világát hivatott visszatükrözni.

Zoë Kravitz extravaganciájáról ismert, loftlakása azonban másról árulkodik.
Zoë Kravitz otthona: a minimalizmus új szintje egy csipet merészséggel

  • A természetes fényben úszó lakás alapját a semleges, természetes színpaletta adja.
  • Karakterességét a piros és sárga kiegészítőknek köszönheti.
  • Anyaghasználatában megjelenik a természetes fa, kő és lenvászon.
  • A dekoráció inkább kiemeli a részleteket, mintsem leuralja a teret.

Lenny Kravitz lánya egy hamisítatlan nepo baby, aki azonban saját jogán vált világsztárrá. Édesapjához hasonlóan hozzá is extravagáns otthont képzelünk el, pedig a közel 300 négyzetméteres brooklyni loftlakása meglepően letisztult és nyugodt. A szerelemben nem túl szerencsés Zoë Kravitz ugyanis pontosan tudja, hogy az otthon egyfajta menedék, ahová a világ zaja elől menekülünk. Szükségünk van ugyan arra, hogy megjelenjen benne a személyiségünk, de az audiovizuális szennyezést jobb, ha az ajtón kívül hagyjuk.

Zoë Kravitz édesapja, Lenny Kravitz zenésznek köszönheti nepo baby státuszát, de tehetsége miatt vált sztárrá. 
Mi is azonnal beköltöznénk Zoë Kravitz New York-i otthonába

A sztárok lakásaival ellentétben a színésznő egy olyan inspiráló teret álmodott meg magának, ahová visszavonulhat. A világos, neutrális árnyalatok és a natúr fa felületek megbabonázóan nyers, mégis kifinomult alapot adnak a térnek.

Ami igazán különlegessé teszi a loftlakást, az a kiegészítő színek használata. A piros és a sárga nem nagy felületeken jelenik meg, hanem apró, tudatosan elhelyezett tárgyakon: kerámiákon, műalkotásokon vagy akár egy-egy dekorációs elemen. A színpszichológia szerint a sárga energiát és optimizmust hoz, míg a piros dinamizmust és egy kis váratlanságot csempész a lakásba. Ezek a színek szinte vizuálisan homályos vibrálásként működnek, megtörik a visszafogott összképet, és azonnal odavonzzák a tekintetet.

A Homes&Gardens szakértői szerint ez a trükk az egyik legjobb módszer, ha szeretnénk elkerülni a minimalista terek unalmassá válását.

Zoë Kravitz stílusának titka azonban túlmutat a tudatos színek használatán. A loftlakásban minden anyag és forma tervezői döntés eredménye: a nyers fa gerendák, a kőfelületek és a puha textilek együtt teremtik meg azt a lenyűgöző atmoszférát, ami egyszerre modern és kortalanul otthonos. A természetes alap és a merész részletek találkozásából létrejövő kontraszt adja a tér igazi karakterét.

A lakás tökéletesen tükrözi a színésznő személyiségét is. Laza, mégis kifinomult, egyszerű, de sosem unalmas. Nem a méret vagy az érték, hanem az apró részletek és a tudatos dizájn teszik igazán különlegessé.

Sztárok lakásai? Ezek is érdekelhetnek:

Miley Cyrus tabudöntögető fekete hálószobájánál ma nem látsz merészebbet

A fekete hálószoba nem csak drámai, hanem elképesztően megnyugtató is lehet. A titok? Egy kis feng shui és nagyon tudatos lakberendezés, ahogy Miley Cyrus szereti.

Jennifer Aniston köszönte, de nem kért belőlük – Mi baj lehet ezekkel a luxusotthonokkal?

Jennifer Aniston luxuslakás-portfóliójának története azt mutatja, hogy a sztár számára a valódi otthon nem a mennyiségről, hanem a minőségről szól.

Rocky-festmények és arany mindenhol: elképesztő pompában él Sylvester Stallone

A hollywoodi akcióhős otthonát meglepően finom elegancia járja át. Sylvester Stallone Palm Beach-i birtokán azonban nemcsak a merész arany asztal fog megdöbbenteni.

 

 

 

