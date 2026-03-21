Nézz szét Zoë Kravitz laza 1 milliárdot érő brooklyni loftlakásában − FOTÓ

A sztárok lakásai gyakran a túlzásokról szólnak, de nem a színésznő brooklyni otthona. Zoë Kravitz 1 milliárd forintot érő loftlakása egészen más irányt képvisel. Nem hivalkodó, mégis karakteres tér, ahol a természetes anyagok és a meglepően elcseppentett színfoltok mind tudatos választás eredményei. Ez a sztárotthon egy olyan nepo baby élettere, amely a belső világát hivatott visszatükrözni.
Zoë Kravitz otthona: a minimalizmus új szintje egy csipet merészséggel
- A természetes fényben úszó lakás alapját a semleges, természetes színpaletta adja.
- Karakterességét a piros és sárga kiegészítőknek köszönheti.
- Anyaghasználatában megjelenik a természetes fa, kő és lenvászon.
- A dekoráció inkább kiemeli a részleteket, mintsem leuralja a teret.
Lenny Kravitz lánya egy hamisítatlan nepo baby, aki azonban saját jogán vált világsztárrá. Édesapjához hasonlóan hozzá is extravagáns otthont képzelünk el, pedig a közel 300 négyzetméteres brooklyni loftlakása meglepően letisztult és nyugodt. A szerelemben nem túl szerencsés Zoë Kravitz ugyanis pontosan tudja, hogy az otthon egyfajta menedék, ahová a világ zaja elől menekülünk. Szükségünk van ugyan arra, hogy megjelenjen benne a személyiségünk, de az audiovizuális szennyezést jobb, ha az ajtón kívül hagyjuk.
Mi is azonnal beköltöznénk Zoë Kravitz New York-i otthonába
A sztárok lakásaival ellentétben a színésznő egy olyan inspiráló teret álmodott meg magának, ahová visszavonulhat. A világos, neutrális árnyalatok és a natúr fa felületek megbabonázóan nyers, mégis kifinomult alapot adnak a térnek.
Ami igazán különlegessé teszi a loftlakást, az a kiegészítő színek használata. A piros és a sárga nem nagy felületeken jelenik meg, hanem apró, tudatosan elhelyezett tárgyakon: kerámiákon, műalkotásokon vagy akár egy-egy dekorációs elemen. A színpszichológia szerint a sárga energiát és optimizmust hoz, míg a piros dinamizmust és egy kis váratlanságot csempész a lakásba. Ezek a színek szinte vizuálisan homályos vibrálásként működnek, megtörik a visszafogott összképet, és azonnal odavonzzák a tekintetet.
A Homes&Gardens szakértői szerint ez a trükk az egyik legjobb módszer, ha szeretnénk elkerülni a minimalista terek unalmassá válását.
Zoë Kravitz stílusának titka azonban túlmutat a tudatos színek használatán. A loftlakásban minden anyag és forma tervezői döntés eredménye: a nyers fa gerendák, a kőfelületek és a puha textilek együtt teremtik meg azt a lenyűgöző atmoszférát, ami egyszerre modern és kortalanul otthonos. A természetes alap és a merész részletek találkozásából létrejövő kontraszt adja a tér igazi karakterét.
A lakás tökéletesen tükrözi a színésznő személyiségét is. Laza, mégis kifinomult, egyszerű, de sosem unalmas. Nem a méret vagy az érték, hanem az apró részletek és a tudatos dizájn teszik igazán különlegessé.
Sztárok lakásai? Ezek is érdekelhetnek: