Fernando Alonso az első gyermeke születése miatt késve érkezik a Japán Nagydíjra

Komáromi Bence
2026.03.25.
Néhány hónapja derült ki, hogy a Forma 1-es pilóta barátnője, Melissa Jimenez gyermeket vár. Most úgy tudni, hogy a csöppség érkezése miatt Fernando Alonso csak később csatlakozik a csapatához a Japán Nagydíjon.

Örömteli hírek érkeztek! Sajtóinformációk szerint Fernando Alonso barátnője, Melissa Jimenez napokon belül életet adhat az első gyermeküknek. A szülés miatt a Forma-1-es pilóta jelezte a csapatának, hogy csak pénteken csatlakozik hozzájuk a Japán Nagydíjon. Emiatt kihagyja a csütörtöki médianapot és a péntek délelőtti szabadedzést is. Jövünk a részletekkel.

Sajóthírek szerint hamarosan megszületik Fernando Alonso első gyermeke
Forrás: Getty Images AsiaPac

Fernando Alonso nagyon várja már a gyermeke érkezését

A Forma-1 kulisszatitkaibaj jártas Motorsport számolt be arról, hogy a kétszeres világbajnok 24 órával később utazik csak Japánba. Csapata, az Aston Martin közleményében arról beszélt, hogy Fernando Alonso családi okokra hivatkozva mondta le a csütörtöki médianapját és az első szabadedzését. 

„Fernando személyes családi okok miatt kicsit később érkezik erre a hétvégére, és nem vesz részt a Japán Nagydíj médianapján. Mindenki jól van, és pénteken már ott lesz a pályán” – közölte a stáb. A lap információi szerint a családi ok nem más, mint a gyermeke születése, ugyanis korábban kiderült, hogy Melissa március végére van kiírva. Alonso az idei mezőny negyedik apukája lesz, Sergio Pérez, Nico Hülkenberg és Max Vertappen után.

