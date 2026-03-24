Kim Kardashian egészen Tokióig utazott Hamilton miatt, és a gyerekeit is magával vitte

Egyre több jel utal arra, hogy Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolata nem csupán futó románc. A párost most Tokióban látták együtt, ahol Kardashian gyermekeivel tölti a tavaszi szünetet.

Egyre komolyabb Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolata

A PEOPLE magazin információi szerint Kim Kardashian a 12 éves Northtal, 10 éves Sainttel, a 9 éves Chicagóval és a 6 éves Psalmmal utazott Japánba, ahol természetesen Hamiltonnal is találkozott. A hétszeres Forma–1-es világbajnok a csütörtöki versenyhétvége előtt a suzukai pályán készül, de úgy tűnik, a romantikára is jutott ideje.

A családi nyaralás ráadásul nem csak róluk szól: Khloé Kardashian is csatlakozott a társasághoz gyermekeivel, a 7 éves True-val és a 3 éves Tatummal, így a japán kiruccanás igazi családi program lett.

Lewis Hamilton and kim kardashian in Tokyo pic.twitter.com/5o7tRp54It — LH44(A) (@LH44Fanpage8) March 22, 2026

A bennfentesek szerint Hamiltont Kim családja is kifejezetten kedveli. „Kim nagyon odavan érte” – mondta a forrás, hozzátéve, hogy bár mindketten rendkívül elfoglaltak, igyekeznek minél több időt együtt tölteni. „Ez már több, mint egy laza kapcsolat” – tette hozzá.

Már nem titkolják kapcsolatukat

A románcról szóló találgatások már hónapokkal ezelőtt kezdődtek, Hamilton pedig nemrég egy beszédes, szívecskés emojival reagált Kardashian Instagram-posztjára, amelyen a 2026-os Vanity Fair Oscar-gálára készülődött. A komment azonnal felkeltette a rajongók figyelmét.

Az elmúlt hónapokban több alkalommal is együtt mutatkoztak: február elején egy párizsi hotelben tartózkodtak, majd magángéppel folytatták útjukat Európában. Később Arizonában, a Powell-tónál is felbukkantak, ahol egy közös naplementenézés során kapták lencsevégre őket. Bár akkor külön posztoltak a közösségi médiában, a háttér alapján egyértelmű volt, hogy együtt vannak.

A Super Bowl LX-en szintén együtt fotózták le őket, ami tovább erősítette a találgatásokat. Egy bennfentes szerint kapcsolatuk alapja a régi ismeretségük. „Van köztük egy természetes összhang, hiszen évek óta ismerik egymást” – mondta.