Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 24., kedd Gábor, Karina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szerelem

Kim Kardashian egészen Tokióig utazott Hamilton miatt, és a gyerekeit is magával vitte

szerelem Kim Kardashian Lewis Hamilton
Úgy fest, egyre komolyabb a sztárpár kapcsolata. Bár Kim Kardashian és Lewis Hamilton hivatalosan még nem erősítették meg, hogy egy párt alkotnak, épp Tokióban romantikáznak.

Egyre több jel utal arra, hogy Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolata nem csupán futó románc. A párost most Tokióban látták együtt, ahol Kardashian gyermekeivel tölti a tavaszi szünetet.

Kim Kardashian és Lewis Hamilton ezúttal Tokióban romantikáznak.
Kim Kardashian és Lewis Hamilton ezúttal Tokióban romantikáznak.
Forrás: Getty Images / Life.hu
  • A sztárpár ezúttal Tokióban mutatkozott együtt
  • Kim Kardashian gyermekeivel érkezett Tokióba, és Khloé Kardashian is csatlakozott hozzájuk
  • Bennfentesek szerint már nem csak laza románcról van szó
  • Kim állítólag komoly érzelmeket táplál a pilóta iránt

Egyre komolyabb Kim Kardashian és Lewis Hamilton kapcsolata

A PEOPLE magazin információi szerint Kim Kardashian a 12 éves Northtal, 10 éves Sainttel, a 9 éves Chicagóval és a 6 éves Psalmmal utazott Japánba, ahol természetesen Hamiltonnal is találkozott. A hétszeres Forma–1-es világbajnok a csütörtöki versenyhétvége előtt a suzukai pályán készül, de úgy tűnik, a romantikára is jutott ideje.

A családi nyaralás ráadásul nem csak róluk szól: Khloé Kardashian is csatlakozott a társasághoz gyermekeivel, a 7 éves True-val és a 3 éves Tatummal, így a japán kiruccanás igazi családi program lett.

A bennfentesek szerint Hamiltont Kim családja is kifejezetten kedveli. „Kim nagyon odavan érte” – mondta a forrás, hozzátéve, hogy bár mindketten rendkívül elfoglaltak, igyekeznek minél több időt együtt tölteni. „Ez már több, mint egy laza kapcsolat” – tette hozzá.

Már nem titkolják kapcsolatukat

A románcról szóló találgatások már hónapokkal ezelőtt kezdődtek, Hamilton pedig nemrég egy beszédes, szívecskés emojival reagált Kardashian Instagram-posztjára, amelyen a 2026-os Vanity Fair Oscar-gálára készülődött. A komment azonnal felkeltette a rajongók figyelmét.

Az elmúlt hónapokban több alkalommal is együtt mutatkoztak: február elején egy párizsi hotelben tartózkodtak, majd magángéppel folytatták útjukat Európában. Később Arizonában, a Powell-tónál is felbukkantak, ahol egy közös naplementenézés során kapták lencsevégre őket. Bár akkor külön posztoltak a közösségi médiában, a háttér alapján egyértelmű volt, hogy együtt vannak.

A Super Bowl LX-en szintén együtt fotózták le őket, ami tovább erősítette a találgatásokat. Egy bennfentes szerint kapcsolatuk alapja a régi ismeretségük. „Van köztük egy természetes összhang, hiszen évek óta ismerik egymást” – mondta.

Kim Kardashian fülig szerelmes a pilótába

A források szerint Kardashian az elmúlt években ugyan randizott, de Forma–1-es pilóta az első férfi hosszú idő után, aki iránt igazán komoly érzelmeket táplál. „Mindig is kedvelte őt, és most kifejezetten izgatott a kapcsolatuk miatt” – tette hozzá a bennfentes.

Kim állítólag egyelőre nem siet semmivel, inkább hagyja, hogy a dolgok természetesen alakuljanak. „Pillanatról pillanatra halad, és meglátja, hová vezet” – fogalmazott egy forrás.

Hamilton oldaláról is hasonló a helyzet: a pilóta jól érzi magát Kim Kardashian társaságában, és biztonságban érzi magát mellette. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu