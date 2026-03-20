Szenvedély, árulás és művészet: Frida Kahlo szerelmi életéről készít sorozatot a Netflix

Hajdu Viktória
2026.03.20.
Egy szerelem, ami egyszerre volt művészet, botrány és túlélési stratégia. Frida Kahlo sosem akart múzsa lenni, mégis az lett. A Netflix új szerelmi történetet tár elénk.

A streamingóriás Netflix ismét olyan történethez nyúl, ami egyszerre szól szerelemről, hatalomról, önkifejezésről, és természetesen a dráma is garantált. A készülő sorozat középpontjában Frida Kahlo és Diego Rivera áll, akiknek kapcsolata legalább annyira volt ikonikus, mint amennyire viharos.

Saját sorozatot kap a Netflixen Frida Kahlo.
A galamb és az elefánt újra életre kel – Jön a Netflix legújabb nagy dobása, Frida Kahlo szerelme

  • A Netflix új sorozata Frida Kahlo és Diego Rivera viharos kapcsolatát dolgozza fel.
  • A történet a szerelem, árulás és művészet hármasára épül.
  • A produkció az ikonikus párok iránti mai rajongási hullámba illeszkedik.

Frida anyja nem véletlenül nevezte a szerelmespárt „galambnak és elefántnak” – a törékeny, mégis elképesztően erős nő és a monumentális, karizmatikus férfi párosa már önmagában is egy vizuális metafora. A sorozat pedig pontosan ezt az ellentétet és egymásrautaltságot boncolgatja majd: 

hogyan válhat egy kapcsolat egyszerre inspirációs forrássá és csatatérré?

A történet különlegessége, hogy ez a széria nem csupán egy szerelmi dráma lesz. A készítők – köztük Patricia Riggen és Gabriel Ripstein – célja, hogy megmutassák, miként formálta Kahlo és Rivera életét a folyamatosan változó politikai és társadalmi közeg. Hiszen az ő szerelmük nem egy buborékban létezett: forradalmak, ideológiák és művészeti irányzatok közepette égett, sokszor szó szerint.

Diego Rivera és Frida Kahlo New Yorkban egy kiállításon.
És hogy ki is volt valójában Frida Kahlo? 

Nem csupán egy festő, hanem egy jelenség. Egy nő, aki a saját fájdalmát – testi és lelki értelemben is – művészetté formálta, és aki már a 20. században olyan kérdéseket feszegetett, amelyek ma is aktuálisak: identitás, női szerepek, önrendelkezés. Nem véletlen, hogy ma is popkulturális ikon, akinek arca pólókon, tetoválásokon és Instagram-feedekben él tovább.

A sorozat egyik legizgalmasabb ígérete, hogy Kahlo nem „múzsaként”, hanem saját történetének narrátoraként jelenik meg.

Ez különösen fontos, hiszen a történelem hajlamos volt őt Rivera árnyékában ábrázolni – miközben valójában két erős, egymással folyamatosan ütköző alkotóról beszélünk.

Persze a történetből nem hiányozhatnak az árulások sem. A kapcsolatuk tele volt megcsalásokkal, drámai szakításokkal és újrakezdésekkel – mintha egy végtelenített, érzelmi hullámvasúton ültek volna. És mégis: valahogy mindig visszataláltak egymáshoz.

A Netflix ezzel a projekttel egyértelműen ráerősít egy jelenlegi trendre: a legendás párok történetei újra reflektorfénybe kerülnek. Gondoljunk csak a John F. Kennedy és Carolyn Bessette-Kennedy kapcsolatát feldolgozó produkciókra – a közönséget láthatóan felcsigázza, ha betekintést kap a történelem legnagyobb szerelmeinek kulisszái mögé.

A Frida–Rivera sorozat azonban ennél többet ígér

Nemcsak romantikát, hanem nyers őszinteséget is. Egy történetet arról, hogy a szerelem néha nem megnyugvás, hanem folyamatos mozgás – egyszerre motor és romboló erő.

Bár a szereplőgárdáról és a premier dátumáról egyelőre nincs hivatalos információ, az már most biztos, hogy a casting nem lesz egyszerű feladat. Hiszen két olyan ikonról van szó, akiket nemcsak eljátszani kell – hanem „megidézni”.

Ezek is érdekelhetnek:

Ha ilyen a személyiségtípusod, akkor Frida Kahlo, Einstein és Orwell elit klubjába tartozol

Nem tartozol se az extrovertált, se az introvertált személyiségtípusba? Ne aggódj, lehet, hogy ontrovert vagy.

Fridamánia: Miért olyan népszerű Frida Kahlo arca?

A festőnő neve egyet jelent a mexikói művészet és kultúra megtestesítőjével. Az elmúlt évtizedekben azonban Frida Kahlo arca és stílusa olyan szintű popkulturális ikonná vált, amely túlmutat művészetének határain.

Trend a homlokon – Női szemöldökformák az ókortól napjainkig

Az arcot keretező szemöldök nemcsak védi a szemet, de koronként különböző divatot is teremtett.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
