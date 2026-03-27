Szállj meg teljesen ingyen Hannah Montana malibui villájában − FOTÓK

Szinte hihetetlen, hogy idén lett 20 éves a Disney Channel egyik legnépszerűbb tinisorozata. A főszereplő, Miley Cyrushoz hasonlóan, a nézők is felnőttek, de legtöbbjük rajongása mit sem változott. Számukra kínál most remek lehetőséget az a malibui élményház, amely minden eddiginél közelebb hozza a Hannah Montana-univerzumot. Ha te is egyből elmosolyodsz, ha felcsendül a The Best Of Both Worlds, akkor ezt nem szabad kihagynod.

Miley Cyrus 20 éve bújt először Hannah Montana bőrébe.

Miért különleges a Hannah Montana-villa? Egy teljes generációt meghatározó tinisorozat inspirálta.

Malibu tengerparti hangulata tökéletesen passzol a Hannah Montana életérzéshez.

Csupán korlátozott ideig, különleges feltételekkel foglalható.

A szerencsések teljesen ingyenes élvezhetik a villa minden kényelmét.

Az elmúlt években egyre népszerűbbek azok az élményalapú szállások, amelyek nemcsak pihenést, de egyfajta életérzést is kínálnak. Sőt, olyanok is akadnak, amelyekkel kedvenc történetünkbe csöppenhetünk – ilyen volt például az Üvöltő szelek Cathyjének rózsaszín hálószobája. Ezek sorát gyarapítja az a malibui ház, amely a popkultúra egyik meghatározó korszakát idézi meg, és egy legendás tinisorozat hangulatát hozza vissza.

A malibui villa, vagyis a Hannah Montana-ház.

Hannah Montana 2026-ban is a rajongók szívében él

A tinisorozat 2006-ban debütált, és hamar a Disney Channel egyik legsikeresebb produkciója lett. A történet középpontjában egy átlagos tinilány állt, aki titokban világhírű popsztárként élte „második” életét. A Hannah Montana nemcsak Miley Cyrus életét változtatta meg, de egy egész generáció számára vált meghatározó élménnyé, slágerekkel, koncertekkel és egy sajátos, kaliforniai életérzéssel. A 20. évforduló alkalmából azonban a rajongók nemcsak egy különleges jubileumi műsorral nosztalgiázhatnak.

A villában minden a Hannah Montana-világot idézi. Itt valóban a tinisorozat sztárjának érezheted magad.

Szállj meg Hannah Montana házában!

A malibui ház elképesztő részletességgel teszi kézzelfoghatóvá Hannah Montana világát. A belső terek világosak, játékosak, a dekorációban pedig visszaköszönnek a sorozat ikonikus színei és stíluselemei. A ház több szobával, teljesen felszerelt konyhával és tágas közösségi terekkel rendelkezik, így akár baráti társaságok számára is ideális választás lehet. A teraszról pedig a klasszikus kaliforniai életérzés sem hiányzik: napsütés, pálmafák és a közeli óceán hangulata.