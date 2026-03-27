Szállj meg teljesen ingyen Hannah Montana malibui villájában − FOTÓK

Ha te is rajongtál az ikonikus tinisorozatért, most valóra válhat egy nagy álmod. Pár napra ugyanis akár te is átélheted, milyen lehet Hannah Montanaként élni. Ehhez pedig nem kell más, csak egy adag szerencse.

Szinte hihetetlen, hogy idén lett 20 éves a Disney Channel egyik legnépszerűbb tinisorozata. A főszereplő, Miley Cyrushoz hasonlóan, a nézők is felnőttek, de legtöbbjük rajongása mit sem változott. Számukra kínál most remek lehetőséget az a malibui élményház, amely minden eddiginél közelebb hozza a Hannah Montana-univerzumot. Ha te is egyből elmosolyodsz, ha felcsendül a The Best Of Both Worlds, akkor ezt nem szabad kihagynod. 

Miley Cyrus 20 éve bújt először Hannah Montana bőrébe.
Miért különleges a Hannah Montana-villa?

  • Egy teljes generációt meghatározó tinisorozat inspirálta.
  • Malibu tengerparti hangulata tökéletesen passzol a Hannah Montana életérzéshez.
  • Csupán korlátozott ideig, különleges feltételekkel foglalható.
  • A szerencsések teljesen ingyenes élvezhetik a villa minden kényelmét.

Az elmúlt években egyre népszerűbbek azok az élményalapú szállások, amelyek nemcsak pihenést, de egyfajta életérzést is kínálnak. Sőt, olyanok is akadnak, amelyekkel kedvenc történetünkbe csöppenhetünk – ilyen volt például az Üvöltő szelek Cathyjének rózsaszín hálószobája. Ezek sorát gyarapítja az a malibui ház, amely a popkultúra egyik meghatározó korszakát idézi meg, és egy legendás tinisorozat hangulatát hozza vissza.

A malibui villa, vagyis a Hannah Montana-ház.
Hannah Montana 2026-ban is a rajongók szívében él

A tinisorozat 2006-ban debütált, és hamar a Disney Channel egyik legsikeresebb produkciója lett. A történet középpontjában egy átlagos tinilány állt, aki titokban világhírű popsztárként élte „második” életét. A Hannah Montana nemcsak Miley Cyrus életét változtatta meg, de egy egész generáció számára vált meghatározó élménnyé, slágerekkel, koncertekkel és egy sajátos, kaliforniai életérzéssel. A 20. évforduló alkalmából azonban a rajongók nemcsak egy különleges jubileumi műsorral nosztalgiázhatnak.

A villában minden a Hannah Montana-világot idézi. Itt valóban a tinisorozat sztárjának érezheted magad.
Szállj meg Hannah Montana házában!

A malibui ház elképesztő részletességgel teszi kézzelfoghatóvá Hannah Montana világát. A belső terek világosak, játékosak, a dekorációban pedig visszaköszönnek a sorozat ikonikus színei és stíluselemei. A ház több szobával, teljesen felszerelt konyhával és tágas közösségi terekkel rendelkezik, így akár baráti társaságok számára is ideális választás lehet. A teraszról pedig a klasszikus kaliforniai életérzés sem hiányzik: napsütés, pálmafák és a közeli óceán hangulata.

Most akár ingyen is belefeledkezhetsz a Hannah Montana-univerzumba.
A szóban forgó ingatlan nem egyszerűen egy stílusosan berendezett ház, hanem egy tematikus élménytér, amelyet kifejezetten a Hannah Montana fanok számára alkottak meg. Fontos azonban tisztázni, hogy ez nem az a ház, ahol a sorozatot ténylegesen forgatták. Ez egy olyan gondosan megalkotott helyszín, amely hangulatában és részleteiben reflektál a jól ismert díszletekre és életérzésre.

Még az ajtón is Hannah Montana monogramját találjuk.
A szállás a Airbnb kínálatában jelent meg, és csak korlátozott ideig elérhető, egy izgalmas kampány részeként. A foglalást követően, a jelentkezők közül sorsolással választják ki a szerencséseket, akik ingyen tölthetnek el egy éjszakát a különleges házban. 

