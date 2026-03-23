Visszatér Hannah Montana: minden, amit a 20. évfordulós különkiadásról tudni kell

A limo már az ajtó előtt áll. Miley Cyrus újra megidézi Hannah Montanat. A rajongók pedig olyan kulisszatitkokat kapnak, amiket még sosem láthattak.

You’d better get the limo out front – mert most tényleg visszarepülünk az időben a Hannah Montana-korszakba. A Disney ugyanis grandiózus nosztalgiautazással ünnepli az egyik legsikeresebb sorozata 20. évfordulóját, és természetesen maga Miley Cyrus vezeti végig a rajongókat ezen az érzelmes időutazáson.

Március 24-én érkezik a Hannah Montana különkiadás.
20 éves a Hannah Montana: Miley Cyrus nosztalgikus különkiadással ünnepli a legendás sorozatot

  • A Hannah Montana 20 éves lett, a Disney különleges jubileumi műsort készített.
  • Miley Cyrus személyes interjúban mesél a sorozat hatásáról és kulisszatitkokról.
  • A rajongók eddig nem látott archív felvételeket és egy exkluzív zenei produkciót is kapnak.

A Hannah Montana 20th Anniversary Special nem csupán egy egyszerű jubileumi epizód: inkább egy szeretetlevél a rajongóknak, akik két évtizeddel ezelőtt együtt énekelték a „Best of Both Worldsöt” a tévé előtt. A különkiadás egyszerre idézi fel a sorozat legendás pillanatait, és bepillantást enged a kulisszák mögé is.

Miley Cyrus a projekt bejelentésekor arról beszélt, hogy a karakter örökre az identitásának, a személyiségének része marad. 

Ami egy tévéműsorként indult, közös élménnyé vált, ami az életemet és rengeteg rajongó életét formálta

 – mondta. A sztár szerint a jubileumi „Hannahversary” tulajdonképpen egy köszönet a rajongóknak, akik 20 éve kitartanak mellette.

Pontosan 20 évvel az első epizód után érkezik

A különkiadás premierje 2026. március 24-én lesz a Disney+ és a Hulu platformokon, bár a magyarországi premier időpontját még nem erősítették meg. A dátum nem véletlen, hisz 20 évvel ezelőtt, pontosan ezen a napon debütált a Disney Channelen a sorozat, és ezzel egy generáció kedvenc popkulturális jelenségévé vált.

A produkciót a HopeTown Entertainment és az Unwell Productions készítette, és az alkotók ígérete szerint nem csak egy nosztalgikus visszatekintésről lesz szó. A műsor tele lesz olyan archív felvételekkel, amelyeket a rajongók eddig sosem láthattak – például a forgatások kulisszatitkaival vagy a színészek közötti spontán pillanatokkal.

Intim beszélgetés Miley Cyrusszal

A műsor egyik központi eleme egy exkluzív, mélyinterjú lesz Miley Cyrusszal, amelyet Alex Cooper, a Call Her Daddy podcast ismert műsorvezetője készített.

A beszélgetés során Cyrus mesél arról, hogyan született meg Hannah Montana karaktere, milyen hatással volt a sorozat a popkultúrára, és hogyan élte meg fiatal sztárként a világhírt.

A teaser alapján még a gyerekkori crushok is szóba kerülnek – ami garantáltan sok rajongóban ébreszt majd nosztalgikus emlékeket.

Visszatérnek az ikonikus díszletek

A különkiadás egyik legizgalmasabb része, hogy a stáb több legendás helyszínt is újra felépített. A rajongók ismét láthatják a Stewart család nappaliját vagy Hannah híres gardróbját, ahol a titkos popszupersztár-ruhatár lapult.

A műsort ráadásul élő közönség előtt vették fel – akárcsak az eredeti sorozat epizódjait –, ami méginkább visszaidézi a klasszikus Disney Channel-hangulatot.

Zene, meglepetések és ismerős arcok

Bár a reflektorfény egyértelműen Miley Cyrusra irányul, a Disney azt ígéri, hogy a rajongók „ismerős arcokra és meglepetésvendégekre” is számíthatnak.

Az eredeti sorozat ikonikus szereplőgárdája olyan neveket tartalmazott, mint Emily Osment, Mitchel Musso, Jason Earles, Billy Ray Cyrus vagy Moisés Arias. A Hannah Montana-univerzumban pedig számtalan híresség is feltűnt vendégszerepben – Dolly Partontól a Jonas Brothersig vagy Taylor Swiftig.

A trailerből már biztosan kiderült, hogy Miley édesapja, Billy Ray Cyrus is szerepel a műsorban, aki a sorozatban is az apját alakította. Emellett Miley édesanyja, Tish Cyrus-Purcell is részt vesz a projektben, ráadásul executive producerként.

Hannah Montana újra trendben

A Disney egy komplett Hannah Montana-kollekciót is elindított a Disney+-on, ahol a rajongók újra megnézhetik mind a négy évadot, valamint a Hannah Montana: The Movie-t és a Best of Both Worlds koncertfilmet is.

Vagyis ha valaki teljes nosztalgiamaratonra vágyik, most könnyen visszacsöppenhet a 2000-es évek egyik legmeghatározóbb tinisorozatába.

