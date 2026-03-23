Visszatér Hannah Montana: minden, amit a 20. évfordulós különkiadásról tudni kell

You’d better get the limo out front – mert most tényleg visszarepülünk az időben a Hannah Montana-korszakba. A Disney ugyanis grandiózus nosztalgiautazással ünnepli az egyik legsikeresebb sorozata 20. évfordulóját, és természetesen maga Miley Cyrus vezeti végig a rajongókat ezen az érzelmes időutazáson.

Március 24-én érkezik a Hannah Montana különkiadás.

Forrás: Northfoto

Miley Cyrus személyes interjúban mesél a sorozat hatásáról és kulisszatitkokról.

A rajongók eddig nem látott archív felvételeket és egy exkluzív zenei produkciót is kapnak.

A Hannah Montana 20th Anniversary Special nem csupán egy egyszerű jubileumi epizód: inkább egy szeretetlevél a rajongóknak, akik két évtizeddel ezelőtt együtt énekelték a „Best of Both Worldsöt” a tévé előtt. A különkiadás egyszerre idézi fel a sorozat legendás pillanatait, és bepillantást enged a kulisszák mögé is.

Miley Cyrus a projekt bejelentésekor arról beszélt, hogy a karakter örökre az identitásának, a személyiségének része marad.

Ami egy tévéműsorként indult, közös élménnyé vált, ami az életemet és rengeteg rajongó életét formálta

– mondta. A sztár szerint a jubileumi „Hannahversary” tulajdonképpen egy köszönet a rajongóknak, akik 20 éve kitartanak mellette.

Pontosan 20 évvel az első epizód után érkezik

A különkiadás premierje 2026. március 24-én lesz a Disney+ és a Hulu platformokon, bár a magyarországi premier időpontját még nem erősítették meg. A dátum nem véletlen, hisz 20 évvel ezelőtt, pontosan ezen a napon debütált a Disney Channelen a sorozat, és ezzel egy generáció kedvenc popkulturális jelenségévé vált.

A produkciót a HopeTown Entertainment és az Unwell Productions készítette, és az alkotók ígérete szerint nem csak egy nosztalgikus visszatekintésről lesz szó. A műsor tele lesz olyan archív felvételekkel, amelyeket a rajongók eddig sosem láthattak – például a forgatások kulisszatitkaival vagy a színészek közötti spontán pillanatokkal.