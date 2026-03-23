Visszatér Hannah Montana: minden, amit a 20. évfordulós különkiadásról tudni kell

You’d better get the limo out front – mert most tényleg visszarepülünk az időben a Hannah Montana-korszakba. A Disney ugyanis grandiózus nosztalgiautazással ünnepli az egyik legsikeresebb sorozata 20. évfordulóját, és természetesen maga Miley Cyrus vezeti végig a rajongókat ezen az érzelmes időutazáson.
20 éves a Hannah Montana: Miley Cyrus nosztalgikus különkiadással ünnepli a legendás sorozatot
- A Hannah Montana 20 éves lett, a Disney különleges jubileumi műsort készített.
- Miley Cyrus személyes interjúban mesél a sorozat hatásáról és kulisszatitkokról.
- A rajongók eddig nem látott archív felvételeket és egy exkluzív zenei produkciót is kapnak.
A Hannah Montana 20th Anniversary Special nem csupán egy egyszerű jubileumi epizód: inkább egy szeretetlevél a rajongóknak, akik két évtizeddel ezelőtt együtt énekelték a „Best of Both Worldsöt” a tévé előtt. A különkiadás egyszerre idézi fel a sorozat legendás pillanatait, és bepillantást enged a kulisszák mögé is.
Miley Cyrus a projekt bejelentésekor arról beszélt, hogy a karakter örökre az identitásának, a személyiségének része marad.
Ami egy tévéműsorként indult, közös élménnyé vált, ami az életemet és rengeteg rajongó életét formálta
– mondta. A sztár szerint a jubileumi „Hannahversary” tulajdonképpen egy köszönet a rajongóknak, akik 20 éve kitartanak mellette.
Pontosan 20 évvel az első epizód után érkezik
A különkiadás premierje 2026. március 24-én lesz a Disney+ és a Hulu platformokon, bár a magyarországi premier időpontját még nem erősítették meg. A dátum nem véletlen, hisz 20 évvel ezelőtt, pontosan ezen a napon debütált a Disney Channelen a sorozat, és ezzel egy generáció kedvenc popkulturális jelenségévé vált.
A produkciót a HopeTown Entertainment és az Unwell Productions készítette, és az alkotók ígérete szerint nem csak egy nosztalgikus visszatekintésről lesz szó. A műsor tele lesz olyan archív felvételekkel, amelyeket a rajongók eddig sosem láthattak – például a forgatások kulisszatitkaival vagy a színészek közötti spontán pillanatokkal.
Intim beszélgetés Miley Cyrusszal
A műsor egyik központi eleme egy exkluzív, mélyinterjú lesz Miley Cyrusszal, amelyet Alex Cooper, a Call Her Daddy podcast ismert műsorvezetője készített.
A beszélgetés során Cyrus mesél arról, hogyan született meg Hannah Montana karaktere, milyen hatással volt a sorozat a popkultúrára, és hogyan élte meg fiatal sztárként a világhírt.
A teaser alapján még a gyerekkori crushok is szóba kerülnek – ami garantáltan sok rajongóban ébreszt majd nosztalgikus emlékeket.
Visszatérnek az ikonikus díszletek
A különkiadás egyik legizgalmasabb része, hogy a stáb több legendás helyszínt is újra felépített. A rajongók ismét láthatják a Stewart család nappaliját vagy Hannah híres gardróbját, ahol a titkos popszupersztár-ruhatár lapult.
A műsort ráadásul élő közönség előtt vették fel – akárcsak az eredeti sorozat epizódjait –, ami méginkább visszaidézi a klasszikus Disney Channel-hangulatot.
Zene, meglepetések és ismerős arcok
Bár a reflektorfény egyértelműen Miley Cyrusra irányul, a Disney azt ígéri, hogy a rajongók „ismerős arcokra és meglepetésvendégekre” is számíthatnak.
Az eredeti sorozat ikonikus szereplőgárdája olyan neveket tartalmazott, mint Emily Osment, Mitchel Musso, Jason Earles, Billy Ray Cyrus vagy Moisés Arias. A Hannah Montana-univerzumban pedig számtalan híresség is feltűnt vendégszerepben – Dolly Partontól a Jonas Brothersig vagy Taylor Swiftig.
A trailerből már biztosan kiderült, hogy Miley édesapja, Billy Ray Cyrus is szerepel a műsorban, aki a sorozatban is az apját alakította. Emellett Miley édesanyja, Tish Cyrus-Purcell is részt vesz a projektben, ráadásul executive producerként.
Hannah Montana újra trendben
A Disney egy komplett Hannah Montana-kollekciót is elindított a Disney+-on, ahol a rajongók újra megnézhetik mind a négy évadot, valamint a Hannah Montana: The Movie-t és a Best of Both Worlds koncertfilmet is.
Vagyis ha valaki teljes nosztalgiamaratonra vágyik, most könnyen visszacsöppenhet a 2000-es évek egyik legmeghatározóbb tinisorozatába.
