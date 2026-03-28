Gyászba borult Hollywood: meghalt a Vissza a jövőbe ikonikus sztárja

94 éves korában meghalt James Tolkan, a Vissza a jövőbe szigorú igazgatója.

Március 26-án otthonában, családja körében hunyt el James Tolkan, akit a legtöbben a Vissza a jövőbe trilógia kérlelhetetlen iskolaigazgatójaként ismertek. A színész halálának körülményeiről nem közöltek részleteket.

James Tolkan, a Vissza a jövőbe színésze 94 éves volt.
  • James Tolkan 94 évesen, békés körülmények között hunyt el.
  • A Vissza a jövőbe-trilógiában Mr. Strickland szerepével vált világszerte ismertté.
  • Több mint öt évtizedes pályafutást tudhat maga mögött.
  • A Top Gunban is emlékezetes karaktert alakított.
  • Feleségével több mint 50 évig éltek együtt.

James Tolkant Mr. Stricklandként örökre a szívünkbe zártuk

James Tolkan neve szinte összeforrt a szigorú, fegyelmet követelő igazgató figurájával, amelyet a Vissza a jövőbe-filmekben formált meg.  Mr. Strickland karakterének határozott fellépése és markáns stílusa miatt máig a filmsorozat egyik emblematikus alakjaként tartják számon. 

A halálhírt a trilógia író-producere, Bob Gale is megerősítette, miközben a közösségi médiát elárasztották a búcsúzó üzenetek. Egy rajongó így fogalmazott: „Minden szerepe felejthetetlen, Mr. Strickland pedig örökké a szívünkben él tovább.” Megemlékeztek olyan rajongók is róla, akik személyesen találkoztak vele. Egy férfi egy évekkel korábbi, manhattani élményét idézte fel: „Őszintén szólva a legkedvesebb ember volt, akivel valaha találkoztam. De azért stílusosan nekem is odaszólt, hogy ne lógassam a lábam, inkább csináljak valami hasznosat.”

Katonából lett filmsztár

Tolkan a koreai háború idején az amerikai haditengerészetnél szolgált, ám egy szívprobléma miatt leszerelték. Ezt követően költözött New Yorkba, ahol nappal fizikai munkát végzett a kikötőben, esténként pedig színészetet tanult. Karrierje során számos emlékezetes szerepben tűnt fel. Az 1986-os Top Gun című filmben Stinger parancsnokot alakította, ahol Tom Cruise-zal és Val Kilmerrel játszott együtt. Több mint ötven éven át aktív maradt, utoljára 2015-ben állt kamera elé a Csontok és skalpok című filmben.

Harmonikus magánélete volt

A színész feleségével, Parmelee-vel 54 éven át élt együtt. Kapcsolatuk egy 1971-es színházi próbán kezdődött, és egészen Tolkan haláláig kitartott.

