Egyre több információ derül ki Matthew Perry tragédiájáról: miután meghalt, a bűnbanda nem állt le

A Matthew Perry halála utáni nyomozás még mindig tart, és a rendőrség folyamatosan újabb részletekre derít fényt. A hatóságok szerint a háttérben egy kiterjedt droghálózat működött, amelynek kulcsszereplője, a ketaminkirálynőként ismert Jasveen Sangha most súlyos büntetés elé néz.

Matthew Perry 2023-ban halt meg ketamin-túladagolásban.

Matthew Perry 2023 októberében halt meg.

A ketaminkirálynőként ismert Jasveen Sangha akár 15 év börtönt is kaphat.

Beismerte, hogy részt vett a halált okozó szer értékesítésében.

A színész illegálisan is hozzájutott ketaminhoz a terápiás kezelések mellett.

Több közreműködő is bűnösnek vallotta magát az ügyben.

A hatóságok szerint szervezett hálózat állt a háttérben.

Matthew Perry nem az egyedüli áldozata a bűnbandának

A 42 éves Jasveen Sanghát – akit a sajtó ketaminkirálynőként emleget – azzal vádolják, hogy már 2019 óta nagyszabású drogcsempész-hálózatot irányított hollywoodi otthonából. A nyomozók szerint a nő a Matthew Perry halála utáni időszakban is folytatta a metamfetamin és ketamin értékesítését, sőt korábban is kapcsolatba hozták egy halálesettel: Cody McLaury 2019-ben hunyt el, néhány órával azután, hogy Sanghától négy ampulla ketamint vásárolt. A nő tavaly bűnösnek vallotta magát több vádpontban, köztük drogfogyasztáshoz használt ingatlan fenntartásában, ketamin terjesztésében, valamint halált vagy súlyos testi sértést okozó kábítószer forgalmazásában. Ezzel azt is elismerte, hogy egy másik dílerrel együttműködve több tucat ampulla ketamint adott el Matthew Perrynek – köztük azt az adagot is, amely a színész halálához vezetett.

A Jóbarátok 54 éves sztárját 2023 októberében találták holtan Pacific Palisades-i otthonában, egy jakuzziban. A boncolás egyértelműen kimutatta: a halált a ketamin akut hatásai okozták.

Hogyan jutott hozzá a színész a szerhez?

Bár Matthew Perry dokumentáltan ketamininfúziós terápián vett részt szorongás és depresszió kezelése miatt, a vizsgálat kiderítette, hogy a szert illegális forrásból is beszerezte. A hatóságok szerint ebben több ember is közreműködött. A nyomozás megállapította, hogy a színész bentlakásos asszisztense, Kenneth Iwamasa adta be a végzetes dózist, amely Sanghától származott. Perry 2023 szeptemberének végén kezdett intravénás ketamint vásárolni, majd egy hónappal később felvette a kapcsolatot Erik Fleming egykori producerrel és drogprevenciós szakemberrel. A vádalku szerint Fleming és Sangha együtt biztosították számára a szert. A hatóságok adatai szerint a halála hónapjában összesen 51 ampulla ketamint adtak el Iwamasának, aki a tragédia napján három ampullát adott be a színésznek.

Az ügyben több érintett is felelősséget vállalt: Erik Fleming, Kenneth Iwamasa és Salvador Plasencia egyaránt bűnösnek vallotta magát. Plasenciát decemberben két és fél év szövetségi börtönbüntetésre ítélték, három hónappal azután, hogy lemondott orvosi engedélyéről. Egy másik orvos, aki szintén elismerte, hogy ketamint biztosított Perry számára, nyolc hónap házi őrizetet kapott. A Crime Online információ szerint Jasveen Sangha 15 évet kaphat.

