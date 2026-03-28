2026. márc. 28., szombat

Brutális balesetet szenvedett Tiger Woods: ittas vezetés gyanújával vették őrizetbe a sportolót

A sportoló járműve egy előzési manőver során borult fel, miután nekiütközött egy pótkocsit vontató kisteherautónak. Tiger Woodsot őrizetbe vették, majd kiengedték.

Egy másik járműnek ütközött, majd megpördült autójával Tiger Woods. A világhírű sportoló, akinek nem ez az első balesete, sértetlenül szállt ki a kocsijából, az alkoholszonda nem mutatott ittasságot. 

  • Tiger Woods autója előzés közben ütközött, majd felborult.
  • Nem mutattak ki alkoholt a szervezetében.
  • A sportoló először megtagadta a vizeletminta leadását, előállították, akkor már együttműködő volt, kiengedték.

Tiger Woods Floridában ütközött, túl gyorsan hajtott

Egy floridai közúton karambolozott Tiger Woods, akit pénteken rövid időre őrizetbe is vettek.  A baleset pénteken délutáni órákban történt Florida államban, Jupiter Island közelében, nem messze a golfozó lakóhelyétől. Woods egy sötét színű Land Rovert vezetett a South Beach Roadon, amikor megpróbált megelőzni egy járművet. Az előtte haladó kisteherautó eközben egy magánútra készült lekanyarodni − írja a TMZ

A sofőr a visszapillantó tükörben észlelte a gyorsan közeledő terepjárót, és megpróbált kitérni, de erre már nem maradt elegendő ideje. Woods az utolsó pillanatban fékezett, ám autója így is a pótkocsi hátuljának csapódott. Az ütközést követően a jármű megcsúszott, majd az oldalára borulva állt meg. A hatóságok szerint a sportoló nem tartotta be a 30 mérföld/órás sebességhatárt. Woods sérülések nélkül jutott ki az autóból a jobb oldali ajtón keresztül. A másik sofőr sem sérült meg. 

 

Az alkoholszonda nem mutatott ittasságot

Bár az alkoholszonda szerint Woods nem fogyasztott alkoholt, a rendőrség vizeletvizsgálatot is kért, amit elsőzör megtagadott, ezért őrizetbe vették. Röviddel később óvadék ellenében kiengedték.

STUART, FLORIDA - MARCH 27: Tiger Woods is driven from the Martin County Jail after being arrested for driving under the influence after a car crash on March 27, 2026 in Stuart, Florida. The Martin County Sheriff's Office said that Woods and the other driver involved in the two-car crash in Jupiter Island, Florida, were not injured. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)
 Tiger Woodst kiengedték a Martin megyei börtönből, miután letartóztatták ittas vezetés gyanújával. 
A sportolónak nem ez az első balesete, 2009-ben egy tűzcsapnak ütközött autójával. 2017-ben szintén Floridában karambolozott.  2021-ben Los Angeles közelében szenvedett súlyos balesetet: autója egy tengerparti úton borult fel, és nyílt törést szenvedett a jobb lábán, amit kis híján amputálni kellett.

