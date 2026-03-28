Brutális balesetet szenvedett Tiger Woods: ittas vezetés gyanújával vették őrizetbe a sportolót

Egy másik járműnek ütközött, majd megpördült autójával Tiger Woods. A világhírű sportoló, akinek nem ez az első balesete, sértetlenül szállt ki a kocsijából, az alkoholszonda nem mutatott ittasságot.

Tiger Woods autóbalesetet szenvedett: a sportoló nem sérült meg.

Tiger Woods autója előzés közben ütközött, majd felborult.

Nem mutattak ki alkoholt a szervezetében.

A sportoló először megtagadta a vizeletminta leadását, előállították, akkor már együttműködő volt, kiengedték.

Tiger Woods Floridában ütközött, túl gyorsan hajtott

Egy floridai közúton karambolozott Tiger Woods, akit pénteken rövid időre őrizetbe is vettek. A baleset pénteken délutáni órákban történt Florida államban, Jupiter Island közelében, nem messze a golfozó lakóhelyétől. Woods egy sötét színű Land Rovert vezetett a South Beach Roadon, amikor megpróbált megelőzni egy járművet. Az előtte haladó kisteherautó eközben egy magánútra készült lekanyarodni − írja a TMZ.

Tiger Woods has been arrested and jailed for driving under the influence, property damage and refusal to submit to a lawful test after being involved in a car crash in Florida. pic.twitter.com/LscoOCAmlz — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 27, 2026

A sofőr a visszapillantó tükörben észlelte a gyorsan közeledő terepjárót, és megpróbált kitérni, de erre már nem maradt elegendő ideje. Woods az utolsó pillanatban fékezett, ám autója így is a pótkocsi hátuljának csapódott. Az ütközést követően a jármű megcsúszott, majd az oldalára borulva állt meg. A hatóságok szerint a sportoló nem tartotta be a 30 mérföld/órás sebességhatárt. Woods sérülések nélkül jutott ki az autóból a jobb oldali ajtón keresztül. A másik sofőr sem sérült meg.

🚨 BREAKING: Tiger Woods involved in rollover crash on Jupiter Island, Florida pic.twitter.com/lXednK8AEK — Breaking911 (@Breaking911) March 27, 2026

Az alkoholszonda nem mutatott ittasságot

Bár az alkoholszonda szerint Woods nem fogyasztott alkoholt, a rendőrség vizeletvizsgálatot is kért, amit elsőzör megtagadott, ezért őrizetbe vették. Röviddel később óvadék ellenében kiengedték.

Tiger Woodst kiengedték a Martin megyei börtönből, miután letartóztatták ittas vezetés gyanújával.

A sportolónak nem ez az első balesete, 2009-ben egy tűzcsapnak ütközött autójával. 2017-ben szintén Floridában karambolozott. 2021-ben Los Angeles közelében szenvedett súlyos balesetet: autója egy tengerparti úton borult fel, és nyílt törést szenvedett a jobb lábán, amit kis híján amputálni kellett.

