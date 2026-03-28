Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 28., szombat Gedeon, Johanna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
repülőgép-szerencsétlenség John F. Kennedy Jr. carolyn bessette
Szemtanúk, oktatók és orvosi szakértők beszámolói alapján ma már szinte pontosan tudni, mi vezetett a végzetes repülőgép-szerencsétlenséghez. A hivatalos jelentések szerint több tényező együttesen járulhatott hozzá az 1999-es balesethez, amelyben John F. Kennedy Jr., Carolyn Bessette és Lauren Bessette meghalt.

Az 1999. július 16-i baleset, amelyben John F. Kennedy Jr., felesége Carolyn Bessette és sógornője, Lauren Bessette életét vesztette, máig az egyik legismertebb légikatasztrófa az Egyesült Államok közelmúltbeli történetében. A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület 2000 márciusában készült jelentése részletesen számbavette azokat a körülményeket, amelyek a tragédiához vezettek, és amelyek közül több már a balesetet megelőző hetekben is ismert volt. A tragédia most a Hulu Love Story: John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette sorozata apropóján került újra az érdeklődés középpontjába. 

John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette 1999-ben haltak meg a repülőgép-szerencsétlenségben.
 John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette 1999-ben haltak meg a repülőgép-szerencsétlenségben.
Forrás: Getty Images 
  • John F. Kennedy Jr. repülőgépe 1999. július 16-án éjszaka az Atlanti-óceánba zuhant a Martha's Vineyard-sziget közelében. Vele volt felesége, Carolyn Bessette és annak húga, Lauren Bessette is. Mindhárman életüket vesztették.
  • JFK Jr. több oktató szerint további képzésre szorult volna.
  • Korábbi bokasérüléséből még nem épült fel.
  • A baleset napján visszautasította, hogy oktatóval repüljön.
  • Az időjárási körülmények kifejezetten kedvezőtlenek voltak.
  • A baleset előtt eltévedhetett.

1. John F. Kennedy Jr. nem állt készen a repülésre, a bokája is sérült volt

John F. Kennedy Jr. mindössze egy hónappal a baleset előtt törte el a bokáját egy sárkányrepülő-balesetben, meg is kellett műteni. Egyik repülésoktatója úgy fogalmazott, hogy ez a tragédia idejéig nem jött rendbe, John bicegett, nem tudta rendesen használni a lábát.  Ugyanez az oktató azt is megfogalmazta, hogy Kennedy 1999. július 1-jén még nem állt készen a műszeres értékelésre, és további képzésre és oktatásra lett volna szüksége. Ugyanakkor hozzátette, hogy a John F. Kennedy Jr.  tudta használni a robotpilótát.  

John Kennedy Jr. with his wife Carolyn Bessette Kennedy attending Municipal Art Society gala at Grand Central Terminal.
John Kennedy Jr. feleségével, Carolyn Bessette Kennedyvel. 
Forrás: Getty Images/New York Daily News

2. Szüksége lett volna még repülésórákra

A különböző oktatók eltérően ítélték meg JFK Jr. képességeit. Volt, aki átlagosnak nevezte, más szerint folyamatosan fejlődött és úgy tűnt, jól ismeri a képességeit és annak határait. Elsődleges oktatója szerint az alapvető készségei kiválóak voltak, ugyanakkor amikor repülés közben több feladat is adódott, nehézséget okozott neki azok priorizálása és kezelése.  

A baleset előtt Richard Blow, a George Magazine vezető szerkesztője együtt ebédelt Kennedyvel, és azt állította jókedvű volt. Blow megpróbálta lebeszélni barátját a repülésről, de az eltántoríthatatlan volt és azt mondta, nagyon várja a repülést. Hozzátette, Johnt nagyon bosszantotta a bokasérülése, és az, hogy emiatt nem tudott repülni, ugyanakkor elkötelezett volt és  keményen dolgozott a képességeinek fejlesztésén.

3. Soha nem vezette egyedül a repülőgépet

A baleset napján Kennedy visszautasította, hogy oktatóval repüljön. Robert Merena oktató elmondta, hogy felajánlotta, hogy elkíséri őket, ám a pilóta azt válaszolta, hogy egyedül akarja csinálni. Az oktató azt is hangsúlyozta: nem tudott arról, hogy John valaha is oktató nélkül repült volna azzal a repülőgéppel. 

Parti őrség helikoptere John F. Kennedy Jr.-t, feleségét, Carolyn-t és húgát, Laurent keresik, akiknek a kisrepülőgépe előző este eltűnt Martha's Vineyard felé tartva.
Parti őrség helikoptere John F. Kennedy Jr.-t, feleségét, Carolynt és húgát, Laurent keresik, akiknek a kisrepülőgépe előző este eltűnt Martha's Vineyard felé tartva.
Forrás: Getty IMages The Chronicle Collection

4. Az időjárás sem volt megfelelő

A körülmények a felszállás idején nem voltak kedvezőek, a térségben rendkívül ködös volt az idő, számolt be egy másik pilóta, aki a saját járatát végül akkor le is mondta.

5. JFK Jr. eltévedt

A hivatalos vizsgálat végül arra a következtetésre jutott, hogy Kennedy a ködben eltévedt, és a repülőgép óceánba zuhant. Sokan úgy emlegetik a tragédiát, hogy őket is elérte a Kennedy-átok

A Love Story: John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette sorozat 8. része a pár 1999-es halálos repülőgép-szerencsétlenségét visszafogottan, mégis drámaian dolgozta fel. A széria megosztó, a Kennedy család tagja, Jack Schlossberg az alkotót, Ryan Murphyt azzal vádolta, hogy hasznot húz a tragédiából, és „nyilvános látványosságot” csinál belőle. Hasonlóan kritikus hangot ütött meg Daryl Hannah, Kennedy egykori partnere is, akit a sorozatban Dree Hemingway alakít.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Az utolsó szavak a tragikus vég előtt: így idézte meg a Love Story fináléja JFK Jr. és Carolyn Bessette halálát

A Love Story: John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette sorozat 8. része a pár 1999-es halálos repülőgép-szerencsétlenséget visszafogottan, mégis drámaian dolgozta fel.

Megvan Carolyn Bessette-Kennedy kasmírszőke hajszínének a titka

A ’90-es évek óta kíváncsiak vagyunk John F. Kennedy Jr. felesége szőke hajszínének titkára. A pár tragikus életéből készült sorozat mesterfodrászai most elárulták, hogyan érték el a tökéletes Carolyn Bessette-Kennedy-féle árnyalatot.

Titkos terveket dédelgetett a tragédia előtt John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette − Ez megváltoztatta volna az életüket

Új részletek derültek ki a pár életének utolsó időszakáról. John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette a folyamatos médiafigyelem elől vidékre menekült volna, ám a változtatásra már nem maradt idejük.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu