Az 1999. július 16-i baleset, amelyben John F. Kennedy Jr., felesége Carolyn Bessette és sógornője, Lauren Bessette életét vesztette, máig az egyik legismertebb légikatasztrófa az Egyesült Államok közelmúltbeli történetében. A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület 2000 márciusában készült jelentése részletesen számbavette azokat a körülményeket, amelyek a tragédiához vezettek, és amelyek közül több már a balesetet megelőző hetekben is ismert volt. A tragédia most a Hulu Love Story: John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette sorozata apropóján került újra az érdeklődés középpontjába.

John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette 1999-ben haltak meg a repülőgép-szerencsétlenségben.

John F. Kennedy Jr. repülőgépe 1999. július 16-án éjszaka az Atlanti-óceánba zuhant a Martha's Vineyard-sziget közelében. Vele volt felesége, Carolyn Bessette és annak húga, Lauren Bessette is. Mindhárman életüket vesztették.

JFK Jr. több oktató szerint további képzésre szorult volna.

Korábbi bokasérüléséből még nem épült fel.

A baleset napján visszautasította, hogy oktatóval repüljön.

Az időjárási körülmények kifejezetten kedvezőtlenek voltak.

A baleset előtt eltévedhetett.

1. John F. Kennedy Jr. nem állt készen a repülésre, a bokája is sérült volt

John F. Kennedy Jr. mindössze egy hónappal a baleset előtt törte el a bokáját egy sárkányrepülő-balesetben, meg is kellett műteni. Egyik repülésoktatója úgy fogalmazott, hogy ez a tragédia idejéig nem jött rendbe, John bicegett, nem tudta rendesen használni a lábát. Ugyanez az oktató azt is megfogalmazta, hogy Kennedy 1999. július 1-jén még nem állt készen a műszeres értékelésre, és további képzésre és oktatásra lett volna szüksége. Ugyanakkor hozzátette, hogy a John F. Kennedy Jr. tudta használni a robotpilótát.

John Kennedy Jr. feleségével, Carolyn Bessette Kennedyvel.

2. Szüksége lett volna még repülésórákra

A különböző oktatók eltérően ítélték meg JFK Jr. képességeit. Volt, aki átlagosnak nevezte, más szerint folyamatosan fejlődött és úgy tűnt, jól ismeri a képességeit és annak határait. Elsődleges oktatója szerint az alapvető készségei kiválóak voltak, ugyanakkor amikor repülés közben több feladat is adódott, nehézséget okozott neki azok priorizálása és kezelése.

A baleset előtt Richard Blow, a George Magazine vezető szerkesztője együtt ebédelt Kennedyvel, és azt állította jókedvű volt. Blow megpróbálta lebeszélni barátját a repülésről, de az eltántoríthatatlan volt és azt mondta, nagyon várja a repülést. Hozzátette, Johnt nagyon bosszantotta a bokasérülése, és az, hogy emiatt nem tudott repülni, ugyanakkor elkötelezett volt és keményen dolgozott a képességeinek fejlesztésén.

3. Soha nem vezette egyedül a repülőgépet

A baleset napján Kennedy visszautasította, hogy oktatóval repüljön. Robert Merena oktató elmondta, hogy felajánlotta, hogy elkíséri őket, ám a pilóta azt válaszolta, hogy egyedül akarja csinálni. Az oktató azt is hangsúlyozta: nem tudott arról, hogy John valaha is oktató nélkül repült volna azzal a repülőgéppel.