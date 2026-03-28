Az 1999. július 16-i baleset, amelyben John F. Kennedy Jr., felesége Carolyn Bessette és sógornője, Lauren Bessette életét vesztette, máig az egyik legismertebb légikatasztrófa az Egyesült Államok közelmúltbeli történetében. A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Testület 2000 márciusában készült jelentése részletesen számbavette azokat a körülményeket, amelyek a tragédiához vezettek, és amelyek közül több már a balesetet megelőző hetekben is ismert volt. A tragédia most a Hulu Love Story: John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette sorozata apropóján került újra az érdeklődés középpontjába.
- John F. Kennedy Jr. repülőgépe 1999. július 16-án éjszaka az Atlanti-óceánba zuhant a Martha's Vineyard-sziget közelében. Vele volt felesége, Carolyn Bessette és annak húga, Lauren Bessette is. Mindhárman életüket vesztették.
- JFK Jr. több oktató szerint további képzésre szorult volna.
- Korábbi bokasérüléséből még nem épült fel.
- A baleset napján visszautasította, hogy oktatóval repüljön.
- Az időjárási körülmények kifejezetten kedvezőtlenek voltak.
- A baleset előtt eltévedhetett.
1. John F. Kennedy Jr. nem állt készen a repülésre, a bokája is sérült volt
John F. Kennedy Jr. mindössze egy hónappal a baleset előtt törte el a bokáját egy sárkányrepülő-balesetben, meg is kellett műteni. Egyik repülésoktatója úgy fogalmazott, hogy ez a tragédia idejéig nem jött rendbe, John bicegett, nem tudta rendesen használni a lábát. Ugyanez az oktató azt is megfogalmazta, hogy Kennedy 1999. július 1-jén még nem állt készen a műszeres értékelésre, és további képzésre és oktatásra lett volna szüksége. Ugyanakkor hozzátette, hogy a John F. Kennedy Jr. tudta használni a robotpilótát.
2. Szüksége lett volna még repülésórákra
A különböző oktatók eltérően ítélték meg JFK Jr. képességeit. Volt, aki átlagosnak nevezte, más szerint folyamatosan fejlődött és úgy tűnt, jól ismeri a képességeit és annak határait. Elsődleges oktatója szerint az alapvető készségei kiválóak voltak, ugyanakkor amikor repülés közben több feladat is adódott, nehézséget okozott neki azok priorizálása és kezelése.
A baleset előtt Richard Blow, a George Magazine vezető szerkesztője együtt ebédelt Kennedyvel, és azt állította jókedvű volt. Blow megpróbálta lebeszélni barátját a repülésről, de az eltántoríthatatlan volt és azt mondta, nagyon várja a repülést. Hozzátette, Johnt nagyon bosszantotta a bokasérülése, és az, hogy emiatt nem tudott repülni, ugyanakkor elkötelezett volt és keményen dolgozott a képességeinek fejlesztésén.
3. Soha nem vezette egyedül a repülőgépet
A baleset napján Kennedy visszautasította, hogy oktatóval repüljön. Robert Merena oktató elmondta, hogy felajánlotta, hogy elkíséri őket, ám a pilóta azt válaszolta, hogy egyedül akarja csinálni. Az oktató azt is hangsúlyozta: nem tudott arról, hogy John valaha is oktató nélkül repült volna azzal a repülőgéppel.
4. Az időjárás sem volt megfelelő
A körülmények a felszállás idején nem voltak kedvezőek, a térségben rendkívül ködös volt az idő, számolt be egy másik pilóta, aki a saját járatát végül akkor le is mondta.
5. JFK Jr. eltévedt
A hivatalos vizsgálat végül arra a következtetésre jutott, hogy Kennedy a ködben eltévedt, és a repülőgép óceánba zuhant. Sokan úgy emlegetik a tragédiát, hogy őket is elérte a Kennedy-átok.
A Love Story: John F. Kennedy Jr. és Carolyn Bessette sorozat 8. része a pár 1999-es halálos repülőgép-szerencsétlenségét visszafogottan, mégis drámaian dolgozta fel. A széria megosztó, a Kennedy család tagja, Jack Schlossberg az alkotót, Ryan Murphyt azzal vádolta, hogy hasznot húz a tragédiából, és „nyilvános látványosságot” csinál belőle. Hasonlóan kritikus hangot ütött meg Daryl Hannah, Kennedy egykori partnere is, akit a sorozatban Dree Hemingway alakít.
