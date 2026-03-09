Ők estek ki A Nagy Duett negyedik adásából: nagy esélyes párost küldtek haza a nézők

A Nagy Duett élő show-jában most is remekeltek a versenyzők, a zsűri szinte mindenkit kiválóra értékelt. Lékai-Kiss Ramóna, Kasza Tibi, Stohl András és Horváth Tamás ezúttal sem fukarkodtak a pontokkal. Volt olyan produkció, ami a fellépők énektudása miatt kapott maximális pontszámot, és olyna is, amely inkább a humorával szórakoztatta a zsűrit és a nézőket.

A Nagy Duett zsűrije: Horváth Tamás, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Kasza Tibi

Forrás: TV2

A negyedik adásra már csak hét páros maradt versenyben. A színpadra lépett Barnai Judit és Curtis, Gesztesi Panka és Kovács Áron, Lakatos László és Tolvai Renáta, Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi, Schobert Norbert Jr. és Lengyel Johanna, Gáspár Bea és Peter Šrámek, valamint Domján Evelin és Vastag Csaba. A korábbi adásokhoz hasonlóan most is a zsűri pontszámai és a nézők szavazatai együtt döntöttek az eredményről. A forduló győztese az a páros lett, amelyik a legjobb összesített teljesítményt nyújtotta, így automatikusan továbbjutott a következő adásba: Gesztesi Panka és Kovács Áron végeztek az élen, így ők biztosították maguknak a helyet a következő fordulóban - írja a Borsonline.

Ők lettek A Nagy Duett kiesői

Az este végén azonban ismét eljött a búcsú pillanata. A veszélyzónába több páros is bekerült, közülük a zsűri Fekete Pákót és Komonyi Zsuzsit mentette meg. Így Barnai Judit és Curtis, valamint Lakatos László és Tolvai Renáta sorsa a nézők kezébe került. A közönség döntése alapján végül Lakatos Lászlónak és Tolvai Renátának kellett búcsút mondania a műsornak, számukra ezzel véget ért A Nagy Duett idei versenye.

