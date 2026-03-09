Tavasszal a divat is virágba borul: mutatjuk a szezon legnagyobb trendjét, a virágos hajcsatokat

Ki hitte volna, hogy a selyemvirágok egyszer a párizsi divathéten is főszerepet kapnak? Christian Dior és Annie’s Ibiza legújabb high fashion kollekcióiban a művirágos hajcsatoké lett a reflektorfény. Te mit szólsz ehhez a merész és megosztó tavaszi divattrendhez?

Újra divatos lett a művirágos hajcsat, és neked is kell egy.

Forrás: AFP, GettyImages

Újra hódít a selyemvirágos hajcsat, és extrább, mint valaha Christian Dior és Annie’s Ibiza szerint a művirág sikkes is lehet.

Nézd meg, milyen modern és trendi is lehet a selyemvirág.

Ez a hajcsat kiegészítő lesz 2026 tavaszának legnépszerűbb darabja.

Az elmúlt egy hónap a 2026-os tavasz–nyári kollekciókról szólt: a nagy divatházak sorra rántották le a leplet jövőbe mutató tervezéseikről. A reflektorfény ezúttal Jonathan Andersonra szegeződött, aki a Dior új kreatív igazgatójaként most mutatta be első haute couture kollekcióját és a divatrajongók azóta is erről beszélnek. A fenti középső képen is az ő egyik ikonikus darabját láthatod. Anderson minden egyes estélyi ruhát egy extravagáns, túlméretezett virágkompozícióval koronázott meg. A kifutón feltűntek drámai orchideák, romantikus hortenziák, érzéki rózsák és merész, trópusi ihletésű kreációk is. Az egész összkép, mintha egy luxus botanikus kertet idézett volna meg a párizsi kifutón.

Annie’s Ibiza 2026-os őszi és téli divatbemutatója.

Forrás: Getty Image

A kevésbé ismert, de extravagáns tervezéseket megálmodó Annie’s Ibiza is imádja a selyemvirágokat. Ellentétben Diorral, ő a 2026-os őszi és téli kollekciójába építette bele ezt a romantikus hajkiegészítőt. Az enyhén barokkos, vörös virágok minden modellen ott voltak.

Mivel a trend mind a négy évszak kollekcióiban felbukkant, szinte borítékolható, hogy a virágos hajcsat nem csupán szezonális fellángolás. Úgy tűnik, egész évben velünk marad, tavasszal romantikus kiegészítőként, nyáron vad díszítésként, ősszel drámai hajékszerként, télen pedig couture-hangulatú stílusban hódít majd.

Művirágos hajkiegészítő az utcai divatban.

Forrás: Getty Images Europe

Ezek a hajékszerek lágy, éteri nőiességet sugároznak, tökéletesen illeszkedve az olyan meghatározó trendekhez, mint a bohó sikk vagy a maximalista virágminta. De nemcsak stílusosak, hanem a hajformázásban is kiváló segítséget nyújthatnak. A virágcsatok szinte végtelen módon viselhetők: elegáns kontyba tűzve, laza hullámokat hátrafogva, vagy akár duplán, kétoldalt viselve is.