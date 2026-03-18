Kínos! Kim Kardashian majdnem orra bukott: ketten fogták meg, hogy ne terüljön ki – Videó

A 45 éves híresség egy rövid videót is megosztott a jelenetről a TikTokon. A felvételen az látszik, hogy menet közben egyszer csak megbillen, és csak úgy tudja megtartani az egyensúlyát, hogy belekapaszkodik az egyik kísérőjébe. Kim Kardashian nem jött zavarba a bakitól, a helyzeten maga is jót nevetett.

Kim Kardashian extrém magassarkút viselt az Oscar utáni partin, alig tudott mozogni benne

Forrás: Getty Images

A videóban a botlás után azt mondta, úgy érzi, az egyik cipője szűkebb, mint a másik. Lehet, hogy ez okozta a problémát?

Az internetezők imádták Kim Kardashian outfitjét

Kim Kardashian aranyruhája nem csak a helyszínen aratott hatalmas sikert, hanem a közösségi médiában is. A róla készült képekhez több ezer hozzászólás érkezett. Lewis Hamilton is kommentelt, egy szívecskés emojival jelezte, mennyire tetszik neki a látvány.

A Forma–1-es pilótával az utóbbi időben egyre többször hozzák hírbe Kim Kardashiant. Bár évek óta ismerik egymást, a kapcsolatuk csak az év elején mélyült el. Még nem erősítették még hivatalosan, de nagy valószínűséggel egy párt alkotnak.

