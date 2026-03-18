2026. márc. 18., szerda

Kínos! Kim Kardashian majdnem orra bukott: ketten fogták meg, hogy ne terüljön ki – Videó

Oscar 2026 Kim Kardashian cipő
Horváth Angéla
2026.03.18.
Kim Kardashian nemcsak a megjelenésével hívta fel magára a figyelmet a Vanity Fair Oscar-partija előtt: a díván kifogott extrém magassarkúja, majdnem kiterült a járdán, amikor a vörös szőnyeg felé tartott.

A 45 éves híresség egy rövid videót is megosztott a jelenetről a TikTokon. A felvételen az látszik, hogy menet közben egyszer csak megbillen, és csak úgy tudja megtartani az egyensúlyát, hogy belekapaszkodik az egyik kísérőjébe. Kim Kardashian nem jött zavarba a bakitól, a helyzeten maga is jót nevetett. 

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 15: Kim Kardashian attends the 2026 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Mark Guiducci at Los Angeles County Museum of Art on March 15, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Neilson Barnard/Getty Images)
Kim Kardashian extrém magassarkút viselt az Oscar utáni partin, alig tudott mozogni benne
Forrás: Getty Images

A videóban a botlás után azt mondta, úgy érzi, az egyik cipője szűkebb, mint a másik. Lehet, hogy ez okozta a problémát?

@kimkardashian #VANITYFAIR ♬ original sound - Kim Kardashian

 

Az internetezők imádták Kim Kardashian outfitjét

Kim Kardashian aranyruhája nem csak a helyszínen aratott hatalmas sikert, hanem a közösségi médiában is. A róla készült képekhez több ezer hozzászólás érkezett. Lewis Hamilton is kommentelt, egy szívecskés emojival jelezte, mennyire tetszik neki a látvány.

A Forma–1-es pilótával az utóbbi időben egyre többször hozzák hírbe Kim Kardashiant. Bár évek óta ismerik egymást, a kapcsolatuk csak az év elején mélyült el. Még nem erősítették még hivatalosan, de nagy valószínűséggel egy párt alkotnak.

