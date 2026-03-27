A Pókember 4 trailerét több mint egy milliárdan nézték meg – Ezeket az előzeteseket taszította le a trónról

A Pókember 4. része nyáron érkezik a mozikba. Addig viszont szétcincálhatjuk a trailerét, ami már az első 24 óra után rekordot döntött, most viszont az egy milliárd megtekintést is túlhaladta. De vajon milyen produkciókat taszított le a trónról?
A Pókember 4. már most rekordot döntött
- Kijött a Pókember: Vadonatúj nap első előzetese, mely már az egy milliárd megtekintést is meghaladta.
- A film a Marvel-moziuniverzum mentőöve lehet, melyben Bruce Banner is megjelenik.
- A trailer már az első 24 óra után letaszította a trónról az eddigi legnagyobb nézettséget produkáló filmelőzeteseket.
Pókember: Vadonatúj nap – A várva várt filmelőzetes
Ebben a hónapban rengeteg olyan trailert kaptunk, melyekre eddig csak áhítoztunk. Nemrég lett vége a Bridgerton 4. évadának, de máris kaptunk ízelítőt az 5. évadból, vagy például ott van a legújabb Harry Potter reboot is, melyben végre megláthattuk a hőn szeretett karakterek új arcait. De egyik előzetes sem produkált olyan nézettséget, mint a Pókember 4. részének trailere.
Valljuk be, azért a haldoklófélben lévő Marvelnek igencsak szüksége volt már egy ilyen átütő sikert arató előzetesre (és még az is benne van a pakliban, hogy a film nem arat akkora sikert, mint a trailer, de azért erre kevés az esély).
Hiszen alig vártuk már a gagyibbnál gagyibb hősök és multiverzumos agymenések után visszatérjen a „friendly neighbeorbood” – barátságos szomszéd –, azaz Pókember. És úgy tűnik, most kicsit több szerepet kap végre a realitás talaja is, vagyis Pókember űrlények helyett ismét a rosszfiúkat kapja el!
Azért lesz benne egy csavar, hiszen Peter Parker DNS-e elkezd átalakulni, ami miatt nem mástól kér segítséget, mint Hulktól, vagyis Bruce Bannertől, aki ismét a fiókba rakja zöld bőrét és az óriási izmait. Az biztos, hogy csupa izgalom lesz a film! (Csak nem egy két lábon álló Marvel-filmet kapunk?)
Pókember 4 előzetese rekordnézettséget hozott
A cselekményt viszont hagyjuk egy kicsit, és nézzük inkább a számokat! Azt már tudjuk, hogy a Pókember: Vadonatúj nap már meghaladta az egy milliárd megtekintést, de van ennél sokkal durvább adat is.
Az új Pókember első trailere ugyanis az első 24 órában 718,6 millió megtekintést kapott! Nem semmi, ugye? Nézzük csak, kiket taszított le a rekordok trónjáról!
1. Deadpool & Rozsomák (2024) – 365 millió
Természetesen a lista bővelkedik szuperhősökkel. Az első helyen eddig a 2024-es Deadpool & Rozsomák állt, viszont az új Pókember 373 millió megtekintéssel múlta felül azt a filmet, mely eddig az első helyet bitorolta.
2. Pókember: Nincs hazaút (2021) – 355.5 millió
Azért elég jó helyen szerepel a Pókember-franchise! A legutóbbi, 2021-ben készült rész eddig a lista második helyén állt. Nem is csodáljuk, hiszen a régi Pókember-filmek gonosztevőinek visszatérte egyértelműen felvetette a kérdést, hogy vajon Andrew Garfield és Toby Maguire is visszajön-e Pókemberként. Amikor pedig a moziteremben mindenki egyhangúan sikított fel a régi karakterek megjelenésén, az egyértelműen igazolta a film sikerét. Ikonikus és kihagyhatatlan lépés volt ez a Marvel-moziuniverzumtól, ha már behozták a multiverzum realitását a franchise-ba.
3. Bosszúállók: Végjáték (2019) – 289 millió
Nyugi, a Marvel nem ereszt! Még mindig ő szerepel a listán, csak most épp az eddigi Marvel-filmek legikonikusabb alkotásáról beszélünk, a Végjátékról. Ez a film akkorát szólt, hogy a Marvel-filmek új fázisa már csak erőltetés ehhez képest. És valljuk be, az új Doomsday is csak egy gyenge másolatként tündököl egyelőre. Hiszen az egész moziuniverzum felélesztéséhez vissza kellet hozni a Bosszúállók veteránjait, akik egyébként meghaltak a sztori szerint, de hát itt multiverzum van kérem szépen, úgyhogy bármi megtörténhet.
4. Superman (2024) – 250 millió
Végre a DC-fanok is örülhetnek! A Henry Cavill sajnálatos lecserélése után készült Superman előzetese ugyanis szintén nagy sikert aratott. Bár azért kérdéses, hogy a kihunyó fényben tündöklő DC a Christopher Nolan-féle Batmanek óta tudott-e sikert aratni…
5. Transformers: A fenevadak kora (2023) – 238 millió
Ha a művészfilmeket kedveled, akkor ezen a listán nem találsz szemezgetni valót. Hiszen jól látszik, hogy a fantasztikum és a szuperhősök korát éljük. Minél több akció, minél több lehetetlen helyzet – ez produkálja a legnagyobb nézettséget. A Transformers-franchise is öt évnyi kihagyással jelentkezett újra ezzel a produkcióval, és a trailerek nézettsége azt mutatja, hogy még nem haldoklik a robotok témája. Vagy csak a régi fanok várják, hogy végre előrukkoljanak valami eredeti ötlettel, de valahogy soha nem így van ez. A kattintást viszont nem lehet visszavonni.
