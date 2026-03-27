A Pókember 4 trailerét több mint egy milliárdan nézték meg – Ezeket az előzeteseket taszította le a trónról

A Pókember 4. része nyáron érkezik a mozikba. Addig viszont szétcincálhatjuk a trailerét, ami már az első 24 óra után rekordot döntött, most viszont az egy milliárd megtekintést is túlhaladta. De vajon milyen produkciókat taszított le a trónról?

A Pókember 4. része egy új korszakba vezet be minket.

A film a Marvel-moziuniverzum mentőöve lehet, melyben Bruce Banner is megjelenik.

A trailer már az első 24 óra után letaszította a trónról az eddigi legnagyobb nézettséget produkáló filmelőzeteseket.

Ebben a hónapban rengeteg olyan trailert kaptunk, melyekre eddig csak áhítoztunk. Nemrég lett vége a Bridgerton 4. évadának, de máris kaptunk ízelítőt az 5. évadból, vagy például ott van a legújabb Harry Potter reboot is, melyben végre megláthattuk a hőn szeretett karakterek új arcait. De egyik előzetes sem produkált olyan nézettséget, mint a Pókember 4. részének trailere.

Valljuk be, azért a haldoklófélben lévő Marvelnek igencsak szüksége volt már egy ilyen átütő sikert arató előzetesre (és még az is benne van a pakliban, hogy a film nem arat akkora sikert, mint a trailer, de azért erre kevés az esély).

Hiszen alig vártuk már a gagyibbnál gagyibb hősök és multiverzumos agymenések után visszatérjen a „friendly neighbeorbood” – barátságos szomszéd –, azaz Pókember. És úgy tűnik, most kicsit több szerepet kap végre a realitás talaja is, vagyis Pókember űrlények helyett ismét a rosszfiúkat kapja el!

Azért lesz benne egy csavar, hiszen Peter Parker DNS-e elkezd átalakulni, ami miatt nem mástól kér segítséget, mint Hulktól, vagyis Bruce Bannertől, aki ismét a fiókba rakja zöld bőrét és az óriási izmait. Az biztos, hogy csupa izgalom lesz a film! (Csak nem egy két lábon álló Marvel-filmet kapunk?)

Pókember 4 előzetese rekordnézettséget hozott

A cselekményt viszont hagyjuk egy kicsit, és nézzük inkább a számokat! Azt már tudjuk, hogy a Pókember: Vadonatúj nap már meghaladta az egy milliárd megtekintést, de van ennél sokkal durvább adat is.

Az új Pókember első trailere ugyanis az első 24 órában 718,6 millió megtekintést kapott! Nem semmi, ugye? Nézzük csak, kiket taszított le a rekordok trónjáról!

1. Deadpool & Rozsomák (2024) – 365 millió

Természetesen a lista bővelkedik szuperhősökkel. Az első helyen eddig a 2024-es Deadpool & Rozsomák állt, viszont az új Pókember 373 millió megtekintéssel múlta felül azt a filmet, mely eddig az első helyet bitorolta.