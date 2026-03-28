Hivatalos: Disney-legendák lesznek a Jonas Brothers tagjai – mutatjuk a teljes listát

A Disney évről évre olyan alkotókat és előadókat tüntet ki, akik maradandót alkottak a szórakoztatóiparban. A 2026-os Disney-legendák névsora különösen erős: zenei ikonok, színészek és kreatív szakemberek egyaránt helyet kaptak benne.

Disney-legendák: idén a Jonas Brothers is megkapta a rangos elismerést

Ők a 2026-os Disney-legendák

A rangos Disney Legend díjat idén is a D23 fesztivál keretében adják át nyáron. A 2026-os díjazottak között több nagy név is szerepel, köztük a Jonas Brothers, Anne Hathaway és Dwayne Johnson.

Íme a teljes lista:

Jerry Bruckheimer

Chris Berman

Kim Irvine

Bob Iger

Susan Egan

Dwayne Johnson

Anne Hathaway

Alan Tudyk

Lin-Manuel Miranda

Jonas Brothers

Eric Goldberg

A Disney közleménye szerint a díjazottak a tehetség és a történetmesélés rendkívüli sokszínűségét képviselik, és generációkon átívelően formálták a szórakoztatás világát.

Miért számít ekkora elismerésnek a Disney Legends?

A Disney Legend programot 1987-ben indították el, és azóta a vállalat egyik legnagyobb presztízsű kitüntetésévé vált. Azok kaphatják meg, akik kiemelkedő módon járultak hozzá a Disney örökségéhez – legyen szó filmekről, zenéről vagy más kreatív munkáról. Az évek során olyan nevek kerültek a listára, mint Miley Cyrus, Jamie Lee Curtis, Robin Williams, Carrie Fisher vagy Hans Zimmer. A 2026-os díjazottakkal együtt eddig összesen 329 alkotó kapta meg ezt az elismerést.

A Jonas Brothers újabb mérföldkőhöz érkezett

A Jonas Brothers számára különösen fontos állomás ez a díj, hiszen karrierjük szorosan kötődik a Disney-hez. A testvértrió a Disney Channel produkcióival vált világszerte ismertté, és azóta is a popkultúra meghatározó szereplői. Most pedig hivatalosan is bekerülnek abba a körbe, amely a Disney történetének legnagyobb hatású alkotóit és előadóit foglalja magába.

