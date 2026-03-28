2026. márc. 28., szombat

Hivatalos: Disney-legendák lesznek a Jonas Brothers tagjai – mutatjuk a teljes listát

Horváth Angéla
2026.03.28.
Újabb világsztárokat avat legendává a Disney: 2026-ban többek között a Jonas Brothers, Anne Hathaway és Dwayne Johnson is megkapja a rangos elismerést. A lista ismét azt mutatja, kik formálták igazán a szórakoztatóipart az elmúlt években.

A Disney évről évre olyan alkotókat és előadókat tüntet ki, akik maradandót alkottak a szórakoztatóiparban. A 2026-os Disney-legendák névsora különösen erős: zenei ikonok, színészek és kreatív szakemberek egyaránt helyet kaptak benne. 

Disney-legendák: idén a Jonas Brothers is megkapta a rangos elismerést
Ők a 2026-os Disney-legendák

A rangos Disney Legend díjat idén is a D23 fesztivál keretében adják át nyáron. A 2026-os díjazottak között több nagy név is szerepel, köztük a Jonas Brothers, Anne Hathaway és Dwayne Johnson.

Íme a teljes lista:

  • Jerry Bruckheimer
  • Chris Berman
  • Kim Irvine
  • Bob Iger
  • Susan Egan
  • Dwayne Johnson
  • Anne Hathaway
  • Alan Tudyk
  • Lin-Manuel Miranda
  • Jonas Brothers
  • Eric Goldberg

A Disney közleménye szerint a díjazottak a tehetség és a történetmesélés rendkívüli sokszínűségét képviselik, és generációkon átívelően formálták a szórakoztatás világát.

Miért számít ekkora elismerésnek a Disney Legends?

A Disney Legend programot 1987-ben indították el, és azóta a vállalat egyik legnagyobb presztízsű kitüntetésévé vált. Azok kaphatják meg, akik kiemelkedő módon járultak hozzá a Disney örökségéhez – legyen szó filmekről, zenéről vagy más kreatív munkáról. Az évek során olyan nevek kerültek a listára, mint Miley Cyrus, Jamie Lee Curtis, Robin Williams, Carrie Fisher vagy Hans Zimmer. A 2026-os díjazottakkal együtt eddig összesen 329 alkotó kapta meg ezt az elismerést.

A Jonas Brothers újabb mérföldkőhöz érkezett

A Jonas Brothers számára különösen fontos állomás ez a díj, hiszen karrierjük szorosan kötődik a Disney-hez. A testvértrió a Disney Channel produkcióival vált világszerte ismertté, és azóta is a popkultúra meghatározó szereplői. Most pedig hivatalosan is bekerülnek abba a körbe, amely a Disney történetének legnagyobb hatású alkotóit és előadóit foglalja magába.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Brad Pitt a legidősebb fiát hibáztatja – A színész egyre távolabb kerül a gyerekeitől

Egyre csak távolodik hat gyermekétől Brad Pitt, a háttérben súlyos családi feszültségek húzódnak. Bennfentesek szerint a színész különösen legidősebb fiával, Maddoxszal nem találja a hangot – és úgy látja, a fiú nagy hatással van a többi testvérre is.

Anna Wintour végre beszállt a játékba – így fordítja saját javára Az ördög Pradát visel körüli őrületet

Évekig távol tartotta magát attól a történettől, amely valójában róla szól, most viszont tudatosan rájátszik a mítoszra. Anna Wintour egyre közelebb kerül Az ördög Pradát visel világához – és pontosan tudja, mennyit nyerhet ezzel.

Megalázó protokoll érvényes ezentúl Andrásra: már, ha bármelyik családtagja szóba áll vele egyáltalán

Kínosan érezheti magát András, volt yorki herceg. Andrew Mountbatten-Windsornak a családtagjai előtt meg kell hajolnia ezentúl.

 

