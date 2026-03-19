2026. márc. 19., csütörtök

Meghódítják a mozikat is: jön a Labubu-film a Paddington rendezőjétől

Virág Emília
2026.03.19.
Újabb szintre lép a Labubu-őrület: a világszerte népszerű figurák hamarosan saját mozifilmet kapnak – a projekt mögött pedig komoly nevek sorakoztak fel.

A kínai játékgyártó Pop Mart és a Sony Pictures közösen jelentette be, hogy készül a Labubu-film. A produkció még csak a fejlesztés korai szakaszában tart, és várhatóan élőszereplős jeleneteket ötvöz számítógépes animációval. A bemutató időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Jön a Labubu-film, beköltöznek a moziba a szőrmókok
Forrás: Shutterstock

A rendezést Paul King vállalta, aki olyan sikerfilmeket jegyez, mint a Paddington és a Wonka, de a Zooniverzum – Állati kert! című brit sorozatban is dolgozott. King producerként is részt vesz a munkában, a forgatókönyvet pedig Steven Levensonnal közösen írja - adta hírül a BBC.

A Labubu figurák az elmúlt években globális jelenséggé váltak. A Pop Mart az eladásoknak köszönhetően mára közel 40 milliárd dolláros – azaz mintegy 14 500 milliárd forintos – értéket képvisel, és olyan óriásokat is maga mögé utasított, mint a Barbie-t gyártó Mattel.

A márka népszerűségét részben az úgynevezett meglepetésdobozos értékesítési modell hajtja: a vásárlók csak a csomag felbontásakor tudják meg, pontosan melyik figurát kapták. A Labubu körüli hype-ot tovább erősítette, hogy világsztárok – köztük Rihanna – is feltűntek a karaktert ábrázoló kiegészítőkkel.

A figurát több mint tíz évvel ezelőtt a hongkongi művész, Kasing Lung alkotta meg. A Labubut az északi mitológiából ismert erdei manó ihlette, amely a művész The Monsters című könyvsorozatának egyik szereplője. A film bejelentésére Párizsban került sor, a Labubu-játékok 10. évfordulóját ünneplő világkörüli kiállítássorozat egyik állomásán. Lung a produkció ügyvezető producere lesz.

A Labubuk forgalmazója, a Pop Mart egyértelműen nyitott a szórakoztatóipar felé: a vállalat már nemcsak játékokat gyárt, hanem saját vidámparkot is üzemeltet Pekingben. A film pedig újabb lépés lehet afelé, hogy a márka teljes értékű médiabirodalommá váljon.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
