Meghódítják a mozikat is: jön a Labubu-film a Paddington rendezőjétől

A kínai játékgyártó Pop Mart és a Sony Pictures közösen jelentette be, hogy készül a Labubu-film. A produkció még csak a fejlesztés korai szakaszában tart, és várhatóan élőszereplős jeleneteket ötvöz számítógépes animációval. A bemutató időpontját egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Jön a Labubu-film, beköltöznek a moziba a szőrmókok

A rendezést Paul King vállalta, aki olyan sikerfilmeket jegyez, mint a Paddington és a Wonka, de a Zooniverzum – Állati kert! című brit sorozatban is dolgozott. King producerként is részt vesz a munkában, a forgatókönyvet pedig Steven Levensonnal közösen írja - adta hírül a BBC.

Készül a Labubu-film, a szőrmókok meghódították a világot

A Labubu figurák az elmúlt években globális jelenséggé váltak. A Pop Mart az eladásoknak köszönhetően mára közel 40 milliárd dolláros – azaz mintegy 14 500 milliárd forintos – értéket képvisel, és olyan óriásokat is maga mögé utasított, mint a Barbie-t gyártó Mattel.

A márka népszerűségét részben az úgynevezett meglepetésdobozos értékesítési modell hajtja: a vásárlók csak a csomag felbontásakor tudják meg, pontosan melyik figurát kapták. A Labubu körüli hype-ot tovább erősítette, hogy világsztárok – köztük Rihanna – is feltűntek a karaktert ábrázoló kiegészítőkkel.

A figurát több mint tíz évvel ezelőtt a hongkongi művész, Kasing Lung alkotta meg. A Labubut az északi mitológiából ismert erdei manó ihlette, amely a művész The Monsters című könyvsorozatának egyik szereplője. A film bejelentésére Párizsban került sor, a Labubu-játékok 10. évfordulóját ünneplő világkörüli kiállítássorozat egyik állomásán. Lung a produkció ügyvezető producere lesz.

A Labubuk forgalmazója, a Pop Mart egyértelműen nyitott a szórakoztatóipar felé: a vállalat már nemcsak játékokat gyárt, hanem saját vidámparkot is üzemeltet Pekingben. A film pedig újabb lépés lehet afelé, hogy a márka teljes értékű médiabirodalommá váljon.

