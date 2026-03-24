Kirsten Dunst belép a The Housemaid világába – Új fordulat jöhet a thriller folytatásában

Hajdu Viktória
2026.03.24.
Egy zárt ajtó, egy láthatatlan főnök és egy új sztár a fedélzeten. A The Housemaid folytatása már most izgalmasabbnak tűnik Kirsten Dunst miatt.

Hollywood láthatóan nem engedi el egykönnyen a sikeres thrillereket – és ha egy film közel 400 millió dollárt termel világszerte, akkor a folytatás gyakorlatilag borítékolható. Pont ez történt a The Housemaid című mozival is, amely 2025 egyik meglepetéssikere lett. Most pedig jön a következő fejezet: The Housemaid, méghozzá egy igazán izgalmas új szereplővel, Kirsten Dunsttal.

Kirsten Dunst váltja Amanda Seyfriedet a The Housemaid-filmben. 
Új sztár csatlakozik a The Housemaid-filmhez: Kirsten Dunst és Sydney Sweeney együtt borzolja a kedélyeket

  • Kirsten Dunst csatlakozik a sikeres thriller, a The Housemaid folytatásához.
  • Sydney Sweeney ismét Millie szerepében tér vissza egy új, titkokkal teli háztartásba.
  • A film alapja Freida McFadden bestseller regénye, a rendező pedig ismét Paul Feig lesz.

A produkcióhoz csatlakozik Kirsten Dunst – az eredeti Pókember szépsége – , aki Sydney Sweeney oldalán tűnik majd fel a folytatásban. A film a bestselleríró Freida McFadden könyvsorozatának második részén alapul, amely már az eredeti regény rajongói körében is jó nagy adag idegborzoló fordulatot ígért.

Egy új ház, egy új titok

A történet középpontjában továbbra is Millie áll, akit ismét Sydney Sweeney alakít – kinek karakteréről többet is olvashatsz a kritikánkban. A fiatal nő különös múltja már az első filmben is kulcsszerepet játszott, és úgy tűnik, a folytatásban sem lesz nyugodtabb az élete.

Millie új állást vállal házvezetőnőként egy gazdag családnál. A munkának azonban van egy furcsa szabálya: a nő, akinek a házát rendben kell tartania, soha nem mutatkozik. A főnök létezését csupán egy zárt ajtó jelzi – amely mögött egyre nyugtalanítóbb titok lapul.

És ahogy az lenni szokott az ilyen történetekben, a kíváncsiság hamar erősebb lesz a józan észnél. Millie lassan rájön, hogy a ház falai között rejtőző igazság sokkal sötétebb, mint bármi, amit eddig tapasztalt.

A rendező is visszatér

A folytatás rendezői székében ismét Paul Feig ül majd, aki az első filmnél is bizonyította, hogy nem csak vígjátékokkal tud nagyot alkotni. A forgatókönyvet újra Rebecca Sonnenshine írja, aki az eredeti regényt is adaptálta a vászonra.

A szereplőgárdából Michele Morrone – a 365 nap filmből ismerhetünk –  is visszatér, aki a titokzatos kertész, Enzo karakterét játssza. 

Az első film házaspárját alakító Amanda Seyfried és Brandon Sklenar viszont ezúttal nem szerepelnek majd, mivel a történet egy teljesen új család köré épül.

Miért nagy dobás Kirsten Dunst?

Kirsten Dunst neve Hollywoodban már régóta garancia az erős karakterekre. A színésznő Oscar-jelölést kapott a A kutya karmai közt című filmért, és az utóbbi években olyan produkciókban szerepelt, mint a Polgárháború vagy A besurranó.

A Lionsgate szerint pontosan ilyen kaliberű színészre volt szükség a folytatáshoz. A stúdió vezetői úgy vélik, Dunst és Sweeney párosa igazi dinamizmust hozhat a történetbe – ráadásul egy olyan világban, ahol semmi sem az, aminek látszik.

A siker folytatódhat?

A The Housemaid nemcsak a mozipénztáraknál teljesített jól, hanem a közösségi médiában is hatalmas rajongótábort szerzett. A történet csavarjai, a pszichológiai feszültség és a karakterek titokzatos múltja mind hozzájárultak ahhoz, hogy a film gyorsan kultstátuszba kerüljön a thrillerrajongók körében.

Ha a folytatás képes lesz ugyanilyen váratlan fordulatokat hozni – amire rátehet Kirsten Dunst jelenléte –, akkor jó eséllyel újabb kasszasiker születhet.

És ha valamit biztosan tudunk a Housemaid-univerzumról az az, hogy a legnagyobb titkok mindig a zárt ajtók mögött rejtőznek. 

