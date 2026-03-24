Kirsten Dunst belép a The Housemaid világába – Új fordulat jöhet a thriller folytatásában

Hollywood láthatóan nem engedi el egykönnyen a sikeres thrillereket – és ha egy film közel 400 millió dollárt termel világszerte, akkor a folytatás gyakorlatilag borítékolható. Pont ez történt a The Housemaid című mozival is, amely 2025 egyik meglepetéssikere lett. Most pedig jön a következő fejezet: The Housemaid, méghozzá egy igazán izgalmas új szereplővel, Kirsten Dunsttal.

Kirsten Dunst váltja Amanda Seyfriedet a The Housemaid-filmben.

Sydney Sweeney ismét Millie szerepében tér vissza egy új, titkokkal teli háztartásba.

A film alapja Freida McFadden bestseller regénye, a rendező pedig ismét Paul Feig lesz.

A produkcióhoz csatlakozik Kirsten Dunst – az eredeti Pókember szépsége – , aki Sydney Sweeney oldalán tűnik majd fel a folytatásban. A film a bestselleríró Freida McFadden könyvsorozatának második részén alapul, amely már az eredeti regény rajongói körében is jó nagy adag idegborzoló fordulatot ígért.

Egy új ház, egy új titok

A történet középpontjában továbbra is Millie áll, akit ismét Sydney Sweeney alakít – kinek karakteréről többet is olvashatsz a kritikánkban. A fiatal nő különös múltja már az első filmben is kulcsszerepet játszott, és úgy tűnik, a folytatásban sem lesz nyugodtabb az élete.

Millie új állást vállal házvezetőnőként egy gazdag családnál. A munkának azonban van egy furcsa szabálya: a nő, akinek a házát rendben kell tartania, soha nem mutatkozik. A főnök létezését csupán egy zárt ajtó jelzi – amely mögött egyre nyugtalanítóbb titok lapul.

És ahogy az lenni szokott az ilyen történetekben, a kíváncsiság hamar erősebb lesz a józan észnél. Millie lassan rájön, hogy a ház falai között rejtőző igazság sokkal sötétebb, mint bármi, amit eddig tapasztalt.

A rendező is visszatér

A folytatás rendezői székében ismét Paul Feig ül majd, aki az első filmnél is bizonyította, hogy nem csak vígjátékokkal tud nagyot alkotni. A forgatókönyvet újra Rebecca Sonnenshine írja, aki az eredeti regényt is adaptálta a vászonra.