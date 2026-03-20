Lisa Kudrow 60 évesen próbálta ki először a botoxot, de úgy tűnik, nem lett hosszú életű a kapcsolata a szépészeti beavatkozással. A ma 62 éves színésznő egy friss interjúban arról beszélt, hogy végleg felhagyott a kezeléssel, és azt is elárulta, miért.
Lisa Kudrow-nak nem jött be a botoxkezelés
A Jóbarátok egykori sztárja a Hollywood Reporternek adott interjút, amely a HBO nagy várakozással övezett The Comeback (A visszatérés) című sorozatának harmadik évadához kapcsolódik. Kudrow őszintén beszélt tapasztalatairól, és nem rejtette véka alá fenntartásait sem.
„Azt hiszem, ez hozzájárult a szemirritációmhoz és ehhez a furcsa mintázathoz a homlokomon” – mondta a botoxról. Bár sokan fiatalító csodaszerként tekintenek az injekciókra, számára nem hozta meg a várt eredményt.
A színésznő ugyanakkor arról is beszélt, hogyan viszonyul az öregedéshez. „Félek attól, hogy egy nap úgy kell majd magamat látnom, mint a nagymamám, de izgatottan várom, hogy idősebb szerepeket is eljátszhassak” – fogalmazott.
Kudrow ezzel azoknak a hírességeknek a sorát erősíti, akik nyíltan elutasítják a botox használatát, vagy már felhagytak vele. Drew Barrymore, Cameron Diaz, Jennifer Lopez és Khloé Kardashian egyaránt arról beszéltek korábban, hogy nem élnek ilyen beavatkozásokkal, vagy már nem használják azokat. Ugyanakkor más sztárok, például Amanda Seyfried és Candace Cameron Bure kifejezetten pozitív tapasztalatokról számoltak be, és úgy vélik, az injekciók segítenek frissnek és fiatalosnak maradni.
A Jóbarátok sztárja a plasztikai beavatkozásokról is beszélt
Az is egyértelmű, hogy a színésznő a jövőben sem tervez plasztikai műtétet. Már 2024-ben, Dax Shepherd és Monica Padman Armchair Expert című podcastjában is arról beszélt, hogy bár nem ítéli el azokat, akik kés alá fekszenek, személyesen tart a beavatkozásoktól. „Nem ítélek el senkit emiatt, sokan tényleg fantasztikusan néznek ki. Ugyanakkor attól tartok, hogy ha valami nem gyógyul megfelelően, végül idősebbnek fogok tűnni” – mondta.
A színésznő egyébként 16 évesen megplasztikáztatta az orrát, erről a beavatkozásról úgy beszélt, hogy ez a döntés mentette meg az önbizalmát.
A visszatérés második évada komoly szakmai elismerést hozott
A The Comeback harmadik évada egyben a sorozat lezárása is lesz. A produkció 2005-ben indult, kezdetben alacsony nézettséggel, és a 2014-ben bemutatott második évad után törölték. Az évek során azonban kultikus státuszba emelkedett, ami végül arra ösztönözte az HBO vezetését, hogy még egyszer visszahozzák. A második évad Lisa Kudrow számára komoly szakmai elismerést is hozott: Emmy- és Critics’ Choice-díjra is jelölték a legjobb női főszereplő kategóriában.
A színésznő szerint a történet most méltó lezárást kap. „A legtiszteletteljesebb dolog, amit a közönség és a karakter iránt tehetünk, az az, hogy három részből álló történetet készítünk. Ez egy trilógia, és ez a vége” – mondta.
A záró évad 2026. március 23-tól lesz látható az HBO Maxon.
