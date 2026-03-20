Lisa Kudrow 60 évesen próbálta ki először a botoxot, de úgy tűnik, nem lett hosszú életű a kapcsolata a szépészeti beavatkozással. A ma 62 éves színésznő egy friss interjúban arról beszélt, hogy végleg felhagyott a kezeléssel, és azt is elárulta, miért.

Lisa Kudrow őszintén vallott a szépészeti beavatkozásairól.

Forrás: Getty Images North America

Lisa Kudrow 60 évesen próbálta ki először a botoxot

A kezelést végül abbahagyta, mert kellemetlen mellékhatásokat tapasztalt

Plasztikai műtéteket sem tervez

Hamarosan debütál a The Comeback (A visszatérés) harmadik évada, amely lezárja a sorozatot

Lisa Kudrow-nak nem jött be a botoxkezelés

A Jóbarátok egykori sztárja a Hollywood Reporternek adott interjút, amely a HBO nagy várakozással övezett The Comeback (A visszatérés) című sorozatának harmadik évadához kapcsolódik. Kudrow őszintén beszélt tapasztalatairól, és nem rejtette véka alá fenntartásait sem.

„Azt hiszem, ez hozzájárult a szemirritációmhoz és ehhez a furcsa mintázathoz a homlokomon” – mondta a botoxról. Bár sokan fiatalító csodaszerként tekintenek az injekciókra, számára nem hozta meg a várt eredményt.

A színésznő ugyanakkor arról is beszélt, hogyan viszonyul az öregedéshez. „Félek attól, hogy egy nap úgy kell majd magamat látnom, mint a nagymamám, de izgatottan várom, hogy idősebb szerepeket is eljátszhassak” – fogalmazott.

Kudrow ezzel azoknak a hírességeknek a sorát erősíti, akik nyíltan elutasítják a botox használatát, vagy már felhagytak vele. Drew Barrymore, Cameron Diaz, Jennifer Lopez és Khloé Kardashian egyaránt arról beszéltek korábban, hogy nem élnek ilyen beavatkozásokkal, vagy már nem használják azokat. Ugyanakkor más sztárok, például Amanda Seyfried és Candace Cameron Bure kifejezetten pozitív tapasztalatokról számoltak be, és úgy vélik, az injekciók segítenek frissnek és fiatalosnak maradni.

A Jóbarátok sztárja a plasztikai beavatkozásokról is beszélt

Az is egyértelmű, hogy a színésznő a jövőben sem tervez plasztikai műtétet. Már 2024-ben, Dax Shepherd és Monica Padman Armchair Expert című podcastjában is arról beszélt, hogy bár nem ítéli el azokat, akik kés alá fekszenek, személyesen tart a beavatkozásoktól. „Nem ítélek el senkit emiatt, sokan tényleg fantasztikusan néznek ki. Ugyanakkor attól tartok, hogy ha valami nem gyógyul megfelelően, végül idősebbnek fogok tűnni” – mondta.