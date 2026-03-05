Nagyon baba − Így néznének ki a Jóbarátok szereplői gyerekként

A Jóbarátok (Friends) rajongói most valami egészen különlegeset láthatnak: a legendás karakterek gyerekként kelnek életre – és egyszerűen lehetetlen nem mosolyogni rajtuk.

Mutatjuk a Jóbarátok babaverzióit!

Ha a Jóbarátok szereplői babák lennének – Imádnivaló galéria érkezik A Jóbarátok karaktereit most gyerekként láthatjuk.

A legendás sitcom több mint 30 éve hódít a nézők körében.

A galériában megmutatjuk, hogyan néznének ki Rossék babaként.

Kevés sorozat létezik, amely annyira beleégett a popkultúrába, mint a Jóbarátok. A kilencvenes évek legendás sitcomja 1994-ben indult, és tíz évadon át követte hat fiatal New York-i barát életét, szerelmeit, szakításait és természetesen a végtelen mennyiségű kávét a Central Perkben. Bár az utolsó epizód már több mint két évtizede került adásba, a sorozat rajongótábora még ma is elképesztően aktív – ők még arra is kíváncsiak, a horoszkópuk alapján melyik karakterek lennének.

A történet középpontjában hat ikonikus karakter áll: Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey és Phoebe.

Ők azok, akik miatt generációk tanulták meg, hogy a barátság néha fontosabb, mint a család (ezt egyébként egy tesztünkből is kiderítheted) – és hogy egy lakásban – amely így nézne ki napjainkban –hat emberrel együtt lenni egyszerre kaotikus és zseniális ötlet.

Nézzük a karaktareket!

A kissé túlgondoló paleontológust, Ross Gellert mindig is a tudomány és a romantikus drámák kettőse határozta meg. Ha gyerekként látnánk, valószínűleg egy dinoszauruszos könyvet szorongatna, miközben már akkor is kissé túl komolyan venné az életet.

A divat iránt rajongó, időnként kicsit elkényeztetett, de végtelenül szerethető Rachel Green biztosan már ovisként is trendet diktálna. Nem nehéz elképzelni, hogy a játszótéren is az ő ruháját másolná mindenki.

Monica Geller gyerekként valószínűleg ugyanazzal a megszállott rendmániával pakolná a játékait, mint felnőttként a lakását. A sütés iránti szenvedélye pedig minden bizonnyal már a gyerekkonyhában elkezdődött volna.

A szarkasztikus humor királya, Chandler Bing pedig talán már kisfiúként is olyan beszólásokat dobna be, amelyek után a felnőttek egyszerre nevetnének és néznének rá kissé értetlenül.

És persze ott van a két leglazább karakter: Joey Tribbiani, aki feltehetően már gyerekként is mindenkit levett volna a lábáról a mosolyával, valamint Phoebe Buffay, aki valószínűleg már az óvodában is furcsa, de zseniális dalokat improvizált volna.

A rajongók fantáziáját régóta foglalkoztatja, hogyan nézhettek ki a karakterek gyerekként – és most végre láthatjuk.

Egy dolog biztos: ha a Jóbarátok babák lennének, valószínűleg ugyanúgy káosz lenne körülöttük – csak kávé helyett kakaóval.

A galériában megmutatjuk a Jóbarátok szereplőit babaverzióban: minden karakter megőrizte azt a jellegzetes személyiséget, amely miatt a sorozat ennyire szerethető lett.