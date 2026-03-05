Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Nagyon baba − Így néznének ki a Jóbarátok szereplői gyerekként

Northfoto - Luca Allievi / SWNS
AI baba Jóbarátok
Hajdu Viktória
2026.03.05.
Ross túlbuzgó lenne? Joey már kisgyerekként is flörtölne? Megmutatjuk, hogyan festenének a Jóbarátok szereplői kisbabaként.

A Jóbarátok (Friends) rajongói most valami egészen különlegeset láthatnak: a legendás karakterek gyerekként kelnek életre – és egyszerűen lehetetlen nem mosolyogni rajtuk.

Picture MUST credit: CBS Friends star Jennifer Aniston went on TV to help find homes for rescue pups. She revealed she has always owned rescue dogs herself and the first she ever adopted was an extra on the Friends set. His name was Norman and she has a tattoo on her foot in his memory. Jennifer, 56, also showed off a cook book for kids named after one of her two current dogs, named Clyde, which has recipes children can make with their parents. Aniston appeared on the Stephen Colbert talk show in the US to promote the latest series of her AppleTV+ comedy drama The Morning Show. She said first dog Norman wasn’t the most cooperative co-star when he made a guest appearance on the iconic sitcom, which led to him going home with her. Picture supplied by JLPPA
Mutatjuk a Jóbarátok babaverzióit!
Forrás:  Northfoto 

Ha a Jóbarátok szereplői babák lennének – Imádnivaló galéria érkezik

  • A Jóbarátok karaktereit most gyerekként láthatjuk.
  • A legendás sitcom több mint 30 éve hódít a nézők körében.
  • A galériában megmutatjuk, hogyan néznének ki Rossék babaként.

Kevés sorozat létezik, amely annyira beleégett a popkultúrába, mint a Jóbarátok. A kilencvenes évek legendás sitcomja 1994-ben indult, és tíz évadon át követte hat fiatal New York-i barát életét, szerelmeit, szakításait és természetesen a végtelen mennyiségű kávét a Central Perkben. Bár az utolsó epizód már több mint két évtizede került adásba, a sorozat rajongótábora még ma is elképesztően aktív – ők még arra is kíváncsiak, a horoszkópuk alapján melyik karakterek lennének.

A történet középpontjában hat ikonikus karakter áll: Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey és Phoebe.

Ők azok, akik miatt generációk tanulták meg, hogy a barátság néha fontosabb, mint a család (ezt egyébként egy tesztünkből is kiderítheted) – és hogy egy lakásban – amely így nézne ki napjainkban –hat emberrel együtt lenni egyszerre kaotikus és zseniális ötlet. 

Nézzük a karaktareket!

  • A kissé túlgondoló paleontológust, Ross Gellert mindig is a tudomány és a romantikus drámák kettőse határozta meg. Ha gyerekként látnánk, valószínűleg egy dinoszauruszos könyvet szorongatna, miközben már akkor is kissé túl komolyan venné az életet.
  • A divat iránt rajongó, időnként kicsit elkényeztetett, de végtelenül szerethető Rachel Green biztosan már ovisként is trendet diktálna. Nem nehéz elképzelni, hogy a játszótéren is az ő ruháját másolná mindenki.
  • Monica Geller gyerekként valószínűleg ugyanazzal a megszállott rendmániával pakolná a játékait, mint felnőttként a lakását. A sütés iránti szenvedélye pedig minden bizonnyal már a gyerekkonyhában elkezdődött volna.
  • A szarkasztikus humor királya, Chandler Bing pedig talán már kisfiúként is olyan beszólásokat dobna be, amelyek után a felnőttek egyszerre nevetnének és néznének rá kissé értetlenül.
  • És persze ott van a két leglazább karakter: Joey Tribbiani, aki feltehetően már gyerekként is mindenkit levett volna a lábáról a mosolyával, valamint Phoebe Buffay, aki valószínűleg már az óvodában is furcsa, de zseniális dalokat improvizált volna.

A rajongók fantáziáját régóta foglalkoztatja, hogyan nézhettek ki a karakterek gyerekként – és most végre láthatjuk. 

Egy dolog biztos: ha a Jóbarátok babák lennének, valószínűleg ugyanúgy káosz lenne körülöttük – csak kávé helyett kakaóval.

A galériában megmutatjuk a Jóbarátok szereplőit babaverzióban: minden karakter megőrizte azt a jellegzetes személyiséget, amely miatt a sorozat ennyire szerethető lett.

Kattints a képre a galériáért!

Chandler Bing
1 / 6
Phoebe Buffay
1 / 6
Ross Geller
1 / 6
Rachel Green
1 / 6
Monica Geller
1 / 6
Joey Tribbiani
1 / 6
Chandler Bing már babaként is öltönyben nyomult.
Northfoto

