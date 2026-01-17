Felejtsd el a kis feketét, ha Audrey Hepburnről van szó: döbbenetes színekben pompázott az otthona

A kis fekete kultuszát megteremtő színésznő neve hallatán legtöbben az időtlen eleganciára, letisztult vonalakra és a visszafogott stílusra gondolunk. Éppen ezért lehet olyan meglepő Audrey Hepburn háza, azon belül is második nappalija, ahol merész, élénk és játékos színekkel vette körbe magát.

Audrey Hepburn maga volt a bájosan visszafogott elegancia.

Forrás: Getty Images

Audrey Hepburn háza, avagy a rózsaszín újraértelmezése

A filmvásznon a kifinomultság szimbóluma volt. Törékeny, elegáns, mégis kislányosan lelkes jelenség, aki sosem volt túl harsány. Elég csak arra a ma már nélkülözhetetlen kis fekete ruhára gondolni, amit az Álom luxuskivitelben című filmben viselt. Bár ezt a ruhadarabot a korábbi bárénekesnő, Coco Chanel vezette be a nők gardróbjába, Audrey Hepburn volt az, aki meggyőzte a világot az örökérvényűségéről. Ez a kép pedig annyira erősen él a kollektív emlékezetben, hogy hajlamosak vagyunk azt hinni, az otthona is ugyanilyen visszafogott, neutrális tónusokban pompázott. A valóság azonban ennél sokkal izgalmasabb.

Audrey Hepburn gyakran viselt feketét, de otthona lakberendezésében sehol se köszön vissza ez a szín.

Forrás: Getty Images

Tudatosan vállalt merészség a megszokott elegancia mögött

A szépségtitkokat őrző Audrey Hepburn svájci otthonában igazán önmaga lehetett. Távol a fotósoktól és rajongóktól megélhette azt a kissé vad és kísérletező énjét, amit a kamerák előtt háttérbe szorított. Erről pedig tanúskodik egy fotó is, amin második nappalija, egyes források szerint könyvtárszobája látható.

A falaktól és ablakkeretektől a földig érő függönyökön át az asztalokig a tört fehér szín uralkodik. Ez így elsőre unalmasnak tűnhet, de most jön a csavar. A puha, háromszemélyes kanapé mély fuksziaárnyalata első pillantásra sokkoló lehet, de minden apró részlet ezt a bútordarabot hivatott megtámogatni. Az elegáns mintás szőnyeg, a papírszemetes, az asztalon lévő doboz, virág mind ugyanebben a színben köszön vissza. Ám a tervező még egy csavart vitt az enteriőrbe. Behozta ugyanis a mély narancssárgát, de nem azt az erőteljest, amit sokan a 2026-os felhőtáncos helyett neveztek ki az év színének. Ráadásul a kettő együtt is megjelenik, méghozzá a fali képen, ami remekül mutatja, mennyire kiegészítik egymást.