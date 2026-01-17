Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Felejtsd el a kis feketét, ha Audrey Hepburnről van szó: döbbenetes színekben pompázott az otthona

otthon nappali Audrey Hepburn lakberendezés
Sosem fogod kitalálni, hogy a kifinomultságáról ismert színésznő melyik két színt párosította svájci házának nappalijában! Audrey Hepburn ebben sem tudott hibázni.

A kis fekete kultuszát megteremtő színésznő neve hallatán legtöbben az időtlen eleganciára, letisztult vonalakra és a visszafogott stílusra gondolunk. Éppen ezért lehet olyan meglepő Audrey Hepburn háza, azon belül is második nappalija, ahol merész, élénk és játékos színekkel vette körbe magát.

Audrey Hepburn kacérkodott a rózsaszínnel
Audrey Hepburn maga volt a bájosan visszafogott elegancia.
Audrey Hepburn háza, avagy a rózsaszín újraértelmezése

A filmvásznon a kifinomultság szimbóluma volt. Törékeny, elegáns, mégis kislányosan lelkes jelenség, aki sosem volt túl harsány. Elég csak arra a ma már nélkülözhetetlen kis fekete ruhára gondolni, amit az Álom luxuskivitelben című filmben viselt. Bár ezt a ruhadarabot a korábbi bárénekesnő, Coco Chanel vezette be a nők gardróbjába, Audrey Hepburn volt az, aki meggyőzte a világot az örökérvényűségéről. Ez a kép pedig annyira erősen él a kollektív emlékezetben, hogy hajlamosak vagyunk azt hinni, az otthona is ugyanilyen visszafogott, neutrális tónusokban pompázott. A valóság azonban ennél sokkal izgalmasabb.

Audrey Hepburn kis fekete
Audrey Hepburn gyakran viselt feketét, de otthona lakberendezésében sehol se köszön vissza ez a szín.
Tudatosan vállalt merészség a megszokott elegancia mögött

A szépségtitkokat őrző Audrey Hepburn svájci otthonában igazán önmaga lehetett. Távol a fotósoktól és rajongóktól megélhette azt a kissé vad és kísérletező énjét, amit a kamerák előtt háttérbe szorított. Erről pedig tanúskodik egy fotó is, amin második nappalija, egyes források szerint könyvtárszobája látható.

A falaktól és ablakkeretektől a földig érő függönyökön át az asztalokig a tört fehér szín uralkodik. Ez így elsőre unalmasnak tűnhet, de most jön a csavar. A puha, háromszemélyes kanapé mély fuksziaárnyalata első pillantásra sokkoló lehet, de minden apró részlet ezt a bútordarabot hivatott megtámogatni. Az elegáns mintás szőnyeg, a papírszemetes, az asztalon lévő doboz, virág mind ugyanebben a színben köszön vissza. Ám a tervező még egy csavart vitt az enteriőrbe. Behozta ugyanis a mély narancssárgát, de nem azt az erőteljest, amit sokan a 2026-os felhőtáncos helyett neveztek ki az év színének. Ráadásul a kettő együtt is megjelenik, méghozzá a fali képen, ami remekül mutatja, mennyire kiegészítik egymást.

Audrey Hepburn háza Svájcban.
Audrey Hepburn háza maga volt a lakberendezési merészség és nagyszerűség.
Audrey Hepburn háza tehát remek bizonyíték, hogy a rózsaszín és lila árnyalatok lakberendezésben történő használata, nem kell, hogy magával hozza a Barbie-hatást. Egyszerre nőies, elegáns, kifinomult, és mégis végtelenül mozgalmas. A két szín kombinációja, a semlegesebb fehérrel keretezve épp olyan meglepően megnyugtató, mint amilyen a színésznő volt.

Légy a lakberendezésben is önazonos úgy, mint Audrey Hepburn

Audrey Hepburn sosem akart megfelelni az aktuális trendeknek, épp ezért hozott létre Svájcban egy teljességgel önazonos teret. A klasszikus vonalvezetésű bútorok, antik részletek és színben gazdag textilek azt üzenték, hogy az elegancia nem egyenlő az unalmassággal. Ha te is szeretnél egy is kifinomult játékosságot bevinni az otthonodba, jó, ha pár dologra figyelsz:

  • erőteljes, de ne extrán élénk színt válassz,
  • a szobát mindig egy világosabb, semleges árnyalat keretezze,
  • válassz a főszínhez árnyalatnyi pontossággal megegyező kiegészítőket, amelyeket szétszórsz a szobában,
  • óvatosan a mintákkal, mert könnyen válhat a szoba zsibongóvá.

Mit tanít a ma emberének Audrey Hepburn háza?

Bár sokan egy színben, kiegészítőkben és formákban visszafogottabb enteriőrt képzeltünk el, Audrey Hepburn mégis egy élő, lüktető környezetet hozott létre, ahol a visszafogott stílus és a merész önkifejezés tökéletes egyensúlyba került. A merész színválasztás nem lett vásári, köszönhetően a fehér keretnek, és a mélyebb tónusoknak. Svájci otthonáról ez a fotó a 21. századi nőket is arra emlékezteti, hogy a valódi stílus nem a trendkövető szabályokra épít. Legyél te is bátor, és egy kis átgondoltsággal vidd be otthonodba a személyiséged színesebb oldalát.

