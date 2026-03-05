„A csoda ott van a mindennapokban és bennünk is" - exkluzív interjú Mahó Andreával

Mahó Andrea Jászai Mari-, EMeRTon- és Artisjus-díjas színművésznő 2012 óta formálja meg a legendás Mary Poppins alakját a Madách Színház színpadán, a musical magyarországi bemutatója óta. Az elmúlt évek során estéről estére életre kelti a világ egyik legismertebb és legszeretettebb musicalhősnőjét. Ez a szerep számára jóval több egy ikonikus karakter eljátszásánál, különleges művészi utazásként éli meg, ahol a játékosság és a fegyelem, a nevelés találkozik. Beszélgetésünkben arról mesél, milyen érzés újra és újra Mary Poppins bőrébe bújni, mit adott számára ez a szerep az évek során, és milyen gondolatokat, érzéseket szeretne útravalóul adni a közönségnek az előadások végén. Exkluzív interjú a színművésszel.

Mahó Andrea Mary Poppins szerepében évek óta lenyűgözi a közönségét

Fotó: Madách Színház

Mahó Andrea szerint Mary Poppins karaktere rengeteget taníthat nekünk a szeretetről

Life: Milyen érzés estéről estére Mary Poppins bőrébe bújni?

„Számomra Mary Poppins szerepe minden alkalommal egy különleges utazás. Amikor elkezdődik az előadás, olyan, mintha egy varázslatos világ kapuja nyílna ki, amely egyszerre mesés és mégis nagyon valóságos. Ez a karakter rendkívül sokszínű: egyszerre játékos és fegyelmezett, elegáns és mélyen emberi. Talán éppen ez teszi annyira izgalmassá, a történet különlegessége az is, hogy minden korosztályhoz szól a gyerekek a csodát és a kalandot látják benne, a felnőttek pedig a mélyebb üzenetet visznek magukkal. Mary karaktere zseniálisan van megírva, számomra igazi kedvenc. Sokszor gondolok arra is, hogy mennyire fontos lenne, hogy minden gyermek megkapja azt a szeretetet, figyelmet és nevelést, ami alap kellene legyen. Hiszem, hogy egy ilyen légkörben sokkal kiegyensúlyozottabb felnőttek nőhetnének fel" - kezdte beszámolóját a színművész lapunknak.

Emlékszel még arra a pillanatra, amikor megtudtad, hogy kaptad Mary Poppins szerepét?

„Nagyon is élénken él bennem ez a pillanat. Amikor megtudtam, hogy én játszhatom Mary Poppinst, egyszerre töltött el hatalmas öröm, meghatottság és egyfajta felelősségteljes izgalom. Ez a szerep generációk számára ikonikus, sok embernek gyerekkori emlékeit idézheti fel. Az első gondolatom az volt, hogy szeretném méltón képviselni ezt a karaktert. Fontos volt számomra, hogy a színpadon ne csak egy szerepet játsszak, hanem valóban megmutassam Mary Poppins lényegét: azt a különleges erőt, amely képes rendet, szeretetet és egy kis csodát vinni az emberek életébe. Valahol azt is érzem, hogy az igazi Mary Poppins mindannyiunkban ott van csak el kell hinnünk, hogy képesek vagyunk előhívni."