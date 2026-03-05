„A csoda ott van a mindennapokban és bennünk is" - exkluzív interjú Mahó Andreával

Mahó Andrea Jászai Mari-, EMeRTon- és Artisjus-díjas színművésznő 2012 óta formálja meg a legendás Mary Poppins alakját a Madách Színház színpadán, a musical magyarországi bemutatója óta. Az elmúlt évek során estéről estére életre kelti a világ egyik legismertebb és legszeretettebb musicalhősnőjét. Ez a szerep számára jóval több egy ikonikus karakter eljátszásánál, különleges művészi utazásként éli meg, ahol a játékosság és a fegyelem, a nevelés találkozik. Beszélgetésünkben arról mesél, milyen érzés újra és újra Mary Poppins bőrébe bújni, mit adott számára ez a szerep az évek során, és milyen gondolatokat, érzéseket szeretne útravalóul adni a közönségnek az előadások végén. Exkluzív interjú a színművésszel.
Mahó Andrea szerint Mary Poppins karaktere rengeteget taníthat nekünk a szeretetről
Life: Milyen érzés estéről estére Mary Poppins bőrébe bújni?
„Számomra Mary Poppins szerepe minden alkalommal egy különleges utazás. Amikor elkezdődik az előadás, olyan, mintha egy varázslatos világ kapuja nyílna ki, amely egyszerre mesés és mégis nagyon valóságos. Ez a karakter rendkívül sokszínű: egyszerre játékos és fegyelmezett, elegáns és mélyen emberi. Talán éppen ez teszi annyira izgalmassá, a történet különlegessége az is, hogy minden korosztályhoz szól a gyerekek a csodát és a kalandot látják benne, a felnőttek pedig a mélyebb üzenetet visznek magukkal. Mary karaktere zseniálisan van megírva, számomra igazi kedvenc. Sokszor gondolok arra is, hogy mennyire fontos lenne, hogy minden gyermek megkapja azt a szeretetet, figyelmet és nevelést, ami alap kellene legyen. Hiszem, hogy egy ilyen légkörben sokkal kiegyensúlyozottabb felnőttek nőhetnének fel" - kezdte beszámolóját a színművész lapunknak.
Emlékszel még arra a pillanatra, amikor megtudtad, hogy kaptad Mary Poppins szerepét?
„Nagyon is élénken él bennem ez a pillanat. Amikor megtudtam, hogy én játszhatom Mary Poppinst, egyszerre töltött el hatalmas öröm, meghatottság és egyfajta felelősségteljes izgalom. Ez a szerep generációk számára ikonikus, sok embernek gyerekkori emlékeit idézheti fel. Az első gondolatom az volt, hogy szeretném méltón képviselni ezt a karaktert. Fontos volt számomra, hogy a színpadon ne csak egy szerepet játsszak, hanem valóban megmutassam Mary Poppins lényegét: azt a különleges erőt, amely képes rendet, szeretetet és egy kis csodát vinni az emberek életébe. Valahol azt is érzem, hogy az igazi Mary Poppins mindannyiunkban ott van csak el kell hinnünk, hogy képesek vagyunk előhívni."
Hogyan készült fel erre az összetett szerepre?
„A felkészülés nagyon sokrétű folyamat volt, és tulajdonképpen a mai napig tart. Egy ilyen musicalszerep komoly technikai felkészülést igényel: éneklés, mozgás, színészi jelenlét, mindennek tökéletes összhangban kell működnie. Minden játéksorozat előtt próbálunk, hogy a produkció friss maradjon. A legnagyobb kihívás talán az volt, hogy megtaláljam Mary Poppins karakterének különleges egyensúlyát, hiszen Ő egyszerre határozott és kedves, elegáns és játékos, titokzatos, mégis nagyon szerethető. Ezeket az árnyalatokat finoman kell megjeleníteni, a próbafolyamat alatt rengeteg közös élményünk volt a társulattal, sok nevetés, kreatív pillanat és közös gondolkodás született. Ez az energia az előadásokban is érezhető."
Mit gondolsz, mi Mary Poppins történetének legfontosabb üzenete ?
„Számomra az egyik legfontosabb üzenet az, hogy a csoda ott van a mindennapokban és bennünk is. Néha csak egy kis képzelet, nyitottság és szeretet kell ahhoz, hogy más szemmel lássuk a világot. A történet valójában arról szól, hogy a család, az együtt töltött idő, a figyelem és a játékosság mennyire fontos az életünkben. A modern világban gyakran elfelejtik ezeket az alapértékeket, pedig ezek adják az igazi egyensúlyt" - tette hozzá Andrea.
Van olyan jelenet az előadásban, amely különösen közel áll hozzád?
„Igazából nehéz lenne egyetlen jelenetet kiemelni. Számomra minden jelenetnek megvan a sajátossága. Ahogy a történet halad előre, minden pillanat kinyílik, és egyre mélyebb kapcsolat alakul ki a színpadon a kollégákkal, valamint a közönséggel. Ezekben a pillanatokban érzem igazán az energia áramlását és a figyelmet a nézőtérről. Talán ez a színház egyik legszebb része, az a különlegesen közeli kapcsolat, ami estéről estére megszületik."
Mit tanultál Mary Poppins karakterétől?
„Talán azt, hogy a nehéz helyzetekben is érdemes megőrizni a könnyedséget és a derűt. Mary Poppins figurája arra emlékeztet bennünket, hogy néha egy kis humor, egy dal vagy egy kis képzelet segíthet átlendülni a mindennapok kihívásain. A csodák valójában bennünk vannak csak hinni kell bennük, és rá kell lépni arra az útra, amely elvezet hozzájuk."
Mit szeretnél, mit vigyenek magukkal a nézők az előadás után?
„Azt remélem, hogy örömöt, reményt és egy kis mosolyt. Ha a nézők úgy mennek haza, hogy egy kicsit könnyebbnek érzik a szívüket, vagy más szemmel néznek a saját mindennapjaikra, akkor már elérte a célját az előadás. A színház egyik legszebb feladata talán éppen az, hogy egy estére kiszakítson a hétköznapokból, és emlékeztessen bennünket arra, hogy a világ lehet egy kicsit varázslatosabb, ideálisabb is, csak oda kellene jobban figyelni. A darab varázslatosan élethű. Nem a látvány miatt, bár az is nagyon fontos része az előadásnak, hanem a története és az üzenete miatt. Ez a világ arra emlékeztet bennünket, hogy a képzelet és a szeretet valódi, igazi csodákat képes teremteni" - zárta sorait a magyar Mary Poppins.
Mahó Andreával kapcsolatos további érdekességeket itt tudsz elolvasni: