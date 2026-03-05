Sztárok, akik megmutatják, hogy ők is emberek: a kedvenc smink nélküli szelfijeink

Az utóbbi években felkapottá vált a #nomakeup-trend a közösségi médiában, vagyis, hogy mutassuk meg azt, hogy a social media mennyire csalóka tud lenni a sok filterrel, világosítással, szerkesztéssel és persze sminkkel. Ebbe a trendbe pedig a világsztárok is becsatlakoztak, akik megmutatták, hogy bizony ők is ugyanolyan emberek, mint mi, ugyanolyan bőrhibákkal és önbizalomhiánnyal, mint ami nekünk, hétköznapi embereknek is van. Íme a legfelkapottabb smink nélküli sztárszelfik!

Egyre több sztár posztol magáról smink nélküli képet.

Az örök kérdés: hogyan legyek szép smink nélkül?

Nőként a smink a mindennapjaink része – lehet ez akár társadalmi nyomás vagy önkifejezés miatt, vagy mert szimplán a lehető legjobban akarunk kinézni. Emiatt pedig elkövethetünk sminkbakikat, vagy beleeshetünk a sminkvakság trendjébe. Viszont vannak napok, amikor nincs erőnk sminkelni, amikor csak magunkat akarjuk adni – ezt pedig sokszor a férfiak is jobban preferálják.

Sztárok smink nélkül

Ilyen napok még a legnagyobb sztárok életében is vannak, akik örülnek, hogy épp nem kell a vörös szőnyegen flangálniuk, hanem élhetnek normális életet, még ha csak egy kis ideig is. Ezekről a pillanatokról pedig szerencsére már nem csak paparazzoképek alapján értesülhetünk, a sztárok ugyanis maguk készítenek szelfit a smink nélküli énjükről, hogy megmutassák követőiknek, hogy ők is emberek.

1. Millie Bobby Brown

A Stranger Things sztárja rengetegszer posztol smink nélküli képet magáról, még pattanásait is büszkén vállalja. És milyen jól teszi! Hiszen ő is pontosan tudja, hogy a serdülőkor és a fiatal felnőtt kor sokszor bizony meglátszik az arcon, melyet nincs értelme véka alá rejteni.

2. Lady Gaga

Bár az énekesnő performanszai közben nagy sminkkel és extrás jelmezekkel és díszletekkel lép fel, ez az álca megmarad a színpadon és a vörös szőnyeges megjelenéseken. A való életben viszont leköszön Lady Gaga, és Stefani Joanne Angelina Germanottaként ugyanúgy smink nélkül fekszik az ágyában, mint bárki más.

3. Salma Hayek

A világot meghódító latina színésznő büszkén vállalja teljesen természetes arcát és testét, melyről sokszor posztol az Instagram-fiókján is.