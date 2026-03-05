Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 5., csütörtök Adorján, Adrián

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
világsztárok

Sztárok, akik megmutatják, hogy ők is emberek: a kedvenc smink nélküli szelfijeink

világsztárok smink nélkül arcápolás
Hibátlan bőr, tökéletes alak, csillogó ruhák és reflektorfény – ezt szoktuk meg a vörös szőnyeges sztároktól. De mi van, ha lekerül róluk a filter, lemossák a sminkjeiket, és pizsamába bújnak? A nap végén ugyanis ők is emberek, ezt pedig egyre több híresség vállalja fel. Íme a TOP 5+1 smink nélküli sztárszelfi!

Az utóbbi években felkapottá vált a #nomakeup-trend a közösségi médiában, vagyis, hogy mutassuk meg azt, hogy a social media mennyire csalóka tud lenni a sok filterrel, világosítással, szerkesztéssel és persze sminkkel. Ebbe a trendbe pedig a világsztárok is becsatlakoztak, akik megmutatták, hogy bizony ők is ugyanolyan emberek, mint mi, ugyanolyan bőrhibákkal és önbizalomhiánnyal, mint ami nekünk, hétköznapi embereknek is van. Íme a legfelkapottabb smink nélküli sztárszelfik!

sztárok smink nélkül – Rosario Dawson
Egyre több sztár posztol magáról smink nélküli képet.
Forrás: Getty Images

Az örök kérdés: hogyan legyek szép smink nélkül?

Nőként a smink a mindennapjaink része – lehet ez akár társadalmi nyomás vagy önkifejezés miatt, vagy mert szimplán a lehető legjobban akarunk kinézni. Emiatt pedig elkövethetünk sminkbakikat, vagy beleeshetünk a sminkvakság trendjébe. Viszont vannak napok, amikor nincs erőnk sminkelni, amikor csak magunkat akarjuk adni – ezt pedig sokszor a férfiak is jobban preferálják.

Sztárok smink nélkül

Ilyen napok még a legnagyobb sztárok életében is vannak, akik örülnek, hogy épp nem kell a vörös szőnyegen flangálniuk, hanem élhetnek normális életet, még ha csak egy kis ideig is. Ezekről a pillanatokról pedig szerencsére már nem csak paparazzoképek alapján értesülhetünk, a sztárok ugyanis maguk készítenek szelfit a smink nélküli énjükről, hogy megmutassák követőiknek, hogy ők is emberek.

1. Millie Bobby Brown

A Stranger Things sztárja rengetegszer posztol smink nélküli képet magáról, még pattanásait is büszkén vállalja. És milyen jól teszi! Hiszen ő is pontosan tudja, hogy a serdülőkor és a fiatal felnőtt kor sokszor bizony meglátszik az arcon, melyet nincs értelme véka alá rejteni.

2. Lady Gaga

Bár az énekesnő performanszai közben nagy sminkkel és extrás jelmezekkel és díszletekkel lép fel, ez az álca megmarad a színpadon és a vörös szőnyeges megjelenéseken. A való életben viszont leköszön Lady Gaga, és Stefani Joanne Angelina Germanottaként ugyanúgy smink nélkül fekszik az ágyában, mint bárki más.

3. Salma Hayek

A világot meghódító latina színésznő büszkén vállalja teljesen természetes arcát és testét, melyről sokszor posztol az Instagram-fiókján is.

4. Gwyneth Paltrow

Az amerikai színésznő smink nélkül pózolt otthoni pólójában és aranyos szemüvegében, kócos hajjal. És mi imádjuk ezt a természetes összeállítást!

5. Hailey Bieber

Bár az amerikai modellt sok kritika éri a Justin Bieberrel való házassága és a Selena Gomezzel történő rivalizálása miatt, ahhoz kétség sem férhet, hogy Hailey gyönyörű még smink nélkül is. Ezen a képen csak egy minimális pirosító van rajta a napsütötte hatás elérése érdekében.

+1. Pamela Anderson

A listánk éke a kanadai-amerikai örökzöld színésznő, aki évek óta smink nélkül jelenik meg még a vörös szőnyeges eseményeken is.

Pamela Anderson a 2026-os Golden Globe-díjátadón
Pamela Anderson a 2026-os Golden Globe-díjátadóra is smink nélkül ment.
Forrás: Getty Images

Smink nélküli sztárszelfik

A smink nélküli szelfik üzenete egyértelmű: nem kell mindig tökéletesnek lennünk! Sokszor sokkal átütőbb, ha felvállalod magad minden bőrhibáddal és tökéletlenségeddel együtt! 2026-ban a természetesség és az önazonosság a trendi!

Ha még több smink nélküli képre vágysz, akkor ezeket se hagyd ki!

Drew Barrymore smink nélküli arcáról beszél most mindenki – Videó

A színésznő új videójával az öregedésről szóló társadalmi párbeszéd fontosságára hívja fel a figyelmet. Az 50 éves Drew Barrymore rövid, sallangmentes üzenete virális lett, és rajongók, valamint hírességek tucatjai reagáltak rá.

Lindsay Lohan smink nélküli fotókat posztolt magáról — A színésznő a képekkel reagált a plasztikai műtéteiről szóló pletykákra

A Nem férek a bőrödbe sztárja tagadja, hogy plasztikai műtéteken esett volna át. Hogy ezt bizonyítsa, Lindsay Lohan smink és filterek nélküli fotókat osztott meg magáról. A rajongói odavannak a színésznő képeiért.

Ritka felvételek: így fest smink nélkül Selena Gomez - Fotók

A világsztárt és vőlegényét Los Angelesben kapták lencsevégre. Selena Gomez és Benny Blanco vacsorázni mentek, miközben fotókat készítettek róluk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu