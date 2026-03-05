Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 5., csütörtök Adorján, Adrián

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
PR

Kihagyhatatlan ajánlat: Jamie Oliver nevével fémjelzett edényekre csaphatunk le a Sparban

PR Spar jamie oliver
Komáromi Bence
2026.03.05.
Jamie Oliver neve garancia a minőségre. A háromrészes Tefal edényszett csütörtöktől 19 999 forintért kapható az üzletlánc boltjaiban. A Spar legújabb terméke igazi csúcsdísze lehet a konyhádnak.

Egy jól megválasztott edényszett hosszú évekre meghatározza a mindennapi főzés élményét. Csütörtöktől a Spar üzleteiben elérhető a Tefal Jamie Oliver edényszett, amely nemcsak a világhírű séf neve miatt lehet csábító választás. Jamie Oliver neve évek óta összefonódott a praktikus, mégis professzionális minőségű konyhai eszközökkel. A most akcióba kerülő szett azoknak szól, akik szeretik az időtálló darabokat, de nem akarnak kompromisszumot kötni sem a dizájn, sem a funkcionalitás terén.

A Jamie Oliver edények már elérhetőek a Spar üzletekben
A Jamie Oliver edények már elérhetőek a Spar üzletekben
Forrás: SPAR

Mit tartalmaz Spar Jamie Oliver edényszettje?

A csomag három, fedővel ellátott edényt tartalmaz:

  • 16 cm-es lábas fedővel
  • 20 cm-es lábas fedővel
  • 24 cm-es fazék fedővel

Ez a méretösszeállítás lefedi a legtöbb háztartási igényt: a kisebb szószoktól és mártásoktól kezdve a főzelékeken át egészen a nagyobb adag levesekig vagy tésztákig minden elkészíthető benne.

Miért lehet jó választás?

A szett magas minőségű rozsdamentes acélból készült, ami tartósságot és elegáns megjelenést biztosít. A gyártó Thermo-Fusion technológiát emel ki, amely az egyenletes hőelosztásban játszik szerepet – ez különösen fontos, ha szeretnénk elkerülni a leégést vagy a foltos pirulást.

Az edények:

  • tapadásmentes bevonattal készültek,
  • minden főzőlap-típuson használhatók (indukcióson is),
  • mosogatógépben tisztíthatók,
  • beépített mérőskálával rendelkeznek, ami megkönnyíti a pontos adagolást.

Ez utóbbi apróságnak tűnhet, de például levesek vagy rizses ételek készítésénél kifejezetten praktikus.

Ennyiért valóban jó vétel?

A szett ára 19 999 forint, ami három fedeles edény esetében, egy ismert márkanévvel és tartós anyaghasználattal párosítva kifejezetten kedvező ajánlatnak számít. Különösen akkor lehet jó döntés, ha valaki most költözik, edénycserét tervez, vagy szeretne egy egységes, minőségi alapfelszerelést a konyhájába. Az elmúlt években több áruházlánc is sikerrel kínált saját márkás konyhai eszközöket, ám egy nemzetközileg ismert séf nevével fémjelzett, prémium kategóriás szett ritkábban bukkan fel ilyen áron.

Még több kihagyhatatlan termék a Sparban

De nemcsak a Jamie Oliver edényszett miatt érdemes betérni csütörtöktől a SPAR üzleteibe, több látványos élelmiszer-akció is indul. 

  1. A desszertkedvelők figyelmét biztosan felkelti a citromkrémes Pöttyös Túró Rudi, amely most először kizárólag a Spar kínálatában jelenik meg, bevezető 229 forintos áron – a savanykás citromkrém és a túrótöltelék párosa igazi tavaszváró újdonság lehet. 
  2. A közelgő nőnap apropóján virágokkal és édességekkel is készül az áruház, így akár egy csokor friss virág vagy egy doboz bonbon is bekerülhet a kosárba ajándékként.
  3.  A húskínálatban a Pápai Extra sonka 24 százalékos kedvezménnyel érhető el, míg a Regnum csontos sertéstarja 1 443 forintos kilónkénti áron lehet jó választás egy hétvégi sütéshez. 
  4. Az egészségtudatos vásárlók számára a Dr. Oetker hűtött high protein termékei 20 százalékos engedménnyel kaphatók, ami jól jöhet, ha valaki fehérjedús, mégis kényelmes megoldást keres. 
  5. Az édességek frontján a Magnum Bonbon jégkrém 33 százalékkal, mintegy 1000 forintos megtakarítással kerül akcióba, míg egy gyors ebédhez vagy vacsorához a SPAR enjoy almás-sajtos kukoricasaláta is 23 százalékkal olcsóbban vihető haza. 

Így akár egy teljes hétvégi menü – a levesnek való tarjától a desszertig – kedvezőbb áron állítható össze. További részletekért keresd fel a Spar hivatalos weboldalát.

További főzéssel kapcsolatos híreinket itt tudod elolvasni:

Amikor a konyha a főszereplő – Élmény, design és technológia a Konyhakiállításon

A konyha szerepe az elmúlt években látványosan átalakult, ma már nem csupán a főzés helyszíne, hanem az otthon egyik legfontosabb élettere, ahol a design, a technológia és a mindennapi élet természetes egységet alkot.

Így indult el az éttermek forradalma: egy élelmes üzletember egyetlen fogásának köszönhetjük

Vajon hogyan lett Párizs a világ gasztrofővárosa? Ha egy élelmes üzletember nem árult volna egy speciális húslevest talán a francia konyha és az étterem története is másképp alakul.

Lusta csajok kedvenc vacsorája: egyserpenyős lasagnerecept

Jól esne egy finom olaszos tésztaétel, de nincs kedved a hosszas főzéshez, és utána sem szeretnéd a fél estédet a mosogatással tölteni? Akkor ezt a lasagnereceptet neked találták ki.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu