Addig jár a korsó a kútra: letartóztatták Britney Spearst ittas vezetés miatt

Megdöbbentő hírek érkeztek Kaliforniából. Sajtóinformációk szerint szerda este a rendőrség letartóztatta a 44 éves Britney Spearst, aki ittas vezetés miatt az éjszakát az egyik helyi örsön töltötte. A jelentések szerint tárgyalás vár az énekesnőre. Jövünk a részletekkel.

Britney Spears ittas vezetés miatt egy rendőrörson töltötte a szerda éjszakát

Forrás: NORTHFOTO

Az énekesnő tavaly októberben botrányt okozott, miután egy olyan videó került fel róla az internetre, amelyen állítólag ittasan vezetett

Az eset során majdnem balesetet okozott, miközben egy barátja mellette ült a kocsiban

Pár nappal később Britney törölte magát a közösségi médiából, azonban decemberben visszatért és reménykeltő bejegyzéseket osztott meg arról, hogy felvette vele a kapcsolatot az egyik fia

2026 elején kiderült, hogy Britney Spears eladta a teljes zenei életművét

A barátai és családtagjai aggódnak érte, hogy az így kapott milliók csak még mélyebbre taszítják a mentális problémákkal küzdő énekesnőt

Ittasan vezetett Britney Spears

Most a The Sun számolt be arról, hogy a Ventura megyei autópálya-rendőrség letartóztatta a világsztárt, miután szerda este 9 óra 30 perckor ittas vezetésen kapták. A lap által megszerzett jelentések szerint Britney börtönben töltötte az éjszakát és végül csütörtök reggel 6-kor hagyhatta el az intézményt. Az énekesnő kocsiját egy Thousan Oaks-i vontatótelepre szállították, neki pedig várhatóan május 4-én meg kell jelennie a bíróságon. Pár órával az eset után újfent törölte magát az Instagramról és egyelőre nem szólalt meg a rendőrségi ügyéről. A lap szerint nem ez volt Britney első összetűzése a rendőrökkel, ugyanis 2025 májusában jelenetet rendezett egy magánrepülő biztonsági személyzetével, miután több pohár alkoholt is elfogyasztott és balhézni kezdett. Később még egy cigarettára is rágyújtott állítólag a nemzetközi repülőtéren. Ezután hívták rá a rendőröket.

Britney Spears botrányai itt olvashatod el korábbi cikkeinket: