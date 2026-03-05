Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 5., csütörtök Adorján, Adrián

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
botrány

Addig jár a korsó a kútra: letartóztatták Britney Spearst ittas vezetés miatt

botrány szabálysértés ittas vezetés Britney Spears
Komáromi Bence
2026.03.05.
Pár hónappal ezelőtt több pletyka is szárnyra kapott arról, hogy az énekesnő egy átmulatott este után volán mögé ült. Bár Britney Spears akkor nem került bajba, most fülön csípték őt a rendőrök.

Megdöbbentő hírek érkeztek Kaliforniából. Sajtóinformációk szerint szerda este a rendőrség letartóztatta a 44 éves Britney Spearst, aki ittas vezetés miatt az éjszakát az egyik helyi örsön töltötte. A jelentések szerint tárgyalás vár az énekesnőre. Jövünk a részletekkel.

Britney Spears ittas vezetés miatt egy rendőrörson töltötte a szerda éjszakát
Britney Spears ittas vezetés miatt egy rendőrörson töltötte a szerda éjszakát
Forrás: NORTHFOTO
  • Az énekesnő tavaly októberben botrányt okozott, miután egy olyan videó került fel róla az internetre, amelyen állítólag ittasan vezetett
  • Az eset során majdnem balesetet okozott, miközben egy barátja mellette ült a kocsiban
  • Pár nappal később Britney törölte magát a közösségi médiából, azonban decemberben visszatért és reménykeltő bejegyzéseket osztott meg arról, hogy felvette vele a kapcsolatot az egyik fia
  • 2026 elején kiderült, hogy Britney Spears eladta a teljes zenei életművét
  • A barátai és családtagjai aggódnak érte, hogy az így kapott milliók csak még mélyebbre taszítják a mentális problémákkal küzdő énekesnőt

Ittasan vezetett Britney Spears

Most a The Sun számolt be arról, hogy a Ventura megyei autópálya-rendőrség letartóztatta a világsztárt, miután szerda este 9 óra 30 perckor ittas vezetésen kapták. A lap által megszerzett jelentések szerint Britney börtönben töltötte az éjszakát és végül csütörtök reggel 6-kor hagyhatta el az intézményt. Az énekesnő kocsiját egy Thousan Oaks-i vontatótelepre szállították, neki pedig várhatóan május 4-én meg kell jelennie a bíróságon. Pár órával az eset után újfent törölte magát az Instagramról és egyelőre nem szólalt meg a rendőrségi ügyéről. A lap szerint nem ez volt Britney első összetűzése a rendőrökkel, ugyanis 2025 májusában jelenetet rendezett egy magánrepülő biztonsági személyzetével, miután több pohár alkoholt is elfogyasztott és balhézni kezdett. Később még egy cigarettára is rágyújtott állítólag a nemzetközi repülőtéren. Ezután hívták rá a rendőröket.

Britney Spears botrányai itt olvashatod el korábbi cikkeinket:

Hatalmas bajban lehet Britney Spears − Videó

Újabb aggasztó hírek láttak napvilágot az egykori pophercegnőről. Britney Spears eladta a teljes zenei katalógusát.

Britney Spears vállalhatatlan állapotban ült a volán mögé: majdnem elütötte a barátját, áttért a szemközti sávba és alig jutott be otthonába is − Videó

Az énekesnő dührohamot kapott mindattól, amit Kevin Federline a memoárjában leírt. Britney úgy vezetett, mint egy őrült.

Britney Spears bezárkózott: már a családtagjainak sem veszi fel a telefont

Az énekesnő rokonai nemrég arról beszéltek, hogy hiába keresik vele a kapcsolatot, nem reagál az SMS-ekre és az aggódó telefonhívásokra sem.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu