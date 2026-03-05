Addig jár a korsó a kútra: letartóztatták Britney Spearst ittas vezetés miatt

Megdöbbentő hírek érkeztek Kaliforniából. Sajtóinformációk szerint szerda este a rendőrség letartóztatta a 44 éves Britney Spearst, aki ittas vezetés miatt az éjszakát az egyik helyi örsön töltötte. A jelentések szerint tárgyalás vár az énekesnőre. Jövünk a részletekkel.
- Az énekesnő tavaly októberben botrányt okozott, miután egy olyan videó került fel róla az internetre, amelyen állítólag ittasan vezetett
- Az eset során majdnem balesetet okozott, miközben egy barátja mellette ült a kocsiban
- Pár nappal később Britney törölte magát a közösségi médiából, azonban decemberben visszatért és reménykeltő bejegyzéseket osztott meg arról, hogy felvette vele a kapcsolatot az egyik fia
- 2026 elején kiderült, hogy Britney Spears eladta a teljes zenei életművét
- A barátai és családtagjai aggódnak érte, hogy az így kapott milliók csak még mélyebbre taszítják a mentális problémákkal küzdő énekesnőt
Ittasan vezetett Britney Spears
Most a The Sun számolt be arról, hogy a Ventura megyei autópálya-rendőrség letartóztatta a világsztárt, miután szerda este 9 óra 30 perckor ittas vezetésen kapták. A lap által megszerzett jelentések szerint Britney börtönben töltötte az éjszakát és végül csütörtök reggel 6-kor hagyhatta el az intézményt. Az énekesnő kocsiját egy Thousan Oaks-i vontatótelepre szállították, neki pedig várhatóan május 4-én meg kell jelennie a bíróságon. Pár órával az eset után újfent törölte magát az Instagramról és egyelőre nem szólalt meg a rendőrségi ügyéről. A lap szerint nem ez volt Britney első összetűzése a rendőrökkel, ugyanis 2025 májusában jelenetet rendezett egy magánrepülő biztonsági személyzetével, miután több pohár alkoholt is elfogyasztott és balhézni kezdett. Később még egy cigarettára is rágyújtott állítólag a nemzetközi repülőtéren. Ezután hívták rá a rendőröket.
