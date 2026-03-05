Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 5., csütörtök

A nők szerint nyilvánvaló, de a férfiak nem értik: 5+1 szájbarágós jele annak, hogy itt az eljegyzés ideje

Simon Benedek
2026.03.05.
Vannak jelek, amelyek egyértelműen arra utalnak, hogy egy férfinak ideje eljegyeznie a barátnőjét. De mi van akkor, ha a pasik egyszerűen nem veszik a lapot? Íme 5 szájbarágós jel, ami után már nem kétséges: eljött az eljegyzés ideje.

Az eljegyzés, az esküvő, a házasság és a gyermekvállalás egy olyan eseménysorozat, amely minden nő életében hatalmas jelentőséggel bír. Amikor egy nő végre megtalálja élete párját, akkor gyakorlatilag már csak arra vár, hogy mikor kérik meg a kezét. De mi történik, ha a várva várt pillanat sosem jön el? Ilyenkor jönnek a finom célzások… vagy éppen a kevésbé finomak. Összegyűjtöttük azt az 5 legnyilvánvalóbb jelet, amelyekből a férfiaknak is le kellene esnie: eljött az eljegyzés ideje

Egy nő eljegyzésre szánta el magát és megkérte a barátja kezét.
Az eljegyzés igényére utaló jelek a nők számára egyértelműnek tűnhetnek, de vajon mit gondolnak a férfiak?
5+1 szájbarágós jel: ha ezeket csinálja egy nő, eljött az eljegyzés ideje

A nők folyamatosan jeleket küldenek a férfiaknak arról, hogy mit szeretnének éppen. De biztos, hogy ezek mindig egyértelműnek? Sajnos az a tapasztalat, hogy néha bizony nyilvánvalóbb módszerekkel kell kifejezniük a hölgyeknek az akaratukat ahhoz, hogy az erősebbik nem képviselői is megértsék a kívánalmaikat. Ezúttal 5+1 olyan szájbarágós jelet szedtünk össze, amelyekkel a férfiak tudtára adhatod, hogy eljött az idő a lánykérésre – számolt be a lanewoodsjewelry.com.

Az „én” helyett „mi”

Amikor egy nő szóhasználatában az „én” helyett a „mi” és az „együtt” kezd el megjelenni, az a legbiztosabb jel arra, hogy készen áll magasabb szintre lépni a párkapcsolatotokban. Azt jelenti, hogy a gondolatai már nem a saját élete körül förögnak, hanem egy közös jövőt képzel el. 

Esküvőlázban ég

Ha egy egy nő egyre több esküvős filmet néz, menyasszonyi ruhaszalonokat követ a neten, és lelkesen vesz részt a barátnői lagzijainak szervezésében, az általában nem a véletlen műve. Elkapta őt az esküvőláz, és bizony diszkréten jelezheti ezzel, hogy ideje a lánykérésnek. 

A „mi lenne, ha” beszélgetések

Amikor a beszélgetéseitekben egyre gyakrabban kerül szóba a közös jövő – ház, gyerekek, utazás –, akkor egy nő fejben már azt tervezi, hogy az egész életeteket együtt élitek le.

Gyakori kitérők az ékszerboltok felé

Ha séta közben hirtelen meg-megáll egy-egy ékszerbolt kirakata előtt, és különös érdeklődést mutat a jegygyűrűk iránt, az aligha puszta véletlen. Ez az egyik legklasszikusabb – és legárulkodóbb –, jele annak, hogy itt az ideje, hogy eljegyezzék

Hirtelen barátság a családtagokkal

A nők ritkán tesznek bármit ok nélkül. Ha a barátnőd hirtelen szorosabb kapcsolatot ápol a szüleiddel, testvéreiddel, az nemcsak kedvesség – hanem tudatos lépés is lehet afelé, hogy már a család részének tekintse magát.

Esküvős posztok a közösségi oldalakon

Ha a Pinteresten, Instagramon vagy TikTokon sorra menti a menyasszonyi ruhákat és dekorötleteket, az már nem puszta álmodozás, hanem tudatos felkészülés az eljegyzésre és az esküvőre.

