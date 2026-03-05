Palvin Barbi babát vár? A rajongók szúrták ki a gyanús jeleket - Videó

Március elején világsztárok sora érkezett a párizsi Louvre Múzeumba, hogy részt vegyenek a Grand Diner du Louvre rendezvényén. A hírességek között ott volt a legismertebb magyar modell, Palvin Barbi is, aki a férjével érkezett az eseményre. A fotósok hada szinte azonnal megrohamozta őket, a rajongók pedig kiszúrták, hogy Barbi - rá nem jellemző módon - kerülte a kamerák kereszttüzét és a felvételeken feltűnően takargatta a hasát. A követőinek több sem kellett, azonnal teóriákat kezdtek gyártani.

Palvin Barbi és Dylan Sprouse a Louvre előtt

Fotó: Profimédia

Palvin Barbi várandóssága visszatérő pletyka Lapunk korábban beszámolt arról, hogy évről-évre visszatérő híresztelések terjednek arról, hogy a szépség babát vár

Ezek a pletykák tavaly kaptak új erőre, miután Barbi arról beszélt, hogy szívesen válna már édesanyává

A férjével, Dylannel 8 éve alkotnak egy párt, három éve pedig hivatalosan is összekötötték az életüket, úgyhogy már semmi nem tarthatja vissza őket attól, hogy családot alapítsanak

Március elején pedig több olyan felvétel is napvilágot látott, amelyeken a hasát takargatta a híresség

Palvin Barbi terhes? A rajongói szerint egyértelműen igen

A gála előtt Barbi és Dylan vállalták, hogy néhány kép erejéig pózolnak a kameráknak. A szupermodell azonban először csak a férjét küldte előre, ő pedig amint észrevette, hogy TikTok-videó készül róla, azonnal takargatni kezdte a pocakját. Később előrehajolt, hogy ne látszódjon a hasa a felvételeken, majd a közös képeken végig a teste előtt összekulcsolt kezekkel állt, mintha szándékosan odafigyelne rá, hogy a fotókon ne látszódjon a pocakja.

Az internetre felkerült felvétel alatt több száz komment érkezett, amelyek nagy része arra volt kíváncsi, hogy vajon Palvin Barbi gyermeket vár-e. Többen szóvá tették azt is, hogy két ilyen gyönyörű ember közös babája valószínűleg egy genetikai csoda lenne.

Ha kíváncsiak vagytok a gyanús felvételre, azt itt tudjátok megtekinteni:

Palvin Barbi magánéletével kapcsolatos korábbi cikkeinket itt tudod elolvasni: