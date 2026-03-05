Palvin Barbi babát vár? A rajongók szúrták ki a gyanús jeleket - Videó

Március elején világsztárok sora érkezett a párizsi Louvre Múzeumba, hogy részt vegyenek a Grand Diner du Louvre rendezvényén. A hírességek között ott volt a legismertebb magyar modell, Palvin Barbi is, aki a férjével érkezett az eseményre. A fotósok hada szinte azonnal megrohamozta őket, a rajongók pedig kiszúrták, hogy Barbi - rá nem jellemző módon - kerülte a kamerák kereszttüzét és a felvételeken feltűnően takargatta a hasát. A követőinek több sem kellett, azonnal teóriákat kezdtek gyártani.
Palvin Barbi várandóssága visszatérő pletyka
- Lapunk korábban beszámolt arról, hogy évről-évre visszatérő híresztelések terjednek arról, hogy a szépség babát vár
- Ezek a pletykák tavaly kaptak új erőre, miután Barbi arról beszélt, hogy szívesen válna már édesanyává
- A férjével, Dylannel 8 éve alkotnak egy párt, három éve pedig hivatalosan is összekötötték az életüket, úgyhogy már semmi nem tarthatja vissza őket attól, hogy családot alapítsanak
- Március elején pedig több olyan felvétel is napvilágot látott, amelyeken a hasát takargatta a híresség
Palvin Barbi terhes? A rajongói szerint egyértelműen igen
A gála előtt Barbi és Dylan vállalták, hogy néhány kép erejéig pózolnak a kameráknak. A szupermodell azonban először csak a férjét küldte előre, ő pedig amint észrevette, hogy TikTok-videó készül róla, azonnal takargatni kezdte a pocakját. Később előrehajolt, hogy ne látszódjon a hasa a felvételeken, majd a közös képeken végig a teste előtt összekulcsolt kezekkel állt, mintha szándékosan odafigyelne rá, hogy a fotókon ne látszódjon a pocakja.
Az internetre felkerült felvétel alatt több száz komment érkezett, amelyek nagy része arra volt kíváncsi, hogy vajon Palvin Barbi gyermeket vár-e. Többen szóvá tették azt is, hogy két ilyen gyönyörű ember közös babája valószínűleg egy genetikai csoda lenne.
Ha kíváncsiak vagytok a gyanús felvételre, azt itt tudjátok megtekinteni:
Palvin Barbi magánéletével kapcsolatos korábbi cikkeinket itt tudod elolvasni: