Mariah Carey 57 éves lett: a karácsony királynőjének elképesztő története a világhírig

Kevés olyan popikon létezik, mint Mariah Carey, akinek a neve ennyire egyetlen ünnephez kötődik. Amint közeledik december, a világ streamingplatformjai szinte egyszerre indítják el a legendás dalt, az All I Want for Christmas Is You-t. A szám már több mint harminc éve hódít, és minden évben újra a slágerlisták élére kerül – mintha a karácsony hivatalos hangja lenne. De a popdíva története jóval több ennél az egyetlen, bár kétségtelenül ikonikus dalnál.
Ki áll a legendás karácsonyi slágerek mögött? Így lett világsztár Mariah Carey
- Mariah Carey már fiatalon berobbant a zeneiparba, és rekordokat döntött.
- A popdíva neve mára szinte összeforrt a karácsonnyal.
- 57 évesen is aktív: új projektek, család és ikonikus státusz.
A történet egy tehetséges fiatal lánnyal kezdődik, aki New York környékén nőtt fel, és már gyerekként rendkívüli hangterjedelemmel rendelkezett. Mariah Carey nemcsak énekelt, hanem dalokat is írt – ami később az egyik legnagyobb erőssége lett.
A nagy áttörés az 1990-es évek elején érkezett. Debütáló albuma azonnal hatalmas siker lett, és rögtön több listavezető slágert hozott magával. A kritikusok a hangját szinte természetfeletti adottságnak nevezték, hisz az öt oktávos hangterjedelem ritka még a popzene világában is.
A kilencvenes években egymást követték a slágerek, és a popdíva gyorsan a korszak egyik legmeghatározóbb előadójává vált.
A legnagyobb slágerek Mariah Carey-től, amiket sosem felejtünk
Ha egyetlen előadót kellene választani, akinek a dalai végigkísérték a kilencvenes és kétezres éveket, sokan biztosan Mariah Carey nevét mondanák.
A legismertebb slágerek között szerepel például a
- Hero
- Fantasy
- We Belong Together
- és természetesen az örökzöld All I Want for Christmas Is You, ami nem mellesleg hatalmas bevételt hozott a dívának.
Ezek a dalok nemcsak rádiós sikerek lettek, hanem generációk számára váltak érzelmi emlékekké, legyen szó szakításról, szerelemről vagy egy meghitt decemberi estéről.
Mariah Carey gyerekei
A popdíva magánélete sokszor került a reflektorfénybe, különösen amikor megszülettek ikergyerekei. A sztár két gyermeket nevel, Monroe és Moroccan nevű ikreit, akik gyakran feltűnnek édesanyjuk közösségi médiájában, bár az énekesnő több interjúban is megemlítette, hogy nem szeretné kitenni a gyerekeit a média világának és azt sem szeretné, ha a gyerekei művészeti szakmát választanának majd a későbbiekben. Nick Cannonnal való válása után kifejezetten elzárta a gyerekeit a paparazzok elől.
Így fest ma a popdíva: Mariah Carey 2026-os projektjei
57 évesen az énekesnő még mindig aktív, sőt. Koncertek, ünnepi turnék és új zenei projektek is szerepelnek a tervei között. Példának okáért, ő nyitotta az idei téli olimpiát is. Emellett folyamatosan dolgozik különböző produkciókon és televíziós projektekben is, miközben a streamingplatformokon dalai továbbra is milliós hallgatottságot produkálnak.
A karácsonyi szezonban pedig szinte garantált, hogy újra előkerül A legendás dal – és vele együtt a popdíva neve is. Mariah Carey egyszerre egy legenda és mém – hiszen az internet a karácsonyt már csak vele tudja illusztrálni.
De a humor mögött egy elképesztő karrier áll: több évtizednyi sláger, rekordeladások és egy hang, amelyet az egész világ felismer.
