2026. márc. 27., péntek

Mariah Carey 57 éves lett: a karácsony királynőjének elképesztő története a világhírig

Hajdu Viktória
2026.03.27.
57 éves lett a nő, aki nélkül ma már elképzelhetetlen a karácsony. De vajon milyen volt Mariah Carey útja a világhírig?

Kevés olyan popikon létezik, mint Mariah Carey, akinek a neve ennyire egyetlen ünnephez kötődik. Amint közeledik december, a világ streamingplatformjai szinte egyszerre indítják el a legendás dalt, az All I Want for Christmas Is You-t. A szám már több mint harminc éve hódít, és minden évben újra a slágerlisták élére kerül – mintha a karácsony hivatalos hangja lenne. De a popdíva története jóval több ennél az egyetlen, bár kétségtelenül ikonikus dalnál.

Mariah Carey 57 évesen is a legnagyobb díva a popszakmában.
Ki áll a legendás karácsonyi slágerek mögött? Így lett világsztár Mariah Carey

  • Mariah Carey már fiatalon berobbant a zeneiparba, és rekordokat döntött.
  • A popdíva neve mára szinte összeforrt a karácsonnyal.
  •  57 évesen is aktív: új projektek, család és ikonikus státusz.

A történet egy tehetséges fiatal lánnyal kezdődik, aki New York környékén nőtt fel, és már gyerekként rendkívüli hangterjedelemmel rendelkezett. Mariah Carey nemcsak énekelt, hanem dalokat is írt – ami később az egyik legnagyobb erőssége lett.

A nagy áttörés az 1990-es évek elején érkezett. Debütáló albuma azonnal hatalmas siker lett, és rögtön több listavezető slágert hozott magával. A kritikusok a hangját szinte természetfeletti adottságnak nevezték, hisz az öt oktávos hangterjedelem ritka még a popzene világában is.

A kilencvenes években egymást követték a slágerek, és a popdíva gyorsan a korszak egyik legmeghatározóbb előadójává vált.

A legnagyobb slágerek Mariah Carey-től, amiket sosem felejtünk

Ha egyetlen előadót kellene választani, akinek a dalai végigkísérték a kilencvenes és kétezres éveket, sokan biztosan Mariah Carey nevét mondanák.

Ezek a dalok nemcsak rádiós sikerek lettek, hanem generációk számára váltak érzelmi emlékekké, legyen szó szakításról, szerelemről vagy egy meghitt decemberi estéről.

Mariah Carey gyerekei

A popdíva magánélete sokszor került a reflektorfénybe, különösen amikor megszülettek ikergyerekei. A sztár két gyermeket nevel, Monroe és Moroccan nevű ikreit, akik gyakran feltűnnek édesanyjuk közösségi médiájában, bár az énekesnő több interjúban is megemlítette, hogy nem szeretné kitenni a gyerekeit a média világának és azt sem szeretné, ha a gyerekei művészeti szakmát választanának majd a későbbiekben. Nick Cannonnal való válása után kifejezetten elzárta a gyerekeit a paparazzok elől. 

Így fest ma a popdíva: Mariah Carey 2026-os projektjei

57 évesen az énekesnő még mindig aktív, sőt. Koncertek, ünnepi turnék és új zenei projektek is szerepelnek a tervei között. Példának okáért, ő nyitotta az idei téli olimpiát is. Emellett folyamatosan dolgozik különböző produkciókon és televíziós projektekben is, miközben a streamingplatformokon dalai továbbra is milliós hallgatottságot produkálnak.

A karácsonyi szezonban pedig szinte garantált, hogy újra előkerül A legendás dal – és vele együtt a popdíva neve is. Mariah Carey egyszerre egy legenda és mém – hiszen az internet a karácsonyt már csak vele tudja illusztrálni.

De a humor mögött egy elképesztő karrier áll: több évtizednyi sláger, rekordeladások és egy hang, amelyet az egész világ felismer.

