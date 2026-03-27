Mariah Carey 57 éves lett: a karácsony királynőjének elképesztő története a világhírig

Kevés olyan popikon létezik, mint Mariah Carey, akinek a neve ennyire egyetlen ünnephez kötődik. Amint közeledik december, a világ streamingplatformjai szinte egyszerre indítják el a legendás dalt, az All I Want for Christmas Is You-t. A szám már több mint harminc éve hódít, és minden évben újra a slágerlisták élére kerül – mintha a karácsony hivatalos hangja lenne. De a popdíva története jóval több ennél az egyetlen, bár kétségtelenül ikonikus dalnál.

Mariah Carey 57 évesen is a legnagyobb díva a popszakmában.

Ki áll a legendás karácsonyi slágerek mögött? Így lett világsztár Mariah Carey

A történet egy tehetséges fiatal lánnyal kezdődik, aki New York környékén nőtt fel, és már gyerekként rendkívüli hangterjedelemmel rendelkezett. Mariah Carey nemcsak énekelt, hanem dalokat is írt – ami később az egyik legnagyobb erőssége lett.

A nagy áttörés az 1990-es évek elején érkezett. Debütáló albuma azonnal hatalmas siker lett, és rögtön több listavezető slágert hozott magával. A kritikusok a hangját szinte természetfeletti adottságnak nevezték, hisz az öt oktávos hangterjedelem ritka még a popzene világában is.

A kilencvenes években egymást követték a slágerek, és a popdíva gyorsan a korszak egyik legmeghatározóbb előadójává vált.

A legnagyobb slágerek Mariah Carey-től, amiket sosem felejtünk

Ha egyetlen előadót kellene választani, akinek a dalai végigkísérték a kilencvenes és kétezres éveket, sokan biztosan Mariah Carey nevét mondanák.

A legismertebb slágerek között szerepel például a Hero

Fantasy

We Belong Together

és természetesen az örökzöld All I Want for Christmas Is You, ami nem mellesleg hatalmas bevételt hozott a dívának.

Ezek a dalok nemcsak rádiós sikerek lettek, hanem generációk számára váltak érzelmi emlékekké, legyen szó szakításról, szerelemről vagy egy meghitt decemberi estéről.

Mariah Carey gyerekei

A popdíva magánélete sokszor került a reflektorfénybe, különösen amikor megszülettek ikergyerekei. A sztár két gyermeket nevel, Monroe és Moroccan nevű ikreit, akik gyakran feltűnnek édesanyjuk közösségi médiájában, bár az énekesnő több interjúban is megemlítette, hogy nem szeretné kitenni a gyerekeit a média világának és azt sem szeretné, ha a gyerekei művészeti szakmát választanának majd a későbbiekben. Nick Cannonnal való válása után kifejezetten elzárta a gyerekeit a paparazzok elől.