2026. márc. 21., szombat Benedek

Botrányok és mentális gondok: Nicholas Brendon sosem titkolta küzdelmeit

depresszió Buffy, a vámpírok réme Nicholas Brendon
A Buffy, a vámpírok réme színésze többször is beszélt arról, hogy nehézségei vannak. Nicholas Brendon jogi és egészségi gondokkal is küzdött.

Ahogy megírtuk, meghalt Nicholas Brendon, aki a Buffy, a vámpírok rémében Xander Harrist alakította. A színészt álmában érte a halál, a családja szívszorító közleményt adott ki. Brendonnak több botrány és jogi probléma is övezte életét, többször letartóztatták és mentális kihívásokkal is küzdött. 

Nicholas Brendon beszélt súlyosbodó depressziójáról és szerhasználati problémáiról is.
Forrás: Getty Images North America

Nicholas Brendon depressziós volt

2010 óta többször is lehetett olvasni Nicholas Brendon botrányairól,  2021 óta súlyosbodó depressziójáról és szerhasználati problémáiról, valamint egészségügyi gondjairól is, beleértve az öngyilkossági kísérletét, amelyekről ő maga is beszélt − írja a Hollywood Reporter.

A betegségeim és függőségeim napi küzdelmet jelentenek számomra, és elkötelezett vagyok amellett, hogy életem végéig dolgozzak rajtuk. Ennek fontos része, hogy a pozitív dolgokra koncentráljak. Sok hibát követtem el, és megbántottam embereket, akik fontosak számomra

idézi korábbi nyilatkozatát a Bors.

Több betegség is gyötörte a színészt

2023-ban szívrohamon esett át és cauda equina syndrome nevű súlyos gerincbetegsége is volt, többször műtötték emiatt. 2015-ben Dr. Phil műsorában nem tagadta alkoholproblémáit, ám a beszélgetés közben felállt és kisétált a stúdióból. Később ezt előző esti alkoholfogyasztásával és a stresszel, valamint a műsorvezető tapintatlanságával magyarázta.

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

Elhunyt a Buffy, a vámpírok réme színésze: álmában érte a halál

A színész halálát a családja jelentette be. Nicholas Brendon 54 éves volt.

Sokkoló: áldozatok torz képei díszíthették Jeffrey Epstein villáját

Egyre súlyosabb kérdések merülnek fel a szexuális ragadozó ügye körül. A hatóságok által közzétett anyagok új, sokkoló részletekre világítanak rá Jeffrey Epstein manhattani villájával kapcsolatban, és a bukott András herceg neve is ismét felmerül.

Egy korszak ikonja: Chuck Norris 5 legjobb filmje, ami örökre velünk marad

VHS-zaj, pattogatott kukorica és egy férfi, aki mindig nyert. De mindegyik filmje megvan? Chuck Norrisra emlékezünk.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
