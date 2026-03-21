Sokkoló: áldozatok torz képei díszíthették Jeffrey Epstein villáját

Újabb megdöbbentő részletek kerültek napvilágra Jeffrey Epstein manhattani rezidenciájáról, miután az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma január végén több millió dokumentumot és fényképet hozott nyilvánosságra. A közzétett anyagok alapján a nyomozók azt sem zárják ki, hogy a pénzember emberkereskedelem áldozatait sajátos, torz „műalkotások” témájaként használhatta fel: egyre több bizarr részlet lát napvilágot az Epstein-aktákból.

Több millió dokumentum került nyilvánosságra az Epstein-aktákból

Gyanús, manipulált képeket találtak a manhattani villában

Felmerült, hogy áldozatok képeit is felhasználhatták a műalkotásokhoz

András herceg is feltűnik az egyik fotón

A házban több nyugtalanító, bizarr tárgyat dokumentáltak

Az új részletek tovább erősítik a botrány körüli kérdéseket

A dokumentumok egy kiterjedt, mintegy hárommillió tételből álló gyűjtemény részét képezik, és eddig nem látott betekintést nyújtanak Epstein Upper East Side-i otthonába. Az ingatlant a múltban számos befolyásos személy is felkereste, köztük Bill Gates, Woody Allen, Ghislaine Maxwell és Andrew Mountbatten-Windsor.

A nyilvánosságra hozott képek között több olyan portré és fotó is szerepel, amelyeken az arcokat a hatóságok kitakarták. A nyomozók szerint ezek a képek különösen aggasztóak: egyes feltételezések szerint eredetileg azonosítható személyeket ábrázoltak, akiket később különböző módokon átalakítottak, majd a házban kiállítottak.

Egy, az ügyhöz közel álló forrás úgy fogalmazott: több kép esetében egyértelműen látszik, hogy módosították az eredeti felvételeket, ami komoly kérdéseket vet fel az ábrázolt személyek kilétével és a képek keletkezésének körülményeivel kapcsolatban. Egy másik forrás szerint egyre erősödik a gyanú, hogy ezek közül néhány alkotás valódi, Epstein hálózatához köthető embereket ábrázolhat.

A kollekcióban bekeretezett fotók, festmények és stilizált nyomatok is megtalálhatók. Bár az arcokat a nyilvánosságra hozatal előtt kitakarták, a testek és a környezet sok esetben jól kivehető maradt – több képen meztelen alakok is szerepelnek.

A felvételek között olyan képek is akadnak, amelyek Epsteint társasági eseményeken, ismert személyiségek körében mutatják. Az egyik sokat emlegetett fotón Andrew Mountbatten-Windsor látható, amint egy fiatal nő fölé hajol; a nő arcát ezen a képen is kitakarták.