Elhunyt a Buffy, a vámpírok réme színésze: álmában érte a halál

Nicholas Brendon leginkább a Buffy, a vámpírok réme című sorozatból volt ismert, ahol hét évadon át Xander Harris karakterét alakította, de láthattuk Gyilkos elmékben is.
Családja közleményben búcsúzik Nicholas Brendontól
„Megtört szívvel jelentjük be testvérünk és fiunk, Nicholas Brendon halálát. Álmában, természetes okokból hunyt el. A legtöbben színészként ismerték, olyan karakterekként, akiket életre keltett az évek során. Az utóbbi években azonban a festészet és a művészet lett a szenvedélye. Akik igazán ismerték, tudták, hogy művészete az egyik legtisztább tükörképe annak, aki ő volt” − olvasható többek között a család közleményében és hozzátették, Nicholasnak nehézségei voltak, gyógyszereket szedett.
A család a magánéletük tiszteletben tartását kérte.
A színész korábban többször beszélt mentális problémáiról.
