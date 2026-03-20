„Büszke vagyok, hogy a fiad lehetek” – szívszorító posztban búcsúzott Chuck Norristól fia, Dakota

Szívszorító sorokkal búcsúznak Chuck Norristól, miután a hollywoodi legenda 86 éves korában, Hawaiin elhunyt. A színészt nem sokkal halála előtt egészségügyi vészhelyzet miatt szállították kórházba, majd csütörtök reggel örökre lehunyta szemét.

86 éves korában elhunyt Chuck Norris.

Forrás: Getty Images North America

86 éves korában elhunyt Chuck Norris

Fia, Dakota Norris megható posztban búcsúzott tőle

A hollywoodi sztár sürgősségi ellátás után hunyt el

Világsztárok sora emlékezett meg róla, köztük Lee Majors, Sylvester Stallone és Priscilla Presley

A család szerint békében, szerettei körében távozott

Az egész világ gyászolja Chuck Norrist

A gyászhírt követően fia, Dakota Norris egy megható bejegyzéssel búcsúzott édesapjától az Instagramon. „Apa, nehéz megtalálni a megfelelő szavakat, de megpróbálom. Te voltál az az ember, akire egész életemben felnéztem” – írta. Hozzátette, hogy apja nagylelkűsége, bátorsága, fegyelme és hite mind olyan értékek voltak, amelyeket mindig csodált benne. Úgy fogalmazott: Chuck Norris volt a legjobb apa, akit csak kívánhatott, aki minden helyzetben mellette állt, és soha nem mulasztotta el kifejezni szeretetét. „Büszke vagyok, hogy a fiad lehetek. Az emlékek és a tőled kapott tanítások örökre velem maradnak” – írta, hozzátéve: mindent köszön, és örökké hiányozni fog neki.

Így búcsúztak a hírességek Chuck Norristól

Nemcsak a család, hanem a sztárvilág is sorra búcsúzik a legendától. Lee Majors – akivel a Walker, a texasi kopóban szerepelt együtt – közösségi oldalán úgy fogalmazott: egy közeli barátot veszített el, akivel megtiszteltetés volt együtt dolgozni. „Nemcsak a vásznon volt legenda, hanem a való életben is egy kedves, erős és őszinte ember volt” – írta, majd búcsúzóul hozzátette: talán most a „jó Istent is megtanítja néhány karatefogásra”.

Priscilla Presley szintén megható sorokkal emlékezett meg róla, felidézve, hogy Chuck Norris nemcsak barátja, hanem korábban a karateoktatója is volt. Sylvester Stallone, akivel A feláldozhatók című filmben dolgozott együtt, úgy jellemezte: minden tekintetben igazi amerikai volt, kivételes ember, és részvétét fejezte ki a családnak. Dolph Lundgren pedig arról írt, hogy Norris egész pályafutása során példaképként szolgált számára, akiben egyszerre volt jelen az erő, az alázat és a tisztelet – szúrta ki a Daily Mail.