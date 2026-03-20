„Büszke vagyok, hogy a fiad lehetek” – szívszorító posztban búcsúzott Chuck Norristól fia, Dakota

Szívszorító sorokkal búcsúznak Chuck Norristól, miután a hollywoodi legenda 86 éves korában, Hawaiin elhunyt. A színészt nem sokkal halála előtt egészségügyi vészhelyzet miatt szállították kórházba, majd csütörtök reggel örökre lehunyta szemét.
Az egész világ gyászolja Chuck Norrist
A gyászhírt követően fia, Dakota Norris egy megható bejegyzéssel búcsúzott édesapjától az Instagramon. „Apa, nehéz megtalálni a megfelelő szavakat, de megpróbálom. Te voltál az az ember, akire egész életemben felnéztem” – írta. Hozzátette, hogy apja nagylelkűsége, bátorsága, fegyelme és hite mind olyan értékek voltak, amelyeket mindig csodált benne. Úgy fogalmazott: Chuck Norris volt a legjobb apa, akit csak kívánhatott, aki minden helyzetben mellette állt, és soha nem mulasztotta el kifejezni szeretetét. „Büszke vagyok, hogy a fiad lehetek. Az emlékek és a tőled kapott tanítások örökre velem maradnak” – írta, hozzátéve: mindent köszön, és örökké hiányozni fog neki.
Így búcsúztak a hírességek Chuck Norristól
Nemcsak a család, hanem a sztárvilág is sorra búcsúzik a legendától. Lee Majors – akivel a Walker, a texasi kopóban szerepelt együtt – közösségi oldalán úgy fogalmazott: egy közeli barátot veszített el, akivel megtiszteltetés volt együtt dolgozni. „Nemcsak a vásznon volt legenda, hanem a való életben is egy kedves, erős és őszinte ember volt” – írta, majd búcsúzóul hozzátette: talán most a „jó Istent is megtanítja néhány karatefogásra”.
Priscilla Presley szintén megható sorokkal emlékezett meg róla, felidézve, hogy Chuck Norris nemcsak barátja, hanem korábban a karateoktatója is volt. Sylvester Stallone, akivel A feláldozhatók című filmben dolgozott együtt, úgy jellemezte: minden tekintetben igazi amerikai volt, kivételes ember, és részvétét fejezte ki a családnak. Dolph Lundgren pedig arról írt, hogy Norris egész pályafutása során példaképként szolgált számára, akiben egyszerre volt jelen az erő, az alázat és a tisztelet – szúrta ki a Daily Mail.
Chuck Norris halálának okát nem hozták nyilvánosságra
A színész hivatalos közösségi oldalán közzétett családi közlemény megerősítette: hirtelen veszteség érte őket. Bár a halál körülményeit nem kívánták részletezni, hangsúlyozták, hogy Norris szerettei körében, békében hunyt el. Mint írták, a világ számára harcművész, színész és az erő szimbóluma volt, számukra azonban mindenekelőtt szerető férj, apa, nagyapa és a család lelke.
A közlemény kiemelte, hogy életét hit, céltudatosság és a szerettei iránti rendíthetetlen elkötelezettség jellemezte. Munkájával és személyiségével milliókat inspirált világszerte, és maradandó hatást gyakorolt az emberek életére. A család háláját fejezte ki mindazért az időért, amelyet vele tölthettek, és külön köszönetet mondtak a rajongóknak a támogatásért és szeretetért, amelyet az utóbbi napokban is éreztek.
Chuck Norris harcművészből lett filmsztár
Chuck Norris pályafutása a harcművészetek világából indult: az Egyesült Államok Légierejében szolgált, majd több bajnokságot is megnyert. Több küzdősportban szerzett fekete övet, és saját harcművészeti irányzatot is alapított Chun Kuk Do néven. Később hírességeket is edzett, miközben filmes karrierje is egyre magasabbra ívelt.
A vásznon Bruce Lee oldalán tűnt fel először A sárkány útja című filmben, majd Steve McQueen bátorítására kezdett komolyabban színészkedni. Legnagyobb sikereit akciófilmekkel érte el, valamint a Walker, a texasi kopó című sorozattal, amelyben Cordell Walker szerepében vált világszerte ismertté. A sorozat 2001-es befejezése után még több filmben szerepelt, utolsó jelentős mozifilmje a 2012-es A feláldozhatók 2 volt.
Halálával nemcsak egy ikonikus akcióhős, hanem egy egész korszak meghatározó alakja távozott.
