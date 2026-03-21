A Coldplay csókkamerás botrányának női főszereplője kitálal az ominózus lebukásról

A Coldplay csókkamerás botrányáról a volt HR-vezető, Kristin Cabot Oprah Winfreynek beszélt.

Ha eddig nem egy kő alatt éltél, akkor bizonyára hallottál a tavalyi év legnagyobb égéséről, amikor két szerető egy Coldplay-koncerten bukott le az egész világ előtt. Most megtörte a csendet a Coldplay csókkamerás botrányának női tagja, Kristin Cabot. 

A Coldplay csókkamerás botránya: Kristin Cabot és Andy Byron lebuktak.
A Coldplay csókkamerás botránya két karriert tett tönkre

A páros női tagja, Kristin Cabot most Oprah Winfreynek beszélt az ominózus estéről: elmondta, hogy a válófélben lévő férje is a koncerten volt, bár erről csak a gyermeke üzenetéből értesült. „Arra gondoltam, hogy te jó ég, a férjem is az épületben van. Vajon mennyire lesz furcsa, ha meglát Andyvel? De aztán megnyugtattam magam, hogy a Gillette Stadionban vagyok, 55 ezer emberrel, körülbelül nulla esély van arra, hogy összefussunk” – idézte fel a nő

Kristin hozzátette, a volt férje tudta, hogy nagyon jóban vannak Andyvel. Cabot pedig hangsúlyozta: házassága már a koncert előtt véget ért. Elmondása szerint azt hitte, hogy a Andy Byron is épp válófélben van, de mint utólag kiderült, erről szó sem volt. A nő azt állítja, hogy a koncerten közeledtek egymáshoz először nőként és férfiként Byronnal, egyébként nem volt viszonyuk egymással.

A botrányt követően először a vezérigazgató mondott fel, majd Cabot is távozott az Astronomertől, és 2025 augusztusában hivatalosan is beadta a válókeresetet.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Sokkoló: áldozatok torz képei díszíthették Jeffrey Epstein villáját

Egyre súlyosabb kérdések merülnek fel a szexuális ragadozó ügye körül. A hatóságok által közzétett anyagok új, sokkoló részletekre világítanak rá Jeffrey Epstein manhattani villájával kapcsolatban, és a bukott András herceg neve is ismét felmerül.

Gyászol a világ: meghalt Chuck Norris

A családja jelentette be a megrendítő hírt: elhunyt Chuck Norris. A legendás színészt nemrég kórházba szállították, halálának pontos oka azonban egyelőre nem ismert.

Justin Bieber és Usher csúnyán összebalhéztak Beyoncé és Jay Z exkluzív Oscar-partiján

A sztárpár az idei Oscar-gála után rendezte meg a nagyszabású partit, ahol a sztárvilág krémje jelen volt. Justin Bieber és Usher a zárt körű rendezvényen csúnyán összevitáztak, egyesek szerint majdnem tettlegességig fajult a két énekes közötti konfliktus.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
