Újabb fordulat a Cage-botrányban: Nicolas Cage fia újra bíróság elé állt családon belüli erőszak miatt

bántalmazás Nicolas Cage fia Weston Cage
Komáromi Bence
2026.03.05.
A filmsztár fia, Weston Coppola Cage újra megjelent a bíróságon, miután az édesanyja, Christina Fulton beperelte őt családon belüli erőszakért. Nicolas Cage exe azt állítja, hogy a közös fiuk bántalmazta őt és minderről a színész tehet, mert rosszul nevelte őt.

Folytatódik a Cage-botrány. Christian Fulton nem tágít. A színésznő azt állítja, hogy a közös fiuk, Weston Coppola Cage 2024-ben egy szóváltást követően megverte őt. Ráadásul a színésznő szerint az exe, Nicolas Cage az oka annak, hogy a gyermekük erőszakossá és kiszámíthatatlanná vált felnőttkorára.

Nicolas Cage kifizette a fia óvadékát

Lapunk is beszámolt róla, hogy Westont már korábban is a rendőrség látókörébe került, miután az exfelesége azt állította, hogy fizikailag bántalmazta őt. Ám ezt az ügyet végül sikerült elsikálni. 2024 szeptemberében azonban Christina Fulton beperelte a gyermekét és azt állította, hogy egy vita hevében megverte őt a saját fia. Nicolas Cage exe akkor arról beszélt, hogy Weston örökölte az apja erőszakos természetét és amúgy is ő tehet arról, hogy idáig fajultak a dolgok. A rendőrség a második eset után őrizetbe vette a zűrös életű nepobébit, azonban az apja kifizette érte a 150 ezer dolláros óvadékot, ezért szabadlábon védekezhet.

Ha kíváncsi vagy a kaficántos ügy többi részletére, akkor nézd meg a Cage családról szóló TikTok-videónkat:

@life.hu_official

Nicolas Cage fia újra a bíróság áll Weston Coppola Cage 2024-es bírósági ügye tovább folytatódik. #life #lifehuofficial #botrány # #NicolasCage #ChristinaFulton #WestonCoppolaCage

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

 

 

 

