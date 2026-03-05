Újabb fordulat a Cage-botrányban: Nicolas Cage fia újra bíróság elé állt családon belüli erőszak miatt

Folytatódik a Cage-botrány. Christian Fulton nem tágít. A színésznő azt állítja, hogy a közös fiuk, Weston Coppola Cage 2024-ben egy szóváltást követően megverte őt. Ráadásul a színésznő szerint az exe, Nicolas Cage az oka annak, hogy a gyermekük erőszakossá és kiszámíthatatlanná vált felnőttkorára.

Nicolas Cage fia többször is bajba került az erőszakos természete miatt

Nicolas Cage kifizette a fia óvadékát

Lapunk is beszámolt róla, hogy Westont már korábban is a rendőrség látókörébe került, miután az exfelesége azt állította, hogy fizikailag bántalmazta őt. Ám ezt az ügyet végül sikerült elsikálni. 2024 szeptemberében azonban Christina Fulton beperelte a gyermekét és azt állította, hogy egy vita hevében megverte őt a saját fia. Nicolas Cage exe akkor arról beszélt, hogy Weston örökölte az apja erőszakos természetét és amúgy is ő tehet arról, hogy idáig fajultak a dolgok. A rendőrség a második eset után őrizetbe vette a zűrös életű nepobébit, azonban az apja kifizette érte a 150 ezer dolláros óvadékot, ezért szabadlábon védekezhet.

