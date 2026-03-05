Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
„Segítségre van szüksége" Britney Spears beismerte, hogy ittasan vezetett

Komáromi Bence
2026.03.05.
Az énekesnő közleményt adott ki, miután szerda este letartóztatták ittas vezetésért. Britney Spears a menedzserén keresztül üzent a nyilvánosságnak.

Sajtóközleményt adott ki Britney Spears a legújabb botránya után. Az énekesnőt szerda éjszaka a kaliforniai autópálya-rendőrség állította meg, majd őrizetbe vették, miután kiderült, hogy ittasan ült a volán mögé.

Britney Spears alkoholt fogyasztott, mielőtt kocsiba ült

  • Az énekesnő a szerda éjszakát őrizetben töltötte, miután a rendőrség letartóztatta ittas vezetésért
  • Szabadon engedése után kórházba szállították kivizsgálásra
  • Nem ez volt Britney Spears első megbicsaklása, korábban már két alkalommal is balhéba keveredett, miután a pohár fenekére nézett
  • 24 órával a legfrissebb botránya után Britney megtörte a csendet és a menedzserén keresztül megüzente, hogy vállalja a következményeket

Britney Spears menedzsere szerint az énekesnőnek segítségre van szüksége

Cade Hudson a Page Six számára megerősítette, hogy Britney elismerte a bűnösségét és felkészült a következményekre.

„A letartóztatás az első lépés volt egy régóta esedékes változásnak. Ez egy szerencsétlen incidens volt, ami teljességgel megbocsáthatatlan. Britney megteszi a megfelelő lépéseket és a jövőben betartja a törvényeket. Remélhetőleg megkapja az ehhez szükséges támogatást ebben a nehéz időszakban, ugyanis segítségre van szüksége. Az énekesnő családja és szerettei kidolgoztak egy tervet, amivel javítani szeretnének a jólétén. Köztük van a két fia, Sean Preston és Jayden James is" - árulta el a sajtóreferens.

Britney Spears botrányáról további részleteket itt tudsz elolvasni:

Addig jár a korsó a kútra: letartóztatták Britney Spearst ittas vezetés miatt

Pár hónappal ezelőtt több pletyka is szárnyra kapott arról, hogy az énekesnő egy átmulatott este után volán mögé ült. Bár Britney Spears akkor nem került bajba, most fülön csípték őt a rendőrök.

Hatalmas bajban lehet Britney Spears − Videó

Újabb aggasztó hírek láttak napvilágot az egykori pophercegnőről. Britney Spears eladta a teljes zenei katalógusát.

Britney Spears vállalhatatlan állapotban ült a volán mögé: majdnem elütötte a barátját, áttért a szemközti sávba és alig jutott be otthonába is − Videó

Az énekesnő dührohamot kapott mindattól, amit Kevin Federline a memoárjában leírt. Britney úgy vezetett, mint egy őrült.

 

 

