„Segítségre van szüksége" Britney Spears beismerte, hogy ittasan vezetett

Sajtóközleményt adott ki Britney Spears a legújabb botránya után. Az énekesnőt szerda éjszaka a kaliforniai autópálya-rendőrség állította meg, majd őrizetbe vették, miután kiderült, hogy ittasan ült a volán mögé.

Britney Spears ittas vezetés miatt a szerda éjszakáját őrizetben töltötte

Forrás: Britney Spears Instagram/Northfoto

Britney Spears alkoholt fogyasztott, mielőtt kocsiba ült Az énekesnő a szerda éjszakát őrizetben töltötte, miután a rendőrség letartóztatta ittas vezetésért

Szabadon engedése után kórházba szállították kivizsgálásra

Nem ez volt Britney Spears első megbicsaklása, korábban már két alkalommal is balhéba keveredett, miután a pohár fenekére nézett

24 órával a legfrissebb botránya után Britney megtörte a csendet és a menedzserén keresztül megüzente, hogy vállalja a következményeket

Britney Spears menedzsere szerint az énekesnőnek segítségre van szüksége

Cade Hudson a Page Six számára megerősítette, hogy Britney elismerte a bűnösségét és felkészült a következményekre.

„A letartóztatás az első lépés volt egy régóta esedékes változásnak. Ez egy szerencsétlen incidens volt, ami teljességgel megbocsáthatatlan. Britney megteszi a megfelelő lépéseket és a jövőben betartja a törvényeket. Remélhetőleg megkapja az ehhez szükséges támogatást ebben a nehéz időszakban, ugyanis segítségre van szüksége. Az énekesnő családja és szerettei kidolgoztak egy tervet, amivel javítani szeretnének a jólétén. Köztük van a két fia, Sean Preston és Jayden James is" - árulta el a sajtóreferens.

