Robin Hood: a törvényen kívüli hős, aki évszázadok óta inspirálja a világot – Új sorozat érkezik

Robin Hood neve hallatán szinte mindenkinek ugyanaz a kép ugrik be: egy zöldruhás, villámgyors íjász, aki a gazdagoktól elveszi a pénzt, majd nagyvonalúan szétosztja a szegények között. A történet annyira mélyen beépült a kultúránkba, hogy sokan már gyerekként találkoznak vele – könyvekben, rajzfilmekben vagy filmekben.

A Robin Hood március 16-tól látható az Epic Draman.

Forrás: Aleksandar Letic / Lionsgate Ent

Robin Hood legendája új életre kel: márciusban debütál az Epic Drama sorozata Robin Hood legendája már a 15. század óta folyamatosan alakul és alkalmazkodik a korhoz

A híres íjászt számos világsztár alakította a filmvásznon

Március 16-án új, tízrészes sorozat indul, amely modern szemszögből meséli el a történetet

Az igazi Robin Hood-legenda azonban jóval régebbi, mint gondolnánk. A történészek szerint Robin Hood alakja már a 15. századi angol balladákban megjelent, és azóta minden korszak egy kicsit a saját képére formálta. Hol romantikus hős lett belőle, hol lázadó igazságosztó, máskor pedig egyszerűen csak egy vagány csibész, aki jobban bánik az íjjal, mint bárki más a sherwoodi erdőben.

Az biztos, hogy Robin Hood karaktere valami nagyon mély emberi vágyat testesít meg: azt az érzést, hogy a világ néha igazságtalan, de mindig akad valaki, aki hajlandó szembemenni a szabályokkal a jó ügy érdekében, csak úgy mint Anna Sorokin.

Hollywood kedvenc íjásza

Nem csoda, hogy a filmipar is újra és újra visszanyúl a történethez. Az elmúlt évtizedekben számos híres színész bújt a legendás íjász bőrébe. A karaktert többek között Sean Connery, Kevin Costner vagy Russell Crowe is megformálta, mindegyikük kicsit más hangsúlyt adva a figurának.

Volt, ahol a romantika került előtérbe, máskor a kaland, vagy éppen a politikai lázadás. A történet mégis mindig működött – talán azért, mert Robin Hood valójában nem egy konkrét ember, hanem egy eszme: az igazságért harcoló kívülálló figurája.

Új sorozat, új nézőpont

Most ismét új fejezet kezdődik a legendában.

A Lionsgate Television tízrészes Robin Hood-sorozata Magyarországon március 16-án debütál az Epic Drama csatornán, hétfő esténként 21:00 órától.

A produkció mögött olyan alkotók állnak, mint Jonathan English és John Glenn, akik fiatal, feltörekvő színészeket választottak a főszerepekre. Robin Hoodot Jack Patten, Marian karakterét pedig Lauren McQueen alakítja. A fiatal színészeknek azonban komoly „színészi nehézsúlyokkal” kell egy képernyőn szerepelniük: a sorozatban feltűnik Sean Bean és Connie Nielsen is. A rendezők között pedig ott találjuk Nagypál Orsi nevét is, aki a 4. és 7. epizódot jegyzi.