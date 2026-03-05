A Lilith jegyed elárulja, hogy hogyan kellene pasiznod

Amikor az asztrológia szóba kerül, legtöbben azonnal a Nap-jegyre gondolnak. Kos? Mérleg? Bak? Rendben. De ha igazán izgalmas részletekre vágysz a szerelmi életedről, akkor ideje mélyebbre ásni a horoszkóp-képletedben. Ott lapul ugyanis a titokzatos Lilith jegy – más néven Fekete Hold Lilith –, ami a benned élő ösztönös, sötét, nyers, feminin energiát képviseli.

Jenna Ortega Lilith jegye a kinézetében is megmutatkozik.

Forrás: Getty Images

Elárulja, hogy pasizz: finoman manipulálva, vad szenvedéllyel vagy hideg királynőként.

Megmutatjuk, hogyan tudd meg, mi a Lilith jegyed, és hogyan használd ezt tudatosan.

A Lilith az asztrológiában nem egy bolygó, hanem egyfajta számított pont, mégis elképesztően erős hatással bír. A mitológiai alak, Lilith a lázadó női erő szimbóluma volt, aki nem akart alárendelődni.

És pontosan ezt a minőséget hordozza a képletedben is: azt a részedet, aki nem kér bocsánatot azért, amit akar.

A Lilith a női vonzerőben még inkább otthon van. Sokak szerint a dark feminin kinézet is – sötét haj, szúrós tekintet – az ő nevéhez köthető. Gondoljunk csak Megan Foxra, Jenna Ortegara vagy az Eufória sztárjára Alexa Demiere.

Hogyan tudd meg mi a Lilith jegyed?

A kérdés jogos. De valójában egyszerűbb, mint hinnéd. Szükséged lesz a pontos születési dátumodra, időpontodra és helyszínedre. Ezek alapján az Astronet online asztrológiai kalkulátora kiszámolja a teljes horoszkópképletedet, benne, a Lilith pozícióval.

Fontos!!! A születési idő itt kulcsfontosságú, mert a Lilith jegy viszonylag gyorsan halad. Ha nem tudod percre pontosan, érdemes utánajárni – a pasizási stratégiád múlhat rajta (na jó, nem teljesen, de érted). Viszont, ha nincs meg a pontos idő, akkor a Fekete Hold is segíthet abban, hogy megtudd mi a jegyed.

És most a lényeg: hogy pasizz a Lilith jegyed szerint?

Ha a Lilith jegyed Tűz elemű (Kos, Oroszlán, Nyilas), akkor neked nem való a finomkodás. A te energiád nyers, szenvedélyes és magabiztos. Nem vársz, kezdeményezel. Flörtölsz szemkontaktussal, testbeszéddel, és nem félsz kimondani, hogy „tetszel”. A te kérdésed nem az, hogy pasizzak-e, hanem az: miért várnék?