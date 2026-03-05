A Lilith jegyed elárulja, hogy hogyan kellene pasiznod

Amikor az asztrológia szóba kerül, legtöbben azonnal a Nap-jegyre gondolnak. Kos? Mérleg? Bak? Rendben. De ha igazán izgalmas részletekre vágysz a szerelmi életedről, akkor ideje mélyebbre ásni a horoszkóp-képletedben. Ott lapul ugyanis a titokzatos Lilith jegy – más néven Fekete Hold Lilith –, ami a benned élő ösztönös, sötét, nyers, feminin energiát képviseli.
Lilith jegy: így pasizz a sötét feminin energiád szerint
- A Lilith jegy a benned élő ösztönös, tabumentes női energiát mutatja meg.
- Elárulja, hogy pasizz: finoman manipulálva, vad szenvedéllyel vagy hideg királynőként.
- Megmutatjuk, hogyan tudd meg, mi a Lilith jegyed, és hogyan használd ezt tudatosan.
A Lilith az asztrológiában nem egy bolygó, hanem egyfajta számított pont, mégis elképesztően erős hatással bír. A mitológiai alak, Lilith a lázadó női erő szimbóluma volt, aki nem akart alárendelődni.
És pontosan ezt a minőséget hordozza a képletedben is: azt a részedet, aki nem kér bocsánatot azért, amit akar.
A Lilith a női vonzerőben még inkább otthon van. Sokak szerint a dark feminin kinézet is – sötét haj, szúrós tekintet – az ő nevéhez köthető. Gondoljunk csak Megan Foxra, Jenna Ortegara vagy az Eufória sztárjára Alexa Demiere.
Hogyan tudd meg mi a Lilith jegyed?
A kérdés jogos. De valójában egyszerűbb, mint hinnéd. Szükséged lesz a pontos születési dátumodra, időpontodra és helyszínedre. Ezek alapján az Astronet online asztrológiai kalkulátora kiszámolja a teljes horoszkópképletedet, benne, a Lilith pozícióval.
Fontos!!! A születési idő itt kulcsfontosságú, mert a Lilith jegy viszonylag gyorsan halad. Ha nem tudod percre pontosan, érdemes utánajárni – a pasizási stratégiád múlhat rajta (na jó, nem teljesen, de érted). Viszont, ha nincs meg a pontos idő, akkor a Fekete Hold is segíthet abban, hogy megtudd mi a jegyed.
És most a lényeg: hogy pasizz a Lilith jegyed szerint?
Ha a Lilith jegyed Tűz elemű (Kos, Oroszlán, Nyilas), akkor neked nem való a finomkodás. A te energiád nyers, szenvedélyes és magabiztos. Nem vársz, kezdeményezel. Flörtölsz szemkontaktussal, testbeszéddel, és nem félsz kimondani, hogy „tetszel”. A te kérdésed nem az, hogy pasizzak-e, hanem az: miért várnék?
Ha Föld jegyben áll (Bika, Szűz, Bak), akkor a csábításod lassú, érzéki és kontrollált. Nem rohansz bele semmibe, viszont ha kiválasztasz valakit, azt stratégiailag építed fel. A stabilitás és a fizikai vonzalom nálad kéz a kézben jár. Te nem játszol – te befektetsz.
Levegő jegyű Lilith (Ikrek, Mérleg, Vízöntő) esetén az agy az első számú csábító fegyvered. Intellektuális flört, kétértelmű üzenetek, ironikus humor. Ha unatkozol, továbbállsz. Neked a mentális kémia fontosabb, mint a romantikus gesztusok.
Víz jegyben (Rák, Skorpió, Halak) a Lilith mély, magnetikus és szinte hipnotikus. Nem te mész a férfi után – ők érzik meg az energiádat. A spiritualitás és az érzelmi intenzitás itt kulcsszó. De vigyázat: hajlamos lehetsz toxikus dinamikákba csúszni, ha nem figyelsz.
Miért fontos ez az egész?
Mert az asztrológia nem csak arról szól, hogy „milyen napom lesz”. A Lilith jegy segít megérteni, milyen mintákat ismételsz a kapcsolataidban, mitől félsz, és mitől érzed magad igazán élő és vonzó nőnek.
Ha eddig mindig ugyanabba a típusba futottál bele, lehet, hogy a Lilith energiád vonzza őket. És ha tudatosítod ezt, már nem áldozat leszel a randipiacon, hanem stratéga. A horoszkóp nem kifogás, hanem térkép. A spiritualitás pedig nem arról szól, hogy mindent a sorsra bízol – hanem arról, hogy megismered önmagad mélyebb rétegeit.
