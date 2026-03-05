Kirúgtak? Rúgj vissza az életnek! – Ezt a 4 dolgot minden nőnek érdemes megtennie elbocsátás után

Az elbocsátás soha nem jön jókor, és soha nem esik túl jól. Utálhattad is azt a munkahelyet, attól még ugyanúgy folt esik az egódon a „ki vagy rúgva” mondat után. De vajon hogyan lehet a legkönnyebben felkelni a padlóról, ha egyszer odakerültünk?
Munkahely elhagyása elbocsátás után
Igazán szerencsés eset, ha a munka párosul a szenvedéllyel. Ilyenkor ugyanis extrán figyelünk arra, hogy mindent úgy csináljunk, ahogyan azt a legjobbnak látjuk. Ha viszont a munka „csak” a megélhetéshez kell, és a teljes mellbedobásos szenvedély kimarad az egyenletből, akkor meglehet, hogy tényleg vétünk hibákat a munkánk közben.
Késés? Munkahelyi viszony? Mulasztások? Ezek mind befolyásoló tényezők lehetnek az elbocsátásoddal kapcsolatban, és bizony megesik, hogy a munkáltatóid már el is döntötték, hogy elbocsátanak, csak a megfelelő pillanatra várnak, hogy ezt megtegyék.
Természetesen vannak esetek, amikor mindez önhibádon kívüli okból történik meg, de bármelyik esetet is nézzünk, a kirúgás feldolgozásában ugyanazokat a lépéseket kell kipipálnod a mentális to-do-listeden.
Segítség: kirúgtak a munkahelyemről! Most mit csináljak?
Kristina O’Neill és Laura Brown olyan magazinoknak voltak a főszerkesztői és szerkesztői, mint az InStyle, a Harper's Bazaar vagy éppen a The Wall Steet Journal Magazine – mégis ugyanúgy megjárták azt az utat, mint bárki más, akit kirúgtak a munkahelyéről. A szerkesztő hölgyek egy könyvben is megosztották ezzel kapcsolatos tapasztalataikat (All the Cool Girls Get Fired: How to Let Go of Being Let Go and Come Back Top), melyeket minden nőnek érdemes szem előtt tartania, ha bekövetkezett a sajnálatos elbocsátás.
1. Mondd ki: kirúgtak!
Nem kell finomkodni! Tépd le a sebtapaszt! A továbblépés első fázisa az, hogy beismered a tényeket. Nem kell ezen semmit sem szégyellni, hiszen bárkivel megeshet ez bármikor. Nem kellenek kifogások, meg virágnyelv, fogadd el magadban a tényeket! Minél gyorsabban teszed meg az első lépést az őszinteség felé, annál gyorsabban tudsz a következő fázisba belépni!
2. No shame: nem beszél mindenki rólad!
Ne legyen benned egy cseppnyi szégyenérzet sem, ha találkozol a volt kollégáiddal! Hiszen ha ugyanabban a szférában helyezkedsz el, ahonnan kirúgtak, akkor elkerülhetetlen, hogy a professzionális utakon újra összefonódnak a szálak. De ideje belátnod, hogy pletykálás ide vagy oda: nem beszélnek rólad egyfolytában az emberek! Csak csináld te is a dolgod, hiszen ismered a mondást: minden csoda három napig tart!
3. Lépj ki a chatcsoportból!
Teljesen normális, ha jó barátságban maradsz a volt kollégáiddal. Arra viszont semmi szükséged nincs, hogy azt hallgasd, hogy XY mit mondott az aznapi meetingen. Ha szeretnéd megtartani a baráti kapcsolatot a chatcsoportban lévő emberekkel, akkor csak szimplán kommunikáld feléjük, hogy erről már nem szeretnél tudni, mert nem épít téged, és már nem vagy része annak a miliőnek. Ha viszont úgy érzed, hogy többet ártana, ha kilépnél a csoportból, akkor nyugodtan maradj! Nincs benne semmi szégyellnivaló!
4. Minden fejben dől el!
Ha a kezdeti traumán túllendültél, akkor rá fogsz jönni, hogy a következő lépések mind tőled függenek. Úgy valóban nem fogsz munkát találni, ha azt gondolod magadról, hogy senki nem venne fel téged, mert rossz munkaerő vagy. A saját értékeidre figyelj, és arra, hogy te miben vagy jó! Lehet, hogy az a munkahely, ahol elengedték a kezed nem volt neked való, sőt, az is lehet, hogy utáltad azt a helyet, és a sors vagy az univerzum ezzel akart egy kicsit más irányba terelni. A lényeg, hogy a múltba tekintés helyett a jelenen és a jövőn legyen a fókuszod!
Kirúgtak! Hogyan tovább?
Bárhogy is történt az elbocsátás, annyi biztos, hogy minden esetből lehet tanulni. Gondold át, hogy miért történt, ami megtörtént, milyen irányba akarsz továbbmenni, és milyen tanulságot hordoz az adott esemény. A lényeg minden esetben ugyanaz: tőled függ, hogy hogyan dolgozod fel ezt a traumát, mennyi energiát fektetsz a következő munkádba, és milyen az önképed a munkakeresés során!
Ha még többet olvasnál a témában, akkor ezeket se hagyd ki!