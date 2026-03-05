Kirúgtak? Rúgj vissza az életnek! – Ezt a 4 dolgot minden nőnek érdemes megtennie elbocsátás után

Az elbocsátás soha nem jön jókor, és soha nem esik túl jól. Utálhattad is azt a munkahelyet, attól még ugyanúgy folt esik az egódon a „ki vagy rúgva” mondat után. De vajon hogyan lehet a legkönnyebben felkelni a padlóról, ha egyszer odakerültünk?

Mit tegyünk elbocsátás után?

Forrás: 123RF

Munkahely elhagyása elbocsátás után

Igazán szerencsés eset, ha a munka párosul a szenvedéllyel. Ilyenkor ugyanis extrán figyelünk arra, hogy mindent úgy csináljunk, ahogyan azt a legjobbnak látjuk. Ha viszont a munka „csak” a megélhetéshez kell, és a teljes mellbedobásos szenvedély kimarad az egyenletből, akkor meglehet, hogy tényleg vétünk hibákat a munkánk közben.

Természetesen vannak esetek, amikor mindez önhibádon kívüli okból történik meg, de bármelyik esetet is nézzünk, a kirúgás feldolgozásában ugyanazokat a lépéseket kell kipipálnod a mentális to-do-listeden.

Segítség: kirúgtak a munkahelyemről! Most mit csináljak?

Kristina O’Neill és Laura Brown olyan magazinoknak voltak a főszerkesztői és szerkesztői, mint az InStyle, a Harper's Bazaar vagy éppen a The Wall Steet Journal Magazine – mégis ugyanúgy megjárták azt az utat, mint bárki más, akit kirúgtak a munkahelyéről. A szerkesztő hölgyek egy könyvben is megosztották ezzel kapcsolatos tapasztalataikat (All the Cool Girls Get Fired: How to Let Go of Being Let Go and Come Back Top), melyeket minden nőnek érdemes szem előtt tartania, ha bekövetkezett a sajnálatos elbocsátás.

1. Mondd ki: kirúgtak!

Nem kell finomkodni! Tépd le a sebtapaszt! A továbblépés első fázisa az, hogy beismered a tényeket. Nem kell ezen semmit sem szégyellni, hiszen bárkivel megeshet ez bármikor. Nem kellenek kifogások, meg virágnyelv, fogadd el magadban a tényeket! Minél gyorsabban teszed meg az első lépést az őszinteség felé, annál gyorsabban tudsz a következő fázisba belépni!