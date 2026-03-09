Falak mögé zárják, elrejtik a világ szeme elől Andrást: drasztikus lépésre szánta el magát Károly király − Fotókon a Marsh Farm

A királyi udvarhoz közel álló források szerint Károly király és Vilmos herceg minden eszközzel igyekszik meggátolni, hogy Andrew Mountbatten-Windsor a nyilvánosság előtt mutatkozzon. Úgy vélik, András már így is hatalmas kárt okozott a monarchiának, egyáltalán nem hiányzik, hogy nyilatkozgasson vagy lesifotók készüljenek róla.
- Andrew Mountbatten-Windsort február 19-én, a 66. születésnapján tartóztatták le közhivatali visszaélés gyanújával.
- Néhány órával később szabadon engedték, de az ügyben a nyomozás továbbra is tart.
- A gyanú szerint bizalmas információkat osztott meg Jeffrey Epsteinnel kereskedelmi nagyköveti időszaka alatt.
- A Sandringham-birtokon található Marsh Farm teljes felújításon esik át, ide költözhet majd.
- Az ingatlan köré új, kiterjedt biztonsági rendszert építenek ki, amely a fotózást és a megfigyelést is megnehezíti.
- A birtok magántulajdon, így a király saját hatáskörben dönthet a használatáról és finanszírozásáról.
Andrew Mountbatten-Windsor jobb, ha nem mutatkozik a nyilvánosság előtt
A brit királyi család úgy döntött, miután Andrást február 19-én – 66. születésnapján – közhivatali visszaélés gyanújával letartóztatták, hogy a volt herceg jobb, ha nem mutatkozik a nyilvánosság előtt. Ezt csak megerősítette az a fotó, amelyen megörökítették, ahogy Andrew Mountbatten-Windsor inkognitóban távozik az aylshami rendőrőrsről. A kép hatalmasat ment az interneten, a nyilvánosság figyelme pedig azóta a norfolki Sandringham-birtokra terelődött, hátha újra lencsevégre kaphatják Andrást. Mindeközben a Marsh Farmon végzett munkálatok és az új biztonsági rendszerek egyértelműen arra utalnak, hogy Andrást a családja a lehető legjobban elzárja a külvilágtól.
Biztonsági falat építenek a Marsh Farm köré
A fotók tanúsága szerint az elmúlt hetekben látványosan átalakult a Marsh Farm közvetlen környéke. A telek bejáratához új, kétméteres kerítést építettek a meglévő fakorlát mögé, amely még inkább eltakarja a házat. A kerítésen elhelyezett közleményben egyértelmű üzenetet fogalmaztak meg a sajtó felé: „Ez egy magánterület, és nem nyilatkozunk az újságíróknak semmiről. A Sandringham-birtok magánterület, fotósok sem tartózkodhatnak itt. Kérjük, tartsák tiszteletben a döntésünket. A határozat be nem tartása esetén az (brit médiaszabályozó hatóság) IPSO értesítést kap.” A kerítés mellé térfigyelő kamerák, kültéri világítás és további védelmi elemek kerültek. A Sandringham fölötti repülési tilalmi zónát kiterjesztették a Marsh Farm területére. „A király eltökélt, és mindent megtesz, hogy a helyzet ne fajuljon el még jobban, és az ügy ne legyen folyamatosan a címlapokon. Az intézménynek az utolsó dolog, amire szüksége van, egy folyamatos fényképáradat vagy cikk, amely Andrásról szól. A stratégia az, hogy korlátozzák a sajtó hozzáférését Andráshoz, és megakadályozzák, hogy az ingatlant messziről, hosszú objektívű kamerákkal lehessen fotózni” − nyilatkozta egy palotai forrás.
A brit királyi család a monarchiát védi
A királyi udvarban dolgozó bennfentesek szerint a cél az uralkodói szerep és egy családtag jogi problémáinak szigorú elválasztása. „Tudatos erőfeszítéseket tesznek, hogy az uralkodó alkotmányos szerepét elkülönítsék egy rokon személyes jogi nehézségeitől. A király sajtócsapata arra összpontosít, hogy a közvélemény se mossa össze ezt a kettőt. A közéleti szerepvállalásokat, az állami ügyeket és a jótékonysági munkát nem árnyékolhatják be egyetlen családtag magánéleti körülményei” − nyilatkozta egy jólértesült és hozzátette: „Károly jelenleg leginkább azt szeretné, ha András élete végéig nem jelenne meg a nyilvánosság előtt.”
A cél: ne lehessen belátni az ingatlanba
Egy, a Marsh Farm felújításában részt vevő szakember szerint az ingatlan állapota önmagában is indokolta a munkálatokat. „A Marsh Farm elhanyagolt állapotban volt, sokáig üresen állt, így hatalmas felújításra volt szükség, függetlenül attól, hogy ki költözik be. A jelenlegi körülmények miatt azonban a biztonsági lépéseket már a felújítással együtt megteszik. Ezek már nem a külsőségekről vagy apró modernizálásról szólnak. A kerítés, a megfigyelőrendszerek és a megerősített kerítések olyan gyakorlati intézkedések, amelyek célja, hogy ne lehessen belátni az ingatlanba, és jelentősen megnehezítsék a lesifotósok dolgát” − nyilatkozta.
A Sandringham-birtok Károly magántulajdona, ő szabja a feltételeket
A Sandringham-birtok az uralkodó magántulajdonában van, nem a Koronabirtok része, tehát nagyobb mozgásteret biztosít a királynak. „Azzal, hogy Andrást egy olyan birtokon helyezik el, amely az uralkodó magántulajdonában van, és nem a Koronabirtokhoz kötődik, a király bármilyen feltételeket szabhat. A ráfordított pénz, nem az adófizetőké, így az a vád sem érheti, hogy öccse a britek pénzéből él” − idéz egy bennfentest a RadarOnline. András, amíg készül végleges otthona, a szintén sandringhami Wood Farmon él, ami a környékbeliek szerint, ha a Royal Lodge-hoz képest szerény is, még mindig mesés luxusnak számít.
