Mennyire ismered a beceneveket a brit királyi családban? Töltsd ki a kvízt és kiderül!

Brit királyi család
Bába Dorottya
2026.03.09.
Noha királyi és hercegi rangot viselnek, zárt ajtók mögött ők is beceneveket használnak. Összeállítottunk egy mókás kvízt a brit királyi család beceneveiről.

Életüket a protokoll és hagyományok diktálják, ugyanakkor a brit királyi családnak is megvan a saját magánélete, lehetőségeikhez mérten igyekeznek normális életet élni. Erre kiváló példa, hogy a királyi famíliában is elterjedtek a becenevek – elvégre mégsem szólíthatják Vilmos herceget mind a négy keresztnevén. Kvízünknek is épp ez adja az apropóját, a feladat annyi, hogy ki kell találni, kit takarnak az angol királyi család becenevei.

A brit királyi család becenevei
A brit királyi családban mókás beceneveken szólítják egymást.
Becenevek a brit királyi családban

A királyi becenevek története nem új keletű, például Tecki Mária brit királynét is May néven szólította családja, de az angol születésű Margit svéd koronahercegnő is Daisy volt családi körben. Ezek a nevek még történelmi feljegyzésekből, levelezésből kerültek elő, ám a bulvársajtó hatására jobban belelátunk a brit királyi család életébe, így az infantilis becenevekből is többet ismerhetünk meg.

Sok uralkodó hivatalos neve nem is ugyanaz, mint ahogy a családban használták. Például egyes udvari pletykák szerint III. Károly is VII. György néven került volna eredetileg az angol trónra.

Ez a döntés logikus lehet, mivel segített a királynak vagy királynőnek szétválasztania a hivatalos személyt és a magánembert. Vajon milyen beceneveket használnak jelenleg a brit királyi családban? Töltsd ki a kvízt és máris kiderül!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Kezdjük egy könnyűvel: Kit hívtak Lilibetnek?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Kinek a beceneve a Wombat?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Melyik brit királyi családtagot illették Spike névvel?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Fordítsuk meg a sorrendet: Hogyan becézik Katalin hercegnét családi körben?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Kiket takar a Fred és Gladys fedőnév?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Vajon kit illetnek a Tungstem (volfrám) becenévvel?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Mi lehet Sarolta hercegnő beceneve a családban?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Kit hívtak Bertie-nek családon belül?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Hogyan becézte Fülöp herceg II. Erzsébetet?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Vajon melyik királyi családtagot illetik PG Tips becenévvel, ami egyben egy angol teamárka?

Megdöbbentő információ: Vilmos herceg vissza akart lépni királyi kötelezettségeitől

Egy új életrajzi könyv szerint a walesi herceg 2024-ben fontolgatta, hogy visszalép a királyi kötelezettségektől, miután édesapját és feleségét is súlyos betegséggel diagnosztizálták. Vilmos herceg a lelke mélyéig öszetört, amikor kiderült, hogy Katalin és Károly is rákkal küzd.

Tudod, mi volt Diana hercegé esküvői ruhájának derekába varrva? – Titkok az ikonikus öltözetről

Diana hercegné öltözéke a divattörténelem egyik legismertebb és legemlékezetesebb alkotásává vált.

Így lázadt a palota szigorú szabályai ellen Diana hercegné: forradalmi pillanatok, amik beírták magukat a történelembe

Kevesen tudják, mennyi apró, rendszerellenes gesztus tette Diana hercegnét igazán legendássá a hétköznapokban.

 

