Mennyire ismered a beceneveket a brit királyi családban? Töltsd ki a kvízt és kiderül!

Életüket a protokoll és hagyományok diktálják, ugyanakkor a brit királyi családnak is megvan a saját magánélete, lehetőségeikhez mérten igyekeznek normális életet élni. Erre kiváló példa, hogy a királyi famíliában is elterjedtek a becenevek – elvégre mégsem szólíthatják Vilmos herceget mind a négy keresztnevén. Kvízünknek is épp ez adja az apropóját, a feladat annyi, hogy ki kell találni, kit takarnak az angol királyi család becenevei.
Becenevek a brit királyi családban
A királyi becenevek története nem új keletű, például Tecki Mária brit királynét is May néven szólította családja, de az angol születésű Margit svéd koronahercegnő is Daisy volt családi körben. Ezek a nevek még történelmi feljegyzésekből, levelezésből kerültek elő, ám a bulvársajtó hatására jobban belelátunk a brit királyi család életébe, így az infantilis becenevekből is többet ismerhetünk meg.
Sok uralkodó hivatalos neve nem is ugyanaz, mint ahogy a családban használták. Például egyes udvari pletykák szerint III. Károly is VII. György néven került volna eredetileg az angol trónra.
Ez a döntés logikus lehet, mivel segített a királynak vagy királynőnek szétválasztania a hivatalos személyt és a magánembert. Vajon milyen beceneveket használnak jelenleg a brit királyi családban? Töltsd ki a kvízt és máris kiderül!
1/10 Kezdjük egy könnyűvel: Kit hívtak Lilibetnek?
2/10 Kinek a beceneve a Wombat?
3/10 Melyik brit királyi családtagot illették Spike névvel?
4/10 Fordítsuk meg a sorrendet: Hogyan becézik Katalin hercegnét családi körben?
5/10 Kiket takar a Fred és Gladys fedőnév?
6/10 Vajon kit illetnek a Tungstem (volfrám) becenévvel?
7/10 Mi lehet Sarolta hercegnő beceneve a családban?
8/10 Kit hívtak Bertie-nek családon belül?
9/10 Hogyan becézte Fülöp herceg II. Erzsébetet?
10/10 Vajon melyik királyi családtagot illetik PG Tips becenévvel, ami egyben egy angol teamárka?