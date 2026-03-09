Mennyire ismered a beceneveket a brit királyi családban? Töltsd ki a kvízt és kiderül!

Életüket a protokoll és hagyományok diktálják, ugyanakkor a brit királyi családnak is megvan a saját magánélete, lehetőségeikhez mérten igyekeznek normális életet élni. Erre kiváló példa, hogy a királyi famíliában is elterjedtek a becenevek – elvégre mégsem szólíthatják Vilmos herceget mind a négy keresztnevén. Kvízünknek is épp ez adja az apropóját, a feladat annyi, hogy ki kell találni, kit takarnak az angol királyi család becenevei.

A brit királyi családban mókás beceneveken szólítják egymást.

Forrás: Getty Images Europe

Becenevek a brit királyi családban

A királyi becenevek története nem új keletű, például Tecki Mária brit királynét is May néven szólította családja, de az angol születésű Margit svéd koronahercegnő is Daisy volt családi körben. Ezek a nevek még történelmi feljegyzésekből, levelezésből kerültek elő, ám a bulvársajtó hatására jobban belelátunk a brit királyi család életébe, így az infantilis becenevekből is többet ismerhetünk meg.

Sok uralkodó hivatalos neve nem is ugyanaz, mint ahogy a családban használták. Például egyes udvari pletykák szerint III. Károly is VII. György néven került volna eredetileg az angol trónra.

Ez a döntés logikus lehet, mivel segített a királynak vagy királynőnek szétválasztania a hivatalos személyt és a magánembert. Vajon milyen beceneveket használnak jelenleg a brit királyi családban? Töltsd ki a kvízt és máris kiderül!